Las fotos de Amama con dirigentes del PP que rompen la campaña de Moreno Bonilla contra las víctimas del cáncer

La presidenta de Amama aseguraba que "tengo las mismas fotos con el PP, exactamente las mismas. Pero a ellos les interesa sacar solo las del PSOE".

#2 Sacapuntas
Es vieja estrategia del PP aducir que cualquier protesta es contra ellos directamente y no contra sus políticas y gestiones de mierda, que no tiene razón de ser y que bla, bla, bla.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Ahora, se rescatan algunas de estas imágenes de la asociación con miembros del PP. Un usuario de X -anterior Twitter- rescataba una imagen de Amama con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Él mismo publicaba la instantánea, dando voz a un concierto solidario en beneficio de la agrupación, con el fin de "apoyar a la investigación del cáncer".
johel #3 johel
La derechusma culpabilizando a las victimas. Clasicos de ayer, hoy y siempre.
Mañana* intentaran el clasico "victimas buenas y victimas malas".

*Si es que no lo han hecho ya.
ContinuumST #4 ContinuumST
"...Echo de menos que AMAMA esté en una actitud colaborativa que es la queremos todos", decía este jueves Moreno Bonilla..."

(Lo que se me escaparía a mí responder.)
-No, si estamos en actitud colaborativa, denunciamos y denunciaremos por todas la vías legales. Eso es colaborar.
OCLuis #6 OCLuis
El PP solo es bueno echando balones fuera y metiéndonos gol tras gol a los españoles.

En eso sí que se han especializado bien, en el departamento de excusas y en el de echar la culpa de sus delitos a los demás, incluso a las víctimas si hace falta. Total ES EL PP, un partido de estado con años y años de tradición engañando, robando y mintiendo... y a pesar de eso ahí está, para más gloria del sistema judicial español. Si eso no síntoma de fortaleza institucional no sé lo que puede ser.…   » ver todo el comentario
loborojo #5 loborojo
Es el manual de estilo de PP, atacar a cualquiera que destape su organización criminal y asesina
#7 sliana
si el pp gastara la mitad de recursos en solucionar el problema que los que gasta en culpar a cualquier otro (perro), quedarian bien, solucionarian el problema y no tendriamos tanta verguenza ajena.
