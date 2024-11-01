La respuesta de una profesora al 'gracias, maestro' de Feijóo a Morante de la Puebla: "Maestra soy yo, ése es un matavacas"

"No me deja de sorprender que Feijoo solo decida pronunciarse para perder votos", ha asegurado un tercero, mientras que un cuarto ha escrito que "el PP siempre ha sido más de apoyar a estos “maestros” que a los de la escuela pública".
| etiquetas: feijóo , morante de la puebla , maestro
maestromatarife torero"
Explicamelo que no lo entiendo.
*lider del cártel Jalisco Nueva Generación
Admiro su valor, detesto su crueldad.
Pd: para que quede claro, ojalá estemos viendo el final de la tauromaquia.
Spoiler: Los monstruitos vienen ya preparados de casa...
Debes estar repitiendo primaria hace 20 años