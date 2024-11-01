El Ministerio de Consumo aplica a FACUA el mayor recorte de subvenciones de la historia: un 29% menos

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha incrementado las ayudas a la OCU mientras tiene paralizada la investigación por sus cobros de comisiones a empresas a cambio de captarles clientes. También a AUC, una entidad que declara haber atendido casi 123.000 consultas con un solo trabajador. Se trata de una nueva reducción del 29% en las ayudas para la lucha contra el fraude y la información a los consumidores, por lo que el montante total representará casi 174.000 euros menos que las otorgadas el año pasado, en el que ya le aplicó otra...