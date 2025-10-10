edición general
En Estados Unidos, más de 1.200 personas han desaparecido de los archivos tras su detención por parte del ICE

Más de 1.200 personas que fueron internadas en julio en el centro de detención para migrantes «Alligator Alcatraz», en Florida, siguen sin aparecer y han desaparecido de las bases de datos del ICE, la agencia estadounidense encargada de la inmigración.

4 comentarios
fofito #1 fofito
Que fantasía de país :shit:

Y luego se permiten mirar con condescendencia al resto del planeta :clap:
#2 eipoc
#1 no vuelvo EEUU ni cobrando.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
El dolar está barato en comparacion con el euro, atacar inmigrantes hace que acepten salarios mas bajos

Así los fondos israelíes y trump hacen que los inversores vayan a EEUU

El fascismo es economía
#3 CrudaVerdad
1200 sufriendo horrores en laboratorios clandestinos de experimentación humana.

1200 en la primera línea de combate en Ucrania

1200 vendidos como esclavos para trabajar en las minas de coltán.

1200 combatientes de cero consecuencias políticas si mueren enviados a combatir en Oriente Medio
