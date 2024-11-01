El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)

La Junta de Andalucía tiene actualmente adjudicado un contrato con una clínica privada por valor de 5,6 millones de euros para la realización de 311.000 mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.
| etiquetas: spot , clínica , privada , granada , contrato , junta , moreno , mamografías
Y a esa gentuza se le puede votar.
JuanMa solo se representa a sí mismo. Y como mucha gente en el PP, una vez que lo han votado deja de ser "representante del pueblo" para ser "el que manda en el pueblo" porque para eso lo ha elegido la gente, para que mande y el resto a obedecer.