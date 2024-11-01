edición general
El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación

El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación

El reciente informe de fiscalización sobre fundaciones vinculadas a formaciones políticas evidencia que el caso de Vox es aislado: transfiere 2,5 millones al año a su think tank, frente a los cero que transfirió el PP y Podemos o los 200.000 euros que traspasó el PSOE.

Comentarios destacados:    
Ishkar #5 Ishkar
Me fascina el hecho de que, técnicamente, hay métodos para ilegalizar partidos que no cumplen la ley y no se ha usado NI UNA SOLA VEZ con los partidos que de manera sistemática se lo pasan por el forro de los cojones. Claro, que obviamente se diseñó solo para atacar el independentismo vasco, pero el nivel de cinismo e hipocresía hace explotar todos los medidores.
4 K 51
pingON #9 pingON
#5 se legisló para ETA, ... pero ya nos hemos olvidado que vale para todos los demás
0 K 16
Dene #3 Dene
El casoplón de Santi no se paga solo!!
3 K 42
Veelicus #6 Veelicus
#3 Mañana abre Ana Rosa con esto y seguido Valles da las ultimas noticias...
1 K 27
sat #1 sat
¿No dice nada del nivel intelectual de sus votantes? A lo mejor tiene relación.
2 K 27
#2 UNX
Fundación también conocida con el nombre de Santiago Abascal.
1 K 14
Jakeukalane #10 Jakeukalane
#0 eliminado trozo de url "?goal=0_10e11ebad6-68a733fed5-66276955&mc_cid=68a733fed5&mc_eid=8920a230c6"
0 K 10
Spirito #7 Spirito *
Bien, vale, a nadie extraña que son ladrones y embusteros compulsivos.

¿Por qué no se le abren causas penales e investigación policial de primer orden, que ya se sabe desde hace tiempo a ciencia cierta?

¿Que falla en el Estado de Derecho de España?

¿Cómo es posible que Abascal y su camarilla siga expandiendo odio y extorsión a sabiendas que todo esto hace un tremendo daño a España?

¿Por qué no se actúa ya contra esa organización criminal que tiene a jueces, notarios, generales, policías, obispos y otros canallas antes que sea muy tarde?

Para mí la lucha se debiera centrar en la Iglesia Católica en España, principal corruptora y puente de corrupción, común entramado mafioso de primer orden.
0 K 9
#4 AlexGuevara
Lo hacen por la patria (o era por la patilla?)
0 K 7
#8 Jarod_mc
patriotas del saqueo
0 K 5

