Javier Ruiz deja contra las cuerdas al número 2 de Ayuso en TVE con la pregunta que muchos se hacen

Javier Ruiz acorrala a Alfonso Serrano, número dos de Díaz Ayuso, por el bulo de Miguel Ángel Rodríguez avalado ya por la propia presidenta madrileña. "Mentir no es ilegal. ¿Es moral? ¿En política debiera estar ocurriendo esto?"

Leon_Bocanegra
Si, pero la ostia que le ha dado Irene Montero a Javier Ruiz aún está resonando.
doppel
#1 son de izquierdas pero no tanto
Somozano
Lo raro sería que dejara contra las cuerdas a alguien del PSOE. Un día más en TVE
Siempre poniendo contra las cuerdas a la oposición y celebrando los grandes éxitos del gobierno
La TV pública de Hungría o Azerbaiyán debe ser parecida
asola33
#3 Tienes razón pero es para compensar la orientación del duopolio y de la prensa escrita. Todos son partidistas, descaradamente partidistas.
Somozano
#4 what?
Hay periodistas de derechas.... Y periodistas de PSOE
Compensar?
A la hora de Javier Ruiz de Santapollas tienes a Arguiñano (que es euskorojo) en Antena 3 haciendo calabacines con salmón al horno y en Telecinco a Ana Rosa en la sección de comentar realities hablamos de supervivientes

Que tienen que compensar?

Si TVE dedica el 80 % de su programación al PP malo y conectar con Anton Losada para que los diga lo malo que es Feijoo

Y en la 3? Una telenovela o Sonoles entrevistado a Mar…   » ver todo el comentario
MacMagic
Ayuseame.
Leon_Bocanegra
Y otra noticia en la que el propagandista de derechas viene a inundarlo todo con su basura ideologica. No descansa el tío.
Que chungo futuro le veo a alcama y sandalio mientras este tío siga por aquí dando la turra.
Bravok1
Bufffff a la IDA se la pela, para que le importara tendría que tener verguenza, amor propio, honor, dignidad...cosas superlocas que no sirven para nada en su cabeza.
