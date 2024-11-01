·
Pacifistas
Viñeta de Ferran Martín
|
etiquetas
:
viñeta
,
pacifistas
,
nobel de la paz
Viñetas
#1
ddomingo
Por mucho que nos joda, sin el personaje de Trump no se habría llegado a un alto el fuego y encaminado la situación.
Y eso hay a mucha gente que le jode, pero hay que reconocerlo.
2
K
21
#3
Delay
#1
Tanto Netanyahu como el ministro de defensa han declarado que volverán a bombardear Gaza tras la entrega de rehenes:
x.com/dlLambo/status/1977471756701950338?t=Wb5_jTdHRweVqXPAVR2R2w&
2
K
38
#6
Uda
#1
en algun momento has llegado a sospechar que todo estaba orquestado para coincidir en tiempo y modo y así el zanahorio se lleve parte del botin y además quede como candidato al Nobel por mediador??
0
K
10
#7
ddomingo
#6
Obviamente, pero aún así hay que reconocer que ha sido gracias a este personaje.
0
K
10
#2
Quel
Y eso lo dice el diario de un tipo que apoya unas elecciones más que turbias en Venezuela y que se enorgullece de tirar el micrófono a un periodista porque le incomodaban sus preguntas.
Que si, que si... Que "no es periodista", pero eso no justifica la agresión del sr demòcrata pacifista.
1
K
17
#5
ddomingo
*
Y los post que enlazas no dicen eso...
Sino que deberán destruir los túneles mediante mecanismos internacionales supervisados por EEUU.
No se cómo acabará esto, pero no ha sido gracias a España ,Italia o ningún país europeo.
Quién ha cogido de la pechera a todos los implicados y les ha obligado a firmar un mal acuerdo para todos ellos ha sido EEUU. Por mucho que te joda.
Va para # 3 que por lo visto no le gusta que le contesten.
0
K
10
#4
Adam22
No olvidemos que la paz, según el fundadorde diario-red, consiste en rendirse y aceptar todos los términos de tu agresor, porque claro, es que la correlación de fuerzas está muy malita.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
