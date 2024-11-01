·
115
meneos
557
clics
Se avecina una corrección de precios «peor que la de 2008» en el mercado inmobiliario estadounidense
Melody Wright prevé que los precios de la vivienda caigan hasta un 50 % el próximo año, de una forma que podría ser «peor que en 2008».
En inglés
|
etiquetas:
:
vivienda
,
estados unidos
,
economia
actualidad
35 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
A portada con esto que cunda el pánico entre los especuladores y bajen precios
12
K
115
#6
JuanCarVen
#1
Se han dado cuenta que a ciudadano joven se le puede explotar hasta cierto límite, una vez en su proximidad la rentabilidad cae los precios se estancan y el pánico aparece.
1
K
23
#13
retoqueteate
#6
se han dado cuenta de que las perras se las pueden sacar a los papis que han vivido mejor que sus hijos
0
K
6
#7
Olepoint
#1
Ojalá, ojalá veamos a los putos especuladores llorando, ya está bien de aguantar a las putas garrapatas vivir del trabajo de los españoles y joder todo el tejido social que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado conseguir..
7
K
52
#9
Findeton
#7
Más bien esto es puro sensacionalismo. No sabemos qué va a pasar, ni tú, ni yo, ni Melody Wright lo sabe.
0
K
11
#12
Hynkel
#9
Todas las burbujas especulativas pinchan.
No falla. Cuando algo parece que es rentable y se entera todo el mundo, todo Cristo se mete. Luego a llorar porque es imposible que todo el mundo tenga una rentabilidad alta sacando el rendimiento del aire.
En España ya tuvimos nuestra fiebre por los videoclubs y las inmobiliarias.
2
K
27
#16
Findeton
*
#12
El titular habla de precios en el mercado inmobiliario estadounidense.
No hay tal burbuja en el mercado inmobiliario estadounidense. De hecho por el contrario en lugares donde hay libre mercado, donde se puede construir libremente (ie no como en España), las constructoras han construido mucho y hay ahora más oferta que demanda y los precios están bajando un poco (ej algunas ciudades de Florida/Texas). De ahí a que caigan los precios un 50%, puro FUD. Y en los estados donde los políticos impiden construir -como pasa en España- (California, NY), los precios no van a bajar ni de coña.
1
K
20
#29
Hynkel
#16
En 2008 también se decía que no teníamos burbuja. Era verdad que la banca española no había comprado bonos subprime. Pero teníamos nuestra propia burbuja que se fue a tomar vientos cuando nos cerraron el grifo del crédito.
Y ahora, ya se nos olvida todo el boom de la construcción que hubo, y que no hay la falta de oferta que tanto se cacarea. Stock hay, pero está intervenido. Cuando la Sareb tenga que liquidar en 2027 a más tardar verán qué risa.
En 2008 también se decía que en España la máquina de movimiento perpetuo no podía pararse, y vaya si se paró.
0
K
7
#35
Tertuliano_equidistante
*
#29
En españa la burbuja es inversora, porque está claro que el ciudadano de a pie no se puede permitir subir los precios hasta donde están ahora mismo.
Entre otras cosas hay un problema gravísimo con el alquiler (muchísima demanda, sobre todo de inmigrantes –el mes pasado puse mi piso en alquiler y en 3 días me escribieron más de 100 personas).
El precio disparatado de los alquileres hace que las rentabilidades esperadas para un inversor sean altas, y los precios de compra se ajustan al alza…
» ver todo el comentario
0
K
11
#30
pandacolorido
#16
¿En España no se puede construir? Ahora mismo aviso de que paren las obras de mi barrio.
1
K
13
#24
cybermouse
#12
y las tiendas de vapeo
0
K
8
#19
lorne_malvo
#9
Yo si que puede afirmar, que mi empresa ha conseguido un leasing en una zona de oficinas bastante top de USA para mínimo 10 años. Y la razón, ya que trabajamos en remoto, es que el precio era ridículo, menor incluso que la solución de coworking que utilizaban tal y como comentó el CFO. El edificio llevaba abandonado desde la pandemia literalmente. No es residencial, pero el inmobiliario está empezando a dar señales de flojear.
0
K
6
#22
Findeton
#19
El precio de las oficinas/propiedad comercial ya cayó hace tiempo por la pandemia y trabajo en remoto. Lleva como mínimo 2 años abajo, y no hay ninguna razón para pensar que vaya a caer un 50% más el próximo año.
Y señalo. El precio de la propiedad comercial ha caído porque la oferta es muy superior a la demanda. Justo lo que la izquierda dice que es imposible y que no tiene nada que ver con los precios y por ello reniegan de construir/aumentar la oferta (de viviendas).
0
K
11
#33
raistlinM
#7
No sé por que me da que de uno u otro modo los fondos y toda esa maquinaria no llorará, les tocará llorar a los tres o cuatro listos que se metieron en un piso para sacarse algo alquilándolo.
Con todo... ya veremos como se desarrolla el tema por que mi sospecha es que no reventará todo igual, igual que en el 2008 no todo reventó igual.
Las propiedades más viejas y con menos "valor real" por decirlo de algún modo se desplomaron en Madrid (que es donde vivo y lógicamente conozco…
» ver todo el comentario
0
K
10
#34
Seyker
#7
Si revienta esta burbuja espero que no se rescate a nadie.
0
K
10
#17
DrEvil
#1
El wall street jounal, el finantial times, y menéame. Es lo primero que los altos ejecutivos de las corporaciones hacen que les lean sus lacayos durante el desayuno.
Los que leen esto no son en su práctica totalidad una panda de tiesos.
1
K
15
#18
NPCMeneaMePersigue
#17
2025 colega, el SEO tiene años, lo que movemos aquí posiciona en google
0
K
20
#20
DrEvil
#18
De ilusión también se vive.
1
K
15
#25
elmileniarismovaallegar
#1
Sí, sí... seguro que los especuladores están entrando en pánico...
1
K
14
#26
Alcalino
#1
por desgracia la situación del mercado inmobiliario de EEUU y España es totalmente diferente, no creo que aquí veas bajadas del 50%
0
K
9
#28
NPCMeneaMePersigue
#26
#1
el BCE dice que en España está el precio inflado un 70% sobre europa así que perfectamente puede caer un 50% y mas
www.vozpopuli.com/economia/el-bce-alerta-de-la-crisis-de-vivienda-en-e
0
K
20
#3
concentrado
Si la vivienda pasa a ser un bien de mercado en manos de grandes especuladores, en vez de un derecho necesario para vivir, pasa a estar sujeta a las draconianas reglas del mercado, poniendo en riesgo la economía global.
4
K
55
#5
cosmonauta
*
Los especuladores son los que más esperan una bajada de precios.
¿Quién publica esto, espabilado? Newsweek.
4
K
49
#21
lordban
#5
alguien con algo de cabeza.
1
K
16
#10
tromperri
*
Está claro que la gente común no tiene ni la más remota idea de cómo funciona el mercado inmobiliario. Ni la más remota idea. Así nos va.
Que tiernos los que piensan que un crack del mercado mejorará sus posibles comprar.
Todos los pisos en manos de quien tenga dinero en efectivo y los que compraron a crédito aún más jodidos por tener el grifo de la financiación cerrado.
Como ya pasó en 2008 y de esos polvos estos lodos.
2
K
39
#23
lorne_malvo
*
#10
Pues en mi caso, si que fue así, de 240K a 180K en la misma zona de 2012 a 2018 y con hipoteca fija a 1.85%. No se, explícame como mis posibilidades de comprar no mejoraron.
0
K
6
#2
Antipalancas21
Si votas a un loco todos se vuelven locos hasta los precios, eso pasa en EEUU
1
K
29
#8
celyo
#2
pues aquí la vivienda también está con precios locos.
0
K
15
#11
DrEvil
Tapayogurista. Es una palabra que hace tiempo que no leo por aquí. Tiempo ha se solía usar para hablar de aquellos que decían que terminarían regalando los pisos en las tapas de los yogures.
No estoy seguro, pero creo que al final la predicción no fue muy acertada.
2
K
28
#27
aldeca77
Leyendo los comentarios no creo que casi nadie se haya leído la noticia (se que esto es meneame y no se leen las noticias) lo que dicen es que la desviación entre el precio medio de la vivienda y el salario medio ha subido mucho y la gente normal no puede comprar casas y por eso bajaran. No afecta a las casas caras por eso el precio medio real no se ve muy afectado. Eso si es posible también es España, un bien no puede subir eternamente si se queda sin compradores. Ahora los distintos gobiernos están con VPO y no estarán en el mercado hasta dentro de 3 o 4 años por lo que eso pasará aquí también que los precios se enfríen para ajustarse a los ingresos reales. No creo que bajen sino se congelen esperando que suban los ingresos.
2
K
19
#4
Froku
Y en el español...
0
K
14
#15
Expat_Guinea_Ecuatorial
Muy bien si te quieres comprar casa alli pero en España es otra historia
0
K
11
#32
MDman
El problema es que los platos rotos de la fiesta los pagaremos nosotros, ojalá hubiera un gobierno serio para que cuando pase no deje que la mierda nos caiga a los de abajo.
0
K
10
#31
Am_Shaegar
¿Peor para quién?
0
K
9
#14
guixOS
Pues ahora, por la teoría de la opinión contraria, ya sabemos que la bolsa va a subir.
0
K
7
