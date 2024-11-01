·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5856
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
7415
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
5233
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4711
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
4616
clics
El PP se desespera tras la fallida intervención de Feijóo con Sánchez: “Nos hemos equivocado y nos ha hecho daño”
más votadas
600
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
484
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"
428
Nazis en Vallecas
525
Por Andalucía denuncia la manipulación de al menos un historial clínico: "El gobierno andaluz dice que es mentira hasta viendo las imágenes"
469
VÍDEO | Daniel Guzmán desmonta la tauromaquia en un minuto: “Sólo existe por las subvenciones”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
80
clics
Las fotos de Amama con dirigentes del PP que rompen la campaña de Moreno Bonilla contra las víctimas del cáncer
La presidenta de Amama aseguraba que "tengo las mismas fotos con el PP, exactamente las mismas. Pero a ellos les interesa sacar solo las del PSOE".
|
etiquetas
:
amama
,
cancer
,
andalucia
14
3
1
K
259
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
1
K
259
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Sacapuntas
Es vieja estrategia del PP aducir que cualquier protesta es contra ellos directamente y no contra sus políticas y gestiones de mierda, que no tiene razón de ser y que bla, bla, bla.
5
K
71
#1
YSiguesLeyendo
Ahora, se rescatan algunas de estas imágenes de la asociación con miembros del PP. Un usuario de X -anterior Twitter- rescataba una imagen de Amama con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Él mismo publicaba la instantánea, dando voz a un concierto solidario en beneficio de la agrupación, con el fin de "apoyar a la investigación del cáncer".
3
K
52
#3
johel
La derechusma culpabilizando a las victimas. Clasicos de ayer, hoy y siempre.
Mañana* intentaran el clasico "victimas buenas y victimas malas".
*Si es que no lo han hecho ya.
3
K
38
#4
ContinuumST
"...Echo de menos que AMAMA esté en una actitud colaborativa que es la queremos todos", decía este jueves Moreno Bonilla..."
(Lo que se me escaparía a mí responder.)
-No, si estamos en actitud colaborativa, denunciamos y denunciaremos por todas la vías legales. Eso es colaborar.
0
K
16
#6
OCLuis
El PP solo es bueno echando balones fuera y metiéndonos gol tras gol a los españoles.
En eso sí que se han especializado bien, en el departamento de excusas y en el de echar la culpa de sus delitos a los demás, incluso a las víctimas si hace falta. Total
ES EL PP
, un partido de estado con años y años de tradición engañando, robando y mintiendo... y a pesar de eso ahí está, para más gloria del sistema judicial español. Si eso no síntoma de fortaleza institucional no sé lo que puede ser.…
» ver todo el comentario
0
K
14
#5
loborojo
Es el manual de estilo de PP, atacar a cualquiera que destape su organización criminal y asesina
0
K
10
#7
sliana
si el pp gastara la mitad de recursos en solucionar el problema que los que gasta en culpar a cualquier otro (perro), quedarian bien, solucionarian el problema y no tendriamos tanta verguenza ajena.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Mañana* intentaran el clasico "victimas buenas y victimas malas".
*Si es que no lo han hecho ya.
(Lo que se me escaparía a mí responder.)
-No, si estamos en actitud colaborativa, denunciamos y denunciaremos por todas la vías legales. Eso es colaborar.
En eso sí que se han especializado bien, en el departamento de excusas y en el de echar la culpa de sus delitos a los demás, incluso a las víctimas si hace falta. Total ES EL PP, un partido de estado con años y años de tradición engañando, robando y mintiendo... y a pesar de eso ahí está, para más gloria del sistema judicial español. Si eso no síntoma de fortaleza institucional no sé lo que puede ser.… » ver todo el comentario