Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo

Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo

Respaldan que la figura de Rodríguez en este proceso es meramente la de “solo un testigo”: “Cada uno que saque sus conclusiones. (...) Mentir no es ilegal”, ha esgrimido la vicesecretaria del PP a preguntas de la prensa desde la sede central. Fuentes de la cúpula de Génova han insistido después en que si hubiera indicio de delito, el juez habría actuado contra Miguel Ángel Rodríguez y no lo ha hecho.

nereira #2 nereira
Mentir no es ilegal

Se veía venir
Skiner #15 Skiner *
#2 Llevan haciendolo desde el principio de los tiempos.
Como van a decir otra cosa.  media
mahuer #3 mahuer
Si declaras como testigo mentir si es ilegal.
Ormuzd #9 Ormuzd
#3 No hace falta ni ser testigo, si mientes para perjeducir de cualquier forma a otras personas, es ilegal.
Cantro #1 Cantro
Y por eso se oponen a que decir bulos esté castigado
Mikhail #5 Mikhail
#1 Pero tranquilo que en las próximas elecciones vuelven a tener mayoría absoluta.
jonolulu #12 jonolulu
1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.

3. Las mismas penas se impondrán si el falso…   » ver todo el comentario
Kantinero #4 Kantinero
En efecto mentir no es ilegal , que se lo pregunten a Aznar
cocolisto #7 cocolisto
#4 O a los propios jueces que según ellos,aún no saben quién es m.rajoy.
manuelpepito #6 manuelpepito
Nunca han tenido vergüenza, ahora ya tampoco tienen formas ( que tampoco es que tuvieran mucha)
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Y en eso se basa la derecha, sus propuestas y sus políticas, en la afirmación de que "mentir no es ilegal".
Romfitay #11 Romfitay
No es que hiciera falta, pero son ellos mismos los que admiten que mienten.

Con cosas como esta, Israel y el aborto... llevan el viento de popa, maemía.
Spirito #8 Spirito *
Bueno, mentir con descarado desprecio hacia la verdad, y a sueldo y/o con ánimo de lucro se llama estafa.

Me importa un pimiento si le miente a su mujer, o a su vecina, o a su grupo de amigos... pero es que un tipejo de estos ha sido un cargo público, maneja recursos y dinero público y/o su mentira además afecta a la democracia, puesto que es para perjudicar a otro cargo público, es decir, miente con claro perjuicio a los ciudadanos.

Eso de que no es delito es muy relativo.
#13 Bravok1 *
Bueno, hay mentiras que cuestan vidas de ciudadanos. 7.291.

El PP y Vox, son un cáncer, matan ciudadanos.
