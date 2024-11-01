La jueza de la DANA afea a un imputado que aporte recortes de medios digitales llenos de comentarios con insultos hacia ella

Una página y media de la resolución de la instructora reproduce los insultos dirigidos a ella y a su marido: “Putita con toga”; “escoria”; “delincuentes psicópatas”; “magistrado basura”; “prevaricadora”; “dictadores de Rumanía o Nicaragua”; “guarrilla”, o “escoria”, entre muchos otros.
m. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. U. t. en sent. fig.
igual usar genocidio esta un poco de mas.
... o ambas.
Y los insultos sean probablemente de los comentarios en la noticia. No es que sean muy diferentes de los que hay en las noticias equivalente aquí, por cierto.