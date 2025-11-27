La película que se basa en el asesinato de una niña de 5 años en Gaza: la verdadera historia de Hind Rajab que provoca conmoción e indignación

La directora Kaouther Ben Hania utiliza los audios reales de la pequeña pidiendo ayuda hasta que el ejército israelí la acribilló. El 29 de enero de 2024, Hind viajaba en un coche junto a sus tíos y cuatro primos cuando el vehículo fue atacado por soldados israelíes en el barrio de Tel al-Hawa, en Gaza. Solo ella sobrevivió inicialmente al asalto, permaneciendo durante horas en contacto telefónico con los voluntarios de la Media Luna Roja Palestina, que intentaban coordinar su rescate.