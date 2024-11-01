El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación

El reciente informe de fiscalización sobre fundaciones vinculadas a formaciones políticas evidencia que el caso de Vox es aislado: transfiere 2,5 millones al año a su think tank, frente a los cero que transfirió el PP y Podemos o los 200.000 euros que traspasó el PSOE.
¿Por qué no se le abren causas penales e investigación policial de primer orden, que ya se sabe desde hace tiempo a ciencia cierta?
¿Que falla en el Estado de Derecho de España?
¿Cómo es posible que Abascal y su camarilla siga expandiendo odio y extorsión a sabiendas que todo esto hace un tremendo daño a España?
¿Por qué no se actúa ya contra esa organización criminal que tiene a jueces, notarios, generales, policías, obispos y otros canallas antes que sea muy tarde?
Para mí la lucha se debiera centrar en la Iglesia Católica en España, principal corruptora y puente de corrupción, común entramado mafioso de primer orden.