Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa

Feijóo miente descaradamente: “Mi pareja no está en el juzgado”… pero SÍ lo está.+ Feijoo construye una fachada de honestidad sobre cimientos judiciales podridos. Los medios mermeleros afines al PP publican sus declaraciones sin preeocuparse de la realidad y veracidad.

#1 laruladelnorte
Feijoo construye una fachada de honestidad sobre cimientos judiciales podridos

El nuevo PP está tan corrompido como el viejo PP,son mimbres del mismo cesto...
#3 Mixtape96
#1 esto lo permiten los medios. Con medios decentes otro gallo nos cantaría.

¿Cuánto hemos oído hablar de Begoña Gómez? Y las razones no están claras.

El entorno de Feijoo está todo podrido y no sabemos nada. Qué raro, ¿no?
#4 laruladelnorte
#3 Para eso les pagan,para que esten calladitos y no hagan preguntas indiscretas,si lo sabremos en Galicia...
#2 MiguelDeUnamano
"Mentir no es delito", y a tomar por culo la decencia para mayor satisfación de sus votantes.
#5 porcorosso
mermelero, -a.
m. y f. Pe. Persona que recibe un soborno.
www.asale.org/damer/mermelero
#7 Suleiman
Se estan dinamitando a pasos agigantados... En breve VOX les pasan.
#6 camvalf
No lo entendéis, lo de limpio su entorno es que la chacha le tiene toda la casa limpia
