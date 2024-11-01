China regula a influencers: podrán hablar los que tengan estudios

El gobierno de China acaba de dar un paso decisivo en su estrategia para controlar la desinformación digital. Desde octubre de 2025, los influencers y creadores de contenido que aborden temas como medicina, derecho, educación o finanzas deberán acreditar formación académica o certificaciones oficiales en esas áreas. La medida, impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), redefine los límites entre la divulgación digital y la comunicación profesional.
La garrulería no depende de edad, estudios o experiencia. Te puedes encontrar a un humilde personaje sin estudios decir las cosas más sensatas y a un tío súper formado hablando de aliens sin tener que buscar mucho.
Es más, de cuantos más temas opines la probabilidad de meter la pata aumenta de manera exponencial.
Lo que no habría es influencers de moda hablando sobre temas que no tienen ni puñetera idea, y eso es bueno. Si te has hecho famoso por ser guapito de cara o por estar 4 horas diarias en el gimnasio, limítate a hacerte fotitos y hablar de cotilleos, y deja los temas serios para quienes tienen más de 4 neuronas funcionales.
En el fondo da igual que no tengan estudios, o que los tengan. Si luego no ejercen en eso. Da igual que sea economista, si no está haciendo análisis económicos, o jurista, si luego no hace un análisis sobre una legislación y como interactúa con el resto de las normas.
Pero vamosz que lar hablar de homeopatía por lo menos el homeópata deberá tener un titulo oficial de homeopática y no dar más esperanzas que las del efecto placebo que no hace nada.
Me parece bien poner límites a los vendedores de crecepelo. O de cosas aún peores, que mienten descaradamente.
Los influencers son entretenimiento y los divulgadores son conocimiento. Creo que es mejor educar a los jóvenes en esas diferencias que la idea china, pero esperaré a ver las opiniones de divulgadores y creadores de tendencias
hijos de puta'influencers', que decían que el cáncer en realidad era un hongo y que se quitaba con una mezcla de bicarbonato y limón. Esa gente se merece cárcel y cáncer.
Si es un vídeo, que lo digan con su propia voz al principio y al final, y si es un vídeo largo, cada dos o tres minutos.
Y luego hay "influencers", que no son más que famosillos de medio pelo por algún motivo en concreto, que puede ser muy diverso, que luego muchos como buenos cuñados y cuñadas opinan sobre todo pensando que tienen la razón y creo que eso es difícil de evitar, porque básicamente todo el mundo tiene derecho a dar su opinion.
