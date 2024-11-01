edición general
China regula a influencers: podrán hablar los que tengan estudios

El gobierno de China acaba de dar un paso decisivo en su estrategia para controlar la desinformación digital. Desde octubre de 2025, los influencers y creadores de contenido que aborden temas como medicina, derecho, educación o finanzas deberán acreditar formación académica o certificaciones oficiales en esas áreas. La medida, impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), redefine los límites entre la divulgación digital y la comunicación profesional.

eltxoa
la dictadura china que no deja promover remedios contra el cáncer a tíos que no tienen la eso. :troll:
13
HeilHynkel
#3

La garrulería no depende de edad, estudios o experiencia. Te puedes encontrar a un humilde personaje sin estudios decir las cosas más sensatas y a un tío súper formado hablando de aliens sin tener que buscar mucho.

Es más, de cuantos más temas opines la probabilidad de meter la pata aumenta de manera exponencial.
1
eltxoa
#11 Totalmente de acuerdo. Tienes un poco más abajo la noticia del médico que afirmaba una garrulada para curarse del cáncer. Y se murió de cáncer. Pero si con estudios eres un garrulo, sin ellos ya me dirás.
2
Paltus
#11 La diferencia es que una cosa es opinar o discutir y otra divulgar e informar. Para la primera no se necesitan estudios, para la segunda si.
0
eltoloco
#4 no es cierto, hay muchísimos divulgadores científicos.

Lo que no habría es influencers de moda hablando sobre temas que no tienen ni puñetera idea, y eso es bueno. Si te has hecho famoso por ser guapito de cara o por estar 4 horas diarias en el gimnasio, limítate a hacerte fotitos y hablar de cotilleos, y deja los temas serios para quienes tienen más de 4 neuronas funcionales.
7
Destrozo
#7 tienes razón. Yo a la gente que tú dices no los llamo influencers
1
Enésimo_strike
#7 a mi me dices influencer y no pienso en breakibg vlad, Hroom, sergio hidalgo o el de date un vlog, pienso en xocas, lolalolita y gente así.
1
Enésimo_strike
Una medida más que acertada que deberíamos copiar.
7
Destrozo
#2 si hacen eso en España, no habría influencers
5
eltxoa
#4 una piedra, 2 pajaros :troll:
3
allenharpell
#2 Me daría con un canto en los dientes con que nuestros políticos tuvieran los estudios que acreditan y que estos no pudieran ser obtenidos a golpe de billetera.
0
PerritaPiloto
#9 Me daría con un canto en los dientes de que hablasen de temas que entienden e interesan en lugar de acusarse unos a otros sin pruebas, o con lo que sale en prensa, ya sea de verdad o de la "amiga" y hablasen de sus políticas en lugar del discurso vacío.

En el fondo da igual que no tengan estudios, o que los tengan. Si luego no ejercen en eso. Da igual que sea economista, si no está haciendo análisis económicos, o jurista, si luego no hace un análisis sobre una legislación y como interactúa con el resto de las normas.
0
PerritaPiloto
#2 Vanso a ver, que lo de la medicina tradicional china es un cuento chino y tiene cierto soporte legal.

Pero vamosz que lar hablar de homeopatía por lo menos el homeópata deberá tener un titulo oficial de homeopática y no dar más esperanzas que las del efecto placebo que no hace nada.

Me parece bien poner límites a los vendedores de crecepelo. O de cosas aún peores, que mienten descaradamente.
0
Gry
#14 Recuerdo que Boiron le dio un título de homeopatía a un perro...
0
angeloso
#14 Para hablar de homeopatía debería ser médico, y sólo para decir que es una estafa. Cualquier otro discurso no se puede tolerar.
0
PerritaPiloto
#25 Lo único que se podría decir es que no tiene más efecto que el efecto placebo.
0
ipanies
Hay que diferenciar entre divulgadores e influencers... Yo, si fuese un divulgador, me mosquearía de cojones si me llaman influencer.
Los influencers son entretenimiento y los divulgadores son conocimiento. Creo que es mejor educar a los jóvenes en esas diferencias que la idea china, pero esperaré a ver las opiniones de divulgadores y creadores de tendencias ¬¬
1
eltxoa
#6 aunque tienes toda la razón en hacer la diferencia, educar suele funcionar regular.
1
Happo
#6 Los divulgadores dan información y los influencers venden
0
Barriales
A ser posible, del tema del que hablan.
2
MPPC
Ayer mismo, oí un desmentido en un podcast de unos hijos de puta 'influencers', que decían que el cáncer en realidad era un hongo y que se quitaba con una mezcla de bicarbonato y limón. Esa gente se merece cárcel y cáncer.
1
mcfgdbbn3
Yo no les prohibiría hablar, pero sí les obligaría a indicar de forma clara que no tienen estudios en ese tema.

Si es un vídeo, que lo digan con su propia voz al principio y al final, y si es un vídeo largo, cada dos o tres minutos.
1
alfre2
Mejor desarrollar personas con espíritu crítico y delegar lo demás en la selección natural. Es un plan sin fisuras!
0
CharlesBrowson
eones de ventaja nos llevan, a ver si copiamos algo de ellos
0
hazardum
Hay divulgadores de sus temas específicos, que eso es lógico que tengan estudios sobre la materia, que aparte se nota, lógicamente

Y luego hay "influencers", que no son más que famosillos de medio pelo por algún motivo en concreto, que puede ser muy diverso, que luego muchos como buenos cuñados y cuñadas opinan sobre todo pensando que tienen la razón y creo que eso es difícil de evitar, porque básicamente todo el mundo tiene derecho a dar su opinion.
0
PerritaPiloto
#13 Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, pero no el derecho a tener un altavoz público, en el que explicar sus cuñadeces
1
Enésimo_strike
#13 hay gente que “opina” que el agua deshidrata

youtu.be/buL4GA5t-eQ?si=1Nx8DD8SjCJvUw1M
1 K 20

