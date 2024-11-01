edición general
Circular a 120 km/h por el carril izquierdo

Circular por la derecha no es solo una recomendación: es una regla pensada para evitar riesgos y mantener el ritmo del tráfico.

24 comentarios
#1 Y_digo_yo
Por mucho que lo digan, no tiene remedio si al pasar las motos de la Guardia Civil no van poniendo multas a todos los infractores.
3
#22 Tok_Tok
#1 No, eso es recaudatorio!!! Ah, que solo vale para los radares :troll:
0
Macadam #17 Macadam
#14 Mi comentario iba más acorde con lo que indica #10

PD: En Madrid es el derecho el que está como una patena xD xD
1
vicvic #4 vicvic
Batalla perdida... En Cataluña hasta lo ponen en los paneles de las autopistas y es ignorado sistemáticamente. Yo siempre voy por la derecha, me paso cuando hay una incorporación para facilitar y muchas veces tengo que bajar el ritmo para no adelantar a alguien por la derecha, por que va más lento, adelantarle pasando por los carriles izquierdos...
2
Aergon #20 Aergon
#4 Me jode ir por la derecha con la autopista vacía y encontrarme al típico por el carríl central (el mas inseguro y con mas accidentes) y tener que cambiar 4 veces de carríl ocupando la autopista entera por un imbécil que encima se cree que va haciendolo de puta madre.

Por suerte cada vez uso menos el coche.
Por suerte cada vez uso menos el coche.
0
IrMaNDiÑo #23 IrMaNDiÑo
#20 yo opino que cambiar de carril, y sobre todo, cambiar hasta tres carriles de vez, es mucho más peligroso que adelantar por la derecha.
0
#2 vGeeSiz
la gente en españa conduce fatal, se quedan a la izquierda a perpetuidad y buena suerte.
1
Macadam #6 Macadam
#2 En Madrid se quedan en el carril central, haya tráfico o tengan toda la autopista para ellos. Siempre en el carril central, a 100 o a 60
2
vicvic #8 vicvic
#6 En Madrid y en las carreteras de toda España..
0
Aergon #10 Aergon
#8 Creo que lo que dice #6 sobre Madrid (que también pasa en muchas ciudades semejantes) puede resultar mas llamativo porque pasa en vias de 3 o mas carriles por sentido con el la izquierda y su contiguo atascados mientras los de su derecha apenas tienen tráfico.
A mi me da que es por culpa de poner tantos carriles. Cuando son mas de dos nos cuesta entender que los de la izquierda también son solo para adelantar.
1
#24 Y_digo_yo
#10 lo hacen con la autovía vacía, se incorporan directamente al carril central.
0
#14 Agrimensor
#6 #8 El carril derecho suele estar machacado por los camiones. Hay lugares en los que es extremadamente incómodo circular por el carril derecho (la autopista del bierzo a asturias, por ejemplo)
0
vicvic #15 vicvic
#14 lo que dices es muy cierto en algunas autovías, por ejemplo, antes de que pasara a ser gratis la AP2, ir por la A2 hasta Zaragoza era un suplicio de lo mal que estaba el firme, en ese caso yo a ratos me pasaba al izquierdo e iba volviendo, pero cuando las carreteras están bien, es el mismo comportamiento ...xD En las rondas de Barcelona, por ejemplo, puedes verlo constantemente y eso que el carril derecho está en buen estado.
0
Aergon #18 Aergon
#15 En ciudades grandes con vías de 3 y mas carriles por sentido lo que pasa mas es que se deja el derecho para las incorporaciones. Y como muchos se incorporan directamente al carríl central o hasta al izquierdo del todo muy pocos usan los de la derecha.
0
#9 Saville
Cuando todo el mundo circula por el resto de carriles menos el derecho, te hace imposible la circulación a tí, sin cometer la infracción de adelantar por la derecha. Así que te dejan con la dicotomía de circular aun más a la izquierda que ellos, o ignorarlos y continuar por tu carril como debería ser, pese a ser infracción...:foreveralone:
1
Peka #12 Peka
#9 Eso es rebasar, si el central y el de la izquierda están ocupados.
0
vicvic #16 vicvic
#9 A mi me pasa constantemente, y ojo porque todavía te puede cae una multa... Lo que hago es bajar ligeramente de velocidad, ponerme detras suyo, adelantarle bien por la izquierda y luego vuelvo a la derecha, porque encima suelen ir lentos y es fácil normalmente :troll: aunque reconozco que es un coñazo hacerlo bien cuando otros lo hacen mal...
0
#21 Mengüi
#9 al final, es eso, o ir haciendo zigzag continuo.
Me jode especialmente cuando hay carril de "lentos", pero nadie lo usa, porque ellos no son camiones.
0
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
¿Y los que habiendo tres carriles para subir el puerto se ponen en el del medio? Vas subiendo y pones intermitente para adelantar al camión y ves que por el del medio te viene uno que no se mueve al de la izquierda y te obliga a frenar y dejarle pasar.
1
#11 tyrrelco
#7 Eso es de traca ya...yo ahora que tengo motor no me importa, antes no me cortaba, si tenía hueco el en l izquierda me metía, si tenía que frenar que frenase.
0
#5 Tensk
Tengo curiosidad por saber cómo se aplica en lugares como la circunvalación de Santiago, que hay hasta 5 carriles en un sentido.
0
Tarod #3 Tarod
Cuando una regla o ley nadie la cumple hay que pensar en adaptarla.
0
Benzo #13 Benzo
#3 Cuando se pongan serios con las sanciones, muchos empezaran a cumplirla.
0
Aergon #19 Aergon
#3 Por eso yo adelanto a los lefthangers por la derecha. Hasta el día que lógicamente tenga un accidente, pero eh! que es una regla que nadie cumple y hay que repensarla...
0 K 12

