La hemeroteca retrata a Feijóo tras su defensa a Miguel Ángel Rodríguez por mentir en sede judicial: “Echadme del partido”

Fue en víspera del 23J -fecha de las últimas elecciones generales- cuando Feijóo pronunció la siguiente frase: “Si miento, echadme del partido. Jamás voy a engañar a los españoles. Sea dura la verdad, la contaré. Sea desagradable la situación, la describiré. No vengo aquí a engañar a nadie”.

MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
“Mentir no es ilegal”, ¿y por qué habría que asumir que lo que dijo Feijóo era verdad?, lo que cabe esperar es que sean fieles a su modus operandi.
nereira #1 nereira
Si miento, echadme del partido
frg #5 frg
#1 Y luego dijo, "no voy a gobernar porque no quiero" o alguna gilimentira por el estilo.
#6 JanSolo
#1 Está claro que cuando lo dijo estaba mintiendo.
Dene #2 Dene
Con la de bulos y mentiras que propaga este tipo deberían haberle echado hace tiempo
vviccio #3 vviccio
Eso era si conseguía ser presidente del gobierno. Votadme y todos tendrán un Ferrari a la puerta de casa.
#11 detectordefalacias *
Atentos señores, que la defensa que hace el Partido Popular es admitir que mienten, pero que mentir no es ilegal.

Repito, reconocen que mienten

Espera, que no se si ha quedado meridianamente claro, votante de derechas que lees estas letras: Están reconociendo formalmente que te están mintiendo en la puta cara y luego le quitan hierro al asunto porque "mentir no es ilegal"

¿Lo tienes claro?, El PP te está mintiendo, lo está reconociendo y además le da

…   » ver todo el comentario
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Que no miente y lanza mierda, intento tapar su compadreo y amistad con Dorado y su mujer y hermana los millones que les adjudico a dedo.
#8 Samaritan
Silvia Intxaurrondo ya lo pilló mintiendo con la subida de las pensiones y ahí sigue, el muy pájaro.
#9 Samaritan
Populismo del cutre, el de éste pajarraco.
ctrlaltsupr1 #10 ctrlaltsupr1
Parafraseando a Epiménides*, “Todos los gallegos son mentirosos”

* Que, siendo él cretense dijo:”Todos los cretenses son mentirosos”
