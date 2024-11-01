edición general
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)

La Junta de Andalucía tiene actualmente adjudicado un contrato con una clínica privada por valor de 5,6 millones de euros para la realización de 311.000 mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía.

pepel
Ya solo le falta tener un máster universitario (trucho).
0
cenutrios_unidos
Luego va uno le mete cuatro tiros y va y se enfada.
0
hijolagranputa
El pp se interpone en todo, incluso entre los enfermos de cáncer y la muerte, pero no para interceder o salvarlos sino para sacar tajada.

Y a esa gentuza se le puede votar.
0
camvalf
Ya tienen motivos para justificar antes sus votantes que lo hacen porque lo publico no funciona.
0
#1 malarte
¿Se puede decir ya que, o es un mentiroso compulsivo o es un incompetente redomado…o probablemente las dos cosas juntas?
0
#3 soberao
#1 Nada de eso, solo que "es un profesional en lo suyo", de llevárselo calentito. Como hace la ultraderecha que cobra dos veces por lo mismo, pues a éste le pagamos el sueldo y lo mantenemos en su cargo para que "gestione" Andalucía y luego él usa su cargo para ganarse su dinerito. Que en estos contratos con las privadas cada uno se lleva su parte por el trabajo que realiza.
JuanMa solo se representa a sí mismo. Y como mucha gente en el PP, una vez que lo han votado deja de ser "representante del pueblo" para ser "el que manda en el pueblo" porque para eso lo ha elegido la gente, para que mande y el resto a obedecer.
0

