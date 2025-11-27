edición general
21 meneos
48 clics
La película que se basa en el asesinato de una niña de 5 años en Gaza: la verdadera historia de Hind Rajab que provoca conmoción e indignación

La película que se basa en el asesinato de una niña de 5 años en Gaza: la verdadera historia de Hind Rajab que provoca conmoción e indignación

La directora Kaouther Ben Hania utiliza los audios reales de la pequeña pidiendo ayuda hasta que el ejército israelí la acribilló. El 29 de enero de 2024, Hind viajaba en un coche junto a sus tíos y cuatro primos cuando el vehículo fue atacado por soldados israelíes en el barrio de Tel al-Hawa, en Gaza. Solo ella sobrevivió inicialmente al asalto, permaneciendo durante horas en contacto telefónico con los voluntarios de la Media Luna Roja Palestina, que intentaban coordinar su rescate.

| etiquetas: hind rajab , genocidio , cine , israel , palestina , gaza , barbarie
17 4 1 K 303 cultura
2 comentarios
17 4 1 K 303 cultura
security_incident #1 security_incident *
Para aquellos a los que les hierva la sangre, la fundación Hind Rajab se ocupa de identificar, perseguir y encausar a criminales de guerra israelíes que se pasean por el mundo y hacen turismo entre personas, haciéndose pasar ellos mismos por personas. Os animo a que apoyéis esta fundación. Hace unas semanas consiguieron identificar al comando asesino de Hind Rajab, su familia y sus rescatistas pudiendo denunciarlos ante el CPI.

Relacionada www.meneame.net/story/septimo-cumpleanos-hemos-averiguado-quien-asesin

www.hindrajabfoundation.org/about-us
2 K 34
cocolisto #2 cocolisto *
!Asesinos....!.Así ardais!
0 K 20

menéame