Mark Bray, autor de 'Antifa', tras salir de EEUU por amenazas: "Trump tiene un plan fascista y la pregunta es si lo logrará"

Cuando en 2017 el historiador Mark Bray publicó su libro Antifa, el manual antifascista, Donald Trump llevaba unos meses como presidente de Estados Unidos. Hace una semana, Bray decidió irse con su familia de Estados Unidos tras recibir repetidas amenazas de muerte. “El libro es mi pasado, pero ahora es mi presente”, dice un afectado Bray

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
El plan se llama Project2025
themarquesito #5 themarquesito
#1 Que se puede leer aquí en todo su fascista esplendor.
Si a alguien le suenan los nombres de los autores, es porque ahora un buen puñado ocupan cargos en la administración Trump
Khadgar #2 Khadgar
Yo me pregunto "cuando". Y, si no es Trump, ya lo será el siguiente.
#4 Chabelitaenanita *
Muy interesante
#3 joseac
El verdadero "antifa" {0x1f606} {0x1f606} ....  media
