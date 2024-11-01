edición general
"Por favor, vengan. Los necesitamos, los extrañamos": lo que la caída de visitantes a Las Vegas dice sobre el turismo en EE.UU. en la era Trump

Julio fue el séptimo mes consecutivo en que se registró una bajada interanual de turistas en Las Vegas, con una caída del 12% con respecto al año anterior. Las estadísticas nacionales también indican esa tendencia

Comentarios destacados:    
pip #2 pip
No queremos ir a Estados Unidos. De hecho, no queremos saber nada de los Estados Unidos. Hemos cambiado las hamburguesas por los bocatas de jamón y Hollywood por el cine Iraní subtitulado. Idos a tomar por culo.
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#2 Yo estaba pensando en ir estas Navidades con la familia. Va a ir su puta madre la calambres.
cosmonauta #12 cosmonauta
#2 El cine iraní es un peñazo.
makinavaja #5 makinavaja
Que disfruten lo votado, no me verán por ahi en mucho tiempo...
#4 Grahml
No les hagáis caso  media
Andreham #1 Andreham
Para que esté el ICE deteniendo a la gente por juego ilegal o por consumo de bebidas alcohólicas fuera del horario o cualquier ofensa menor que exista.
estemenda #3 estemenda *
#1 El ICE no te detiene por quebrantar leyes, para eso estaba la policía de toda la vida.
Andreham #6 Andreham *
#3 Falso.

El ICE te detiene porque has cometido un delito, que es básicamente el no haber salido del coño de tu madre en la tierra de la libertad.

Anda que no hay detenciones por motivos absurdos o faltas administrativas.
estemenda #8 estemenda *
#6 No haber nacido en USA no es delito. Las detenciones del ICE son completamente arbitrarias y no se ajustan a ninguna ley escrita. Falsa sólo es tu corrección.
#11 PerritaPiloto
Trump arruina casinos hasta cuando no los dirige.
Veo #7 Veo
Americans First!!!
