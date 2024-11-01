·
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
En este gráfico se muestran las marcas clave, las subsidiarias, propietarios ocultos y marcas que podrían no sobrevivir en el futuro.
coches
china
marcas
#3
lonnegan
Me da igual chinos que chonis. Yo, japonés.
. Yo, japonés.
2
K
44
#7
EISev
#3
y de esos, ojo que prefiero un Honda de primeros de los 00's que uno actual
0
K
16
#1
obmultimedia
cómo todas llevan los faros achinados pues se confunden.
1
K
22
#6
Torrezzno
Es impresionante la cantidad de marcas. Esto será como aliexpress, todo vendrá del mismo sitio con distinto logo
0
K
20
#4
mono
El 95% de las marcas ni me suenan
0
K
11
#2
ElPerroDeLosCinco
El gráfico de burbujas es caótico. Pero la "pirámide" me gusta mucho, porque deja claro que no todas las marcas chinas son iguales, y muestra cuáles son de calidad y cuáles son las más baratas.
0
K
10
#5
lonnegan
#2
Yo este verano tuve la ocasión de mirar un par de modelos de Xpeng, si eso era semipremium entonces lo que está por encima de la pirámide debe estar hecho con oro y diamantes.
0
K
11
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
