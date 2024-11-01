edición general
La respuesta de una profesora al 'gracias, maestro' de Feijóo a Morante de la Puebla: "Maestra soy yo, ése es un matavacas"

"No me deja de sorprender que Feijoo solo decida pronunciarse para perder votos", ha asegurado un tercero, mientras que un cuarto ha escrito que "el PP siempre ha sido más de apoyar a estos “maestros” que a los de la escuela pública".

yoma #2 yoma
Me merece infinidad de mas respeto un "maestro albañil" que un "maestro matarife torero"
#12 Robe7064
#2 Incluso ser matarife puede ser un oficio honesto si es con propósitos alimenticios y un comportamiento adecuado con los animales. Ser torero es ser un torturador sádico.
yoma #13 yoma
#12 Ya, lo que pasa es que se juntan las dos cosas, es un torturador sádico y a la vez es el que que mata reses u otras especies y las descuartiza como indica el diccionario de la RAE. ;)
fareway #1 fareway
Partido Popular, el partido con menos sentido del ridículo de la historia: "Idiotas de bien"
#7 Galton
#6 Hitler ¡Maestro!
#20 El_Almondigas
#7 la definición habla de oficio no de hobby.
tremebundo #9 tremebundo
#6 Pues si entre otros solo se le reconoce como matavacas, ellos pueden reivindicar que no se le llame maestro y se resalte su maltrato animal. Aunque no te guste.
ansiet #10 ansiet
#6 No no me gusta ni lo entiendo.
#3 joseac
Pues esa "maestra" se ha colado, porque se le puede llamar "maestro" a quien sea relevante en su profesión {0x1f44d} .  media
ansiet #4 ansiet
#3 Ya me dirás que mierda de mérito tiene torturar y asesinar a un animal tan noble.
Explicamelo que no lo entiendo.
#6 joseac
#4 Pues si entre los suyos es de los mejores se le puede llamar "maestro" aunque no te guste.
Nómada_sedentario #16 Nómada_sedentario
#6 No dudo de que opinarías lo mismo si "El Mencho*" dijese que un sicario con numerosas bajas es un "maestro".
*lider del cártel Jalisco Nueva Generación
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#4 Merito ninguno, dinero mucho.
#23 j3j3j3j3
#15 sobre todo de las subvenciones , mira tu la paradoja , los de las pulseritas que quieren acabar con las paguitas viven de ellas que da gusto
Malaguita #27 Malaguita *
#4 Desde el punto de vista ético me parece brutal asesinar a un animal inocente. No obstante, hace falta mucho valor y destreza para ponerse delante de un toro bravo. Una cosa no quita la otra.
Admiro su valor, detesto su crueldad.
Pd: para que quede claro, ojalá estemos viendo el final de la tauromaquia.
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#3 No tenía ni idea oyes
#19 Eukherio
#3 Aun así en toreo es algo completamente extendido. Es maestro hasta el que lleva ahí dos días. No tiene ni que sobresalir.
yoma #21 yoma
#3 A cualquier cosa llaman profesión :troll:
#24 Amador_Pastor
Si era maestra no era profesora...
#5 Somozano
Maestras, esas pedorras que nos hacen llegar monstruitos a secundaria. La mayoría de ellas no tienen conocimientos suficientes para dar más allá de 4 de primaria
#8 Galton *
#5 En cambio, los de secundaria estamos libres de imbéciles e incompetentes... {0x1f602} {0x1f602} {0x1f602}

Spoiler: Los monstruitos vienen ya preparados de casa...
tremebundo #11 tremebundo
#5 ¡Otiá! No había caído en esa posibilidad: ¡A ti te formó una pedorra!
Chinchorro #14 Chinchorro
#5 En la escuela de payasos sin embargo el nivel no hace más que subir.

:troll:
ElenaCoures1 #18 ElenaCoures1
#5 Se nota que no aprobaste ni el recreo xD xD xD xD xD xD xD
Debes estar repitiendo primaria hace 20 años
yoma #22 yoma
#5 Pues a mí de pequeño me adoctrinó una maestra, me enseñó a leer. :troll:
#25 j3j3j3j3
#5 las maestras enseñan a los monstruitos , educarlos es tarea de los padres
Deathmosfear #26 Deathmosfear
#5 Hay de todo, como en todas las profesiones.
