En Estados Unidos, más de 1.200 personas han desaparecido de los archivos tras su detención por parte del ICE

Más de 1.200 personas que fueron internadas en julio en el centro de detención para migrantes «Alligator Alcatraz», en Florida, siguen sin aparecer y han desaparecido de las bases de datos del ICE, la agencia estadounidense encargada de la inmigración.
Y luego se permiten mirar con condescendencia al resto del planeta
Así los fondos israelíes y trump hacen que los inversores vayan a EEUU
El fascismo es economía
1200 en la primera línea de combate en Ucrania
1200 vendidos como esclavos para trabajar en las minas de coltán.
1200 combatientes de cero consecuencias políticas si mueren enviados a combatir en Oriente Medio