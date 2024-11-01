edición general
La jueza de la DANA afea a un imputado que aporte recortes de medios digitales llenos de comentarios con insultos hacia ella

Una página y media de la resolución de la instructora reproduce los insultos dirigidos a ella y a su marido: “Putita con toga”; “escoria”; “delincuentes psicópatas”; “magistrado basura”; “prevaricadora”; “dictadores de Rumanía o Nicaragua”; “guarrilla”, o “escoria”, entre muchos otros.

Comentarios destacados:      
karakol #2 karakol *
Estás imputado y tu estrategia consiste en presentar insultos a la jueza que está instruyendo el caso.
8
#4 fremen11
#2 porque se creen impunes
1
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ataques personales para seguir con el GENOCIDIO impunemente, como hace israel
5
#3 gyllega
#1 Del gr. γένος génos 'estirpe' y -cidio.
m. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. U. t. en sent. fig.

igual usar genocidio esta un poco de mas.
0
#8 vGeeSiz
#3 es la palabra comodín de estos días
0
Gry #6 Gry *
Parece que están intentando que pierda los nervios para que les cambien de juez. Es eso, o que son imbéciles.

... o ambas.
2
Lenari #7 Lenari
Evita mencionar el medio, o la noticia, y por supuesto nada de enlazarla, pero parece que se trata de esta noticia:

okdiario.com/investigacion/marido-magistrado-juez-dana-cazado-instrucc

Y los insultos sean probablemente de los comentarios en la noticia. No es que sean muy diferentes de los que hay en las noticias equivalente aquí, por cierto.
1
#5 mcfgdbbn3
Si entrenara la empatía solo la décima parte de lo que entrena los brazos...
0
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Eso para Peinado es un caso que da para meses de portadas en La Razón, ABC y El Mundo.
0
clavícula #10 clavícula *
Da igual. Nadie terminará condenado y los ahora imputados lo celebrarán con una paella, como hicieron cuando lo del accidente del Metro.
0

