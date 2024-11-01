edición general
La jueza de la dana alerta de que el abogado y 'youtuber' conspiracionista Rubén Gisbert quiere “dinamitar” la causa

Rubén Gisbert, el abogado y 'youtuber' conspiranoico que se ha querellado contra la jueza de la dana, pretende "dinamitar el procedimiento", según afirma la magistrada instructora en un auto dictado este lunes. Gisbert, despedido como colaborador del programa de Iker Jiménez tras haber sido pillado manchándose de barro para una conexión en directo poco después de la catástrofe, se querelló el pasado 24 de febrero (coincidiendo con su comparecencia en la comisión de investigación de las Corts) contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra y contra su marid

11 comentarios
Comentarios destacados:    
Io76
Que Gisbert es un miserable ya lo demostró él solito hace tiempo.
Ahora no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que alguién le está pagando para hacer lo que hace.
10
IkkiFenix
#6 Por que? Por ayudar a la gente de la DANA?
0
Malinke
#7 con el móvil en mano grabándolo.
2
Supercinexin
#7 Claro. "Ayudar a la gente". Sí sí.
0
luspagnolu
#6 Alguien: el PP.
1
ElRespeto
Escoria.
5
pitercio
El derechista Gisbert tiene razón y ella no.
1
IkkiFenix
A Gibsert le culpan de todos los males por señalar las aberraciones y el abandono de la DANA por parte de las administraciones. También del bulo de Bonaire, cuando fue lanzado antes por "la sexta" y otros medios de comunicación tradicionales.

youtu.be/Zj2f79GU-6U?t=1825
1
Toponotomalasuerte
Se va a manchar las rodillas de barro antes de dinamitarla? O con que obra de teatro nos deleitará está vez?
2
hazardum
Querrá hacer méritos para que le vuelvan a contratar y llamar en sitios.
1
Edheo
Ufff... cuando parece que un infraser, no puede caer más bajo... viene y reta a la realidad
1

