Objetivo RTVE: el PP se lanza en tromba contra una televisión pública disparada en audiencias

La crítica a Radio y Televisión Española (RTVE) ha pasado a formar parte de la estrategia del PP contra el Gobierno. Con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, los ataques a RTVE están en el día a día del partido y se producen tanto con encontronazos directos con algunas de sus principales figuras como en la actividad parlamentaria o en declaraciones ante sus militantes.