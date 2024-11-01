Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo

Respaldan que la figura de Rodríguez en este proceso es meramente la de “solo un testigo”: “Cada uno que saque sus conclusiones. (...) Mentir no es ilegal”, ha esgrimido la vicesecretaria del PP a preguntas de la prensa desde la sede central. Fuentes de la cúpula de Génova han insistido después en que si hubiera indicio de delito, el juez habría actuado contra Miguel Ángel Rodríguez y no lo ha hecho.
| etiquetas: pp , mar , mentir , legal
Se veía venir
Como van a decir otra cosa.
youtu.be/c7vq5f5KnWs?si=KXihI_6EH-rFTH2d
2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.
3. Las mismas penas se impondrán si el falso… » ver todo el comentario
Con cosas como esta, Israel y el aborto... llevan el viento de popa, maemía.
Me importa un pimiento si le miente a su mujer, o a su vecina, o a su grupo de amigos... pero es que un tipejo de estos ha sido un cargo público, maneja recursos y dinero público y/o su mentira además afecta a la democracia, puesto que es para perjudicar a otro cargo público, es decir, miente con claro perjuicio a los ciudadanos.
Eso de que no es delito es muy relativo.
El PP y Vox, son un cáncer, matan ciudadanos.