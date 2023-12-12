Objetivo RTVE: el PP se lanza en tromba contra una televisión pública disparada en audiencias

La crítica a Radio y Televisión Española (RTVE) ha pasado a formar parte de la estrategia del PP contra el Gobierno. Con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, los ataques a RTVE están en el día a día del partido y se producen tanto con encontronazos directos con algunas de sus principales figuras como en la actividad parlamentaria o en declaraciones ante sus militantes.
| etiquetas: rtve , televisión , pp , política , audiencias
Les cerraron el chiringuito después de chuparsela años al PP más corrupto ( el de la Gurtel), recuerdo que en esa ultima emisión de repente parecian periodistas y no los tontos útiles de lo más ladrón que ha dado España...
Cuando reabrieron los de Compromis esperaba que hubieran aprendido algo, me equivoqué y ahora RTVV es la misma pocilga de ganapanes, merecen otro cierre por su cobertura partidista de la DANA y poner una reposición de una corrida de toros el día del aniversario.
Todo medio que toca el PP lo convierte en mierda
www.lavanguardia.com/television/20231212/9444141/momento-ce-ce-o-o-alf
Volvemos en 7 minutos.
TVE está manipulada a favor del gobierno del PSOE - SI
Y el que niegue esto es un hipócrita o un subnormal profundo, y no hay mas que hablar.
Que seas feliz
Que disfrutes de la información de calidad de RTVE mientras te desayunas las magdalenas por la mañana.