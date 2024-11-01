·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13797
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7976
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
7388
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
7522
clics
Mi vida tras la muerte
5852
clics
Tristeza
más votadas
588
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
430
China regula a influencers: podrán hablar los que tengan estudios
506
El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación
291
En Estados Unidos, más de 1.200 personas han desaparecido de los archivos tras su detención por parte del ICE
465
Los engaños de la pareja de Ayuso, procesado por delito fiscal, en diez hechos probados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
251
clics
Por solo 550.000€
Duplex milenial,
por sólo
550.000€. Una ganga.
|
etiquetas
:
humor
,
vivienda
,
ruina
,
duplex
,
milenial
,
chollo
12
2
0
K
274
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
0
K
274
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mariopg
qué bueno!
0
K
8
#2
Eukherio
Ya es un género de redes sociales lo de comentar pisos miserables. No se les acaban.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente