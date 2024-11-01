edición general
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”

Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”

Entre trabajo, familia y silencios, los jubilados comparten los arrepentimientos que más marcan al mirar atrás.

RoberRenfu #3 RoberRenfu
No es posible escribir 2 tostones de tal tamaño en 9 minutos....
Mark_ #5 Mark_
#3 aquí mis dos chelines a que lo tenía guardado en un Word desde 2004 esperando este momento :-D
Connect #7 Connect
#3 Lo hace constantemente. Se avisa a los @admin entonces para, y a los pocos días vuelve a la carga. Usa el ChatGpt para crear estos tostones. Es como un chico tonto. Debe ser algo así como el de esta foto:  media
mecha #9 mecha
#3 es leer en un comentario la palabra "prole" y acto seguido mirar el nombre de usuario. O es el amigo Félix o una parodia suya.
Pesadilla.
Lutin #10 Lutin
#3 Es un trastornado mental.
Supercinexin #4 Supercinexin
Es el artículo más bonito y lleno de verdades que he leído en Menéame en lustros.
silencer #11 silencer
Me ha gustado mucho este:
“Volvería solo por volver a abrazar a mis padres. No por vanidad, ni por juventud. Por volver a sentirme hija otra vez”.

Efectivamente, estas toda tu adolescencia intentando prescindir de tus padres, y luego te das cuenta de lo buena que era esa época en la que te protegían y hacían cualquier cosa por ti.
Eso no vuelve nunca, por muy exitosa q sea tu vida adulta.
Hay q saborearlo en su momento
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
Muy bien todo eso, pero luego votarán para que nos vaya mal a nosotros. Respeto a los mayores hasta cierto punto.
xyria #8 xyria
Madre del amor hermoso, ¿qué es eso que has escrito, un comentario o una tesis?
#1 BoosterFelix *
Mira que os lo digo veces: no creáis a nadie que intente haceros creer que hay algo así como una guerra económica intergeneracional.

En efecto, no debe parecerles a esos jubilados que el sistema en que sus propios padres les hicieron nacer sea tan horrible, si defendieron y defienden como un derecho el poder hacer nacer a sus propias proles en él, a que sus proles también hereden y les agradezcan, en forma de pensiones, esa pobreza, esa precariedad, esa desigualdad inmerecida, ese capitalismo,…   » ver todo el comentario
#2 BoosterFelix
#1 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
