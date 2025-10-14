·
42
meneos
41
clics
El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo
El Fondo eleva cuatro décimas la previsión del PIB español para este año, hasta el 2,9%, y mejora dos décimas el pronóstico para 2026, pero augura una ralentización hasta el 2%
|
etiquetas
:
fmi
,
españa
,
pib economía
,
empleo
37
5
0
K
367
actualidad
39 comentarios
37
5
0
K
367
actualidad
#2
el_Tupac
Todo el ruido que hace la fachosfera es por ésto.
Porque no pueden trincar de ésto, me refiero.
7
K
83
#23
hijolagranputa
#2
Cuando a la derecha le toque gobernar por la santísima ley española de la alternancia política, se encontrarán el cerdo engordado. Lo sacrificarán, se lo comerán, nos dirán que se han encontrado un cerdo escuálido y que para engordarlo tenemos todos los españoles que apretarnos el cinturón.
2
K
34
#31
Cntrl
#23
Espero que sí, que deshagan todo lo que ha hecho Sánchez y bajen impuestos. Prefiero que mejore la economía de los españoles a que lo haga la de España
1
K
-6
#36
Necrorys
#2
Claro que no, ahora esta trincando el Psoe. Más adelante trincaran ellos, y seguiremos en la rueda del hamster del bipartidismo.
0
K
6
#11
Khanbaliq
*
#10
Te sigo notando cierto escozor anal, deberías aceptar mi consejo.
2
K
33
#16
Somozano
#11
facha pobres, escozor, tono condescendiente como hace el gran Pedro, es que los jóvenes os quejáis por todo, pues comparte piso...
La izquierda francesa acabó hundida después de reírse en la cara de sus obreros y dedicarse más a los no problemas de los burguesitos progres
Ahí están. Juntos suman el 25% cuando hace 30 años eran el 45%
Y el 25% porque la mitad de su electorado son nuevos franceses con promesa de paguitas
2
K
22
#19
Khanbaliq
#16
Lo siento, me equivocaba, es algo psiquiatrico.
0
K
7
#1
Chabelitaenanita
a ver cuánto tarda anfiarao y el resto de secuaces de Vox en intentar tirarla
2
K
25
#30
Cntrl
#1
Por el momento 36 positivos
0
negativos
Te has lucido
0
K
6
#32
doppel
*
#1
si España va bien es gracias a VOX. Sin la amenaza de VOX se dormirían en los laureles
0
K
19
#3
Somozano
Básicamente porque es el único país de Europa que crece a un ritmo de medio millón de personas al año
Cada año nos entra Navarra entera
Crecemos a lo India o Nigeria
Por acumulación de gente
Luego divides y el PIB per capita apenas crece.
Por eso India lleva décadas creciendo al 6% y Luxemburgo al 1% pero chorprecha, vale más el 1% del gran ducado
Eso sí, lo que crea ese medio millón anual es un tapón inmobiliario de cojones
O es que construimos cada año una Navarra Pamplona incluida?
Sueldos…
» ver todo el comentario
7
K
20
#4
Khanbaliq
#3
¿Quieres hemoal? Porque te noto escozor anal.
7
K
44
#10
Somozano
#4
Por? He dicho algo incorrecto?
Si lo dice hasta el gobierno. El PIB sube por la inmigración y los fondos europeos
Luego la gente esta más jodida que hace una década
Sueldos iguales pero casas por las nubes
Sueldos iguales pero ahora entra en un super con 99 céntimos a ver si hay algún producto de menos de un euro
4
K
21
#34
Cntrl
#10
No, pero no tiene argumentos
0
K
6
#37
Kantinero
#10
Me hace gracia la basura derechona que protesta porque la macroeconomía va bien pero al ciudadano de a pie no le llega, cuando precisamente cuando la macroeconomía va bien a quién beneficia es a la derecha que son los que tienen intereses en empresas y en el Ibex y el ciudadano de a pie les importa una mierda.
0
K
12
#25
oceanon3d
#4
Yo la herramienta del ignore la uso mucho últimamente.
Pero con amabilidad: primero les doy la bienvenida a Menéame y luego voy al menú de herramientas.
0
K
8
#26
Khanbaliq
#25
Pero te ries menos, ciertamente.
0
K
7
#5
Barriales
*
#3
@Eirene
, usuario baneado, con cuenta nueva.
3
K
50
#35
Cntrl
#5
cómo lo sabes? tienes alguna prueba? En caso contrario espero que tengan en cuenta el bulo
0
K
6
#12
pip
#3
Luego divides y el PIB per capita apenas crece.
No veo eso en los datos. El PIB por cápita crece sistemáticamente por encima del PIB.
datosmacro.expansion.com/pib/espana
3
K
45
#18
Somozano
#12
Si Alemania lleva 5 años jodidisima y España va como un cohete como es posible que tengamos crecimientos similares de PIB cuando ellos no crecen y nosotros al 3%?
datosmacro.expansion.com/paises/comparar/alemania/espana?sc=XE15
Como dijo Estefanía Molina hace meses en la Ser. Tengo amigos españoles en Dinamarca, me cuentan que allí las familias jóvenes no tienen dudas sobre donde vivir si no en qué país se compran su vivienda de vacaciones, en España o Grecia?
El país que va como un cohete con treintañeros pagando 600 euros por compartir piso y ganando como hace 20 años
1
K
12
#14
omega7767
#3
totalmente
Pedro!!!! que ya no cabe más gente
Por la inmigración desbocada salió el Brexit. Por la inmigración desbocada tras el Brexit, va a ganar Reform UK las próximas elecciones
0
K
11
#20
Somozano
#14
No caben muchos más
Por eso en España sobran pisos, sobran hospitales, colegios...
Repito, nos entra medio millón al año
Construimos cada año como una Zaragoza entera?
Y entonces donde se mete la gente?
Sumado a casi 100 millones de turistas
2
K
11
#17
Toponotomalasuerte
*
#3
y ahora cuéntanos lo bien que va argentina para terminar de partirnos el ojal.
Oye una pregunta personal. A qué estás ganando más pasta que nunca? Si eres trabajador ganas más que nunca y si eres empresario has crecido notablemente desde el 2017.
0
K
10
#29
Somozano
*
#17
profesor
Sueldos prácticamente iguales que hace 20 años
En un país con precios altísimos, casas por las nubes, niños insoportables y la ONU en cada clase
A mí edad mi padre ya tenía un divorcio, un hijo, un nuevo matrimonio, yo venía en camino, un dúplex en el centro de la ciudad y una casa en el pueblo
Y viajecitos
En el 89 visitaron la URSS
Y por supuesto los juegos de hambre para conseguir trabajo
Por cada plaza pública salimos a 30 opositores
Si te toca media jornada en un pueblo perdido de Soria donde pagarás 600 euros por una casa salida de Cuéntame temporada 1 ya puedes dar palmas
0
K
6
#38
Cntrl
#17
Para ganar más que nunca hay que ser rentista, esa es la profesión que han favorecido los progresistas
0
K
6
#24
detectordefalacias
#3
El PIB per capita ha subido estos años mucho más que el PIB, me gustaría saber de dónde estás sacando tus datos.
Ese tapón inmobiliario del que hablas que lo crea ¿El inmigrante que vive en un gueto de alquiler compartiendo casa con otra media docena o el inversor que compra vivienda para especular con ella?
Creo que están hablando más tus sesgos que otra cosa...
0
K
11
#27
masde120
#3
Me parece increíble que te voten negativo cuando no expones más que la realidad demostrada con números.
Por mi parte no me parece mal crecer en base a personas. Creo que en España caben sin problema unos 200 millones de personas. Solo hace falta rellenar lo vacío.
El problema es dar palmas por números cuando la gente no se puede comprar una casa, y no puede tener niños
0
K
10
#39
Kantinero
#13
jóvenes pobres
Ahora va a resultar que os preocupan los pobres
0
K
12
#7
Slagathor
Bueno, bueno, no cunda el pánico. Ya viene la derecha en las próximas elecciones a salvarnos de semejante descalabro, porque esto es insostenible. Sólo tenemos que aguantar un año y medio y saldremos del pozo.
1
K
10
#28
oceanon3d
#7
Lo dudo mucho ... ni dejes que te vendan la moto: no van a sumar.
No todos los españoles son tan tontos como piensan algunos
0
K
8
#22
Leon_Bocanegra
*
#21
Si, son propagandistas del PSOE.
Pero en este caso me refiero a ti. Tú eres el propagandista de derechas con el que no pienso discutir. Vendele tu propaganda a otro.
0
K
9
#8
Leon_Bocanegra
*
Ya sabía yo que no iba a tardar en aparecer el somozano con su propaganda barata.
0
K
9
#13
Somozano
*
#8
lo País, hoy
cincodias.elpais.com/economia/2025-10-14/el-sentimiento-economico-de-l
Es curioso, España va como un cohete pero la gente normal no lo ve en sus bolsillos
Conoces algún país europeo que crezca medio millon al año?
Italia ha pasado de 60 millones a 58 en 10 años
Alemania lleva con 80-84 millones desde 1990
España? De 45 millones en 2005 a 50 en 2025
Sabes lo que es subir 5 millones en 20…
» ver todo el comentario
2
K
-7
#15
Leon_Bocanegra
#13
lo siento, pero no discuto con propagandistas de derechas. Menudo tocho te podías haber ahorrado.
0
K
9
#21
Somozano
#15
Lo País es de derechas?
1
K
5
#9
anamabel
Cuando tienes a un aliado OTAN de vecino en el sur abriendo el grifo cuando le place, fronteras de broma con el resto de Europa (que hasta Kosovo es ahora espacio Schengen), un sistema legal blandísimo y unos empresarios ávidos de mano de obra barata extranjera a la que explotar sin compasión, lo de ajustar los recursos a la demografía es un trabajo imposible.
0
K
6
#6
Somozano
*
En realidad lo gordo de los presupuestos está en ayuntamientos, diputaciones y comunidades. También los enchufes
Por que te crees que hay mil asesores en Moncloa?
Porque solo CyL con 2,4 millones de habitantes tiene más enchufados y chiringuitos que todo el gobierno de España y ahora lo multiplicas por el resto
Y como caiga Moncloa y puede que Asturias o Castilla la Mancha a ver cómo coño hacen en el PSOE sin casi poder alguno
2
K
-16
#33
masde120
#6
deja de dar palos de ciego. Antes has comentado lo real y ahora cambias y comentas pura publicidad regurgitada. Me equivoqué pensando que había alguien con cordura.
0
K
10
