Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores

Una de las asociaciones que ha crecido en subvenciones este año, un 12%, es la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), una entidad que declara tener más de 13.000 socios y asegura haber tramitado durante 2024 cerca de 123.000 consultas con un solo trabajador contratado para ello, esto es, nada menos que 489 atendidas por cada día laborable. Esta entidad recibirá 293.754 euros en ayudas públicas, más de seis veces el importe que representa su gasto de personal, que el año pasado no alcanzó los 49.000 euros.