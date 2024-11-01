·
17
meneos
190
clics
Circular a 120 km/h por el carril izquierdo
Circular por la derecha no es solo una recomendación: es una regla pensada para evitar riesgos y mantener el ritmo del tráfico.
etiquetas
:
adelantar
,
tráfico
,
carril izquierdo
,
multa
#1
Y_digo_yo
Por mucho que lo digan, no tiene remedio si al pasar las motos de la Guardia Civil no van poniendo multas a todos los infractores.
3
K
43
#22
Tok_Tok
#1
No, eso es recaudatorio!!! Ah, que solo vale para los radares
0
K
8
#17
Macadam
#14
Mi comentario iba más acorde con lo que indica
#10
PD: En Madrid es el derecho el que está como una patena
1
K
31
#4
vicvic
*
Batalla perdida... En Cataluña hasta lo ponen en los paneles de las autopistas y es ignorado sistemáticamente. Yo siempre voy por la derecha, me paso cuando hay una incorporación para facilitar y muchas veces tengo que bajar el ritmo para no adelantar a alguien por la derecha, por que va más lento, adelantarle pasando por los carriles izquierdos...
2
K
31
#20
Aergon
*
#4
Me jode ir por la derecha con la autopista vacía y encontrarme al típico por el carríl central (el mas inseguro y con mas accidentes) y tener que cambiar 4 veces de carríl ocupando la autopista entera por un imbécil que encima se cree que va haciendolo de puta madre.
Por suerte cada vez uso menos el coche.
0
K
12
#23
IrMaNDiÑo
#20
yo opino que cambiar de carril, y sobre todo, cambiar hasta tres carriles de vez, es mucho más peligroso que adelantar por la derecha.
0
K
10
#2
vGeeSiz
la gente en españa conduce fatal, se quedan a la izquierda a perpetuidad y buena suerte.
1
K
21
#6
Macadam
*
#2
En Madrid se quedan en el carril central, haya tráfico o tengan toda la autopista para ellos. Siempre en el carril central, a 100 o a 60
2
K
33
#8
vicvic
#6
En Madrid y en las carreteras de toda España..
0
K
11
#10
Aergon
*
#8
Creo que lo que dice
#6
sobre Madrid (que también pasa en muchas ciudades semejantes) puede resultar mas llamativo porque pasa en vias de 3 o mas carriles por sentido con el la izquierda y su contiguo atascados mientras los de su derecha apenas tienen tráfico.
A mi me da que es por culpa de poner tantos carriles. Cuando son mas de dos nos cuesta entender que los de la izquierda también son solo para adelantar.
1
K
31
#24
Y_digo_yo
#10
lo hacen con la autovía vacía, se incorporan directamente al carril central.
0
K
10
#14
Agrimensor
*
#6
#8
El carril derecho suele estar machacado por los camiones. Hay lugares en los que es extremadamente incómodo circular por el carril derecho (la autopista del bierzo a asturias, por ejemplo)
0
K
6
#15
vicvic
*
#14
lo que dices es muy cierto en algunas autovías, por ejemplo, antes de que pasara a ser gratis la AP2, ir por la A2 hasta Zaragoza era un suplicio de lo mal que estaba el firme, en ese caso yo a ratos me pasaba al izquierdo e iba volviendo, pero cuando las carreteras están bien, es el mismo comportamiento ...
En las rondas de Barcelona, por ejemplo, puedes verlo constantemente y eso que el carril derecho está en buen estado.
0
K
11
#18
Aergon
#15
En ciudades grandes con vías de 3 y mas carriles por sentido lo que pasa mas es que se deja el derecho para las incorporaciones. Y como muchos se incorporan directamente al carríl central o hasta al izquierdo del todo muy pocos usan los de la derecha.
0
K
12
#9
Saville
Cuando todo el mundo circula por el resto de carriles menos el derecho, te hace imposible la circulación a tí, sin cometer la infracción de adelantar por la derecha. Así que te dejan con la dicotomía de circular aun más a la izquierda que ellos, o ignorarlos y continuar por tu carril como debería ser, pese a ser infracción...
1
K
18
#12
Peka
#9
Eso es rebasar, si el central y el de la izquierda están ocupados.
0
K
11
#16
vicvic
#9
A mi me pasa constantemente, y ojo porque todavía te puede cae una multa... Lo que hago es bajar ligeramente de velocidad, ponerme detras suyo, adelantarle bien por la izquierda y luego vuelvo a la derecha, porque encima suelen ir lentos y es fácil normalmente
aunque reconozco que es un coñazo hacerlo bien cuando otros lo hacen mal...
0
K
11
#21
Mengüi
#9
al final, es eso, o ir haciendo zigzag continuo.
Me jode especialmente cuando hay carril de "lentos", pero nadie lo usa, porque ellos no son camiones.
0
K
10
#7
Elbaronrojo
¿Y los que habiendo tres carriles para subir el puerto se ponen en el del medio? Vas subiendo y pones intermitente para adelantar al camión y ves que por el del medio te viene uno que no se mueve al de la izquierda y te obliga a frenar y dejarle pasar.
1
K
13
#11
tyrrelco
#7
Eso es de traca ya...yo ahora que tengo motor no me importa, antes no me cortaba, si tenía hueco el en l izquierda me metía, si tenía que frenar que frenase.
0
K
10
#5
Tensk
Tengo curiosidad por saber cómo se aplica en lugares como la circunvalación de Santiago, que hay hasta 5 carriles en un sentido.
0
K
11
#3
Tarod
Cuando una regla o ley nadie la cumple hay que pensar en adaptarla.
0
K
10
#13
Benzo
#3
Cuando se pongan serios con las sanciones, muchos empezaran a cumplirla.
0
K
10
#19
Aergon
#3
Por eso yo adelanto a los lefthangers por la derecha. Hasta el día que lógicamente tenga un accidente, pero eh! que es una regla que nadie cumple y hay que repensarla...
0
K
12
