Objetivo RTVE: el PP se lanza en tromba contra una televisión pública disparada en audiencias

La crítica a Radio y Televisión Española (RTVE) ha pasado a formar parte de la estrategia del PP contra el Gobierno. Con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, los ataques a RTVE están en el día a día del partido y se producen tanto con encontronazos directos con algunas de sus principales figuras como en la actividad parlamentaria o en declaraciones ante sus militantes.

#2 Alcalino
Estrategia del PP: o lo controlamos, o lo destruimos.
SeñorMarron #7 SeñorMarron
#2 A veces controlando el medio acaban destruyéndolo cuando no les da para sobres, por ejemplo: Canal 9.
Les cerraron el chiringuito después de chuparsela años al PP más corrupto ( el de la Gurtel), recuerdo que en esa ultima emisión de repente parecian periodistas y no los tontos útiles de lo más ladrón que ha dado España...
Cuando reabrieron los de Compromis esperaba que hubieran aprendido algo, me equivoqué y ahora RTVV es la misma pocilga de ganapanes, merecen otro cierre por su cobertura partidista de la DANA y poner una reposición de una corrida de toros el día del aniversario.
Todo medio que toca el PP lo convierte en mierda
pitercio #1 pitercio *
Están tolocos porque entre Griso, Vallés, Quintana, Ferreras, la otra del flequillo que es como él pero en mujer, la de los mofletes de ardilla, por no hablar de los pirados como el morcón que empezó con lo de los ovnis, etc. se han pasado tantos pueblos que la peña ya no los ve porque les da hasta fatiga. Así que la pública repunta y su propaganda fasciblanda de mierda se la están comiendo con patatas.
thorpedo #3 thorpedo
Quieren volver a los tiempos de Urdacciny el Ce Ce O O
www.lavanguardia.com/television/20231212/9444141/momento-ce-ce-o-o-alf
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo *
Yo no se que hace Pedro, según público/elplural/mnm/etc tiene las audiencias de la tv pública disparadas, las encuestas disparadas y, por lo que sea, el prefiere seguir con el culo en la poltrona sin poder gobernar en lugar de convocar elecciones para arrasar.
#4 Suleiman
Lo último que les falta controlar.
XtrMnIO #9 XtrMnIO
La derecha odia la libertad y verdad de RTVE, odia no tener sus pezuñas en algo que tenga éxito, para hundirlo.
frg #6 frg
Ya saben, que expoleen a las privadas para que den algo de calidad. Con que empiecen a quitar anuncios infinitos seguro que ya hacían frente.
#11 albx
Esa publicidad que le dan los políticos le hace ganar audiencia, y al tener menos publicidad comercial la gente se queda.
Volvemos en 7 minutos.
#12 crissis
La verdad es que el tiempo ha hecho que Urdaci no sea malo, sino la norma.
desastrecolosal #8 desastrecolosal
Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Jesús Cintora están a sueldo del PSOE y lo blanquean? - SI
TVE está manipulada a favor del gobierno del PSOE - SI

Y el que niegue esto es un hipócrita o un subnormal profundo, y no hay mas que hablar.  media
#10 NoMeTapesElSol
#8 pues si no hay más que hablar, no hablemos más.
Que seas feliz
desastrecolosal #13 desastrecolosal
#10 Igualmente gracias!

Que disfrutes de la información de calidad de RTVE mientras te desayunas las magdalenas por la mañana.
