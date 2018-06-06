·
24
meneos
32
clics
El 80% de las denuncias por viviendas ocupadas en Catalunya son de pisos vacíos de grandes tenedores
Según datos de los Mossos d'Esquadra, las ocupaciones han descendido un 18,1% entre enero y octubre de este año, pero crecen los intentos frustrados
etiquetas
ocupación
problemas
fondos
actualidad
19 comentarios
Comentarios destacados:
#13
JuanCarVen
#11
Contraejemplo, los grandes tenedores sueles no pagar la comunidad ni derramas de donde tienen pisos vacíos. Si ponemos cifras a ambos problemas igual resulta que el problema es tener en la comunidad a un gran propietario por delante de un piso ocupado.
2
K
36
#16
JuanCarVen
#11
cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/06/midinero/1528303660_043458.h
Es un dato viejo pero dudo que el problema de la ocupación alcance el 7% de comunidades de propietarios con un banco como moroso. Tienen el morro de ignorar el problema que causan y hacer ver qué el principal problema es el suyo.
1
K
24
#10
lonnegan
#9
Define complica el mercado inmobiliario..
1
K
24
#11
thekeeper
#10
mira te pongo un ejemplo, la zona donde vivo, de 45 pisos en venta 19 estan ocupados ilegalmente, por lo que si ya la oferta es minima y los precios elevados, esto complica mas aun la situacion
0
K
9
#12
bronco1890
#11
Pisos ocupados que seguramente acabará comprando por muy poco una gran empresa con los recursos necesarios para pasarse años pleiteando. Ningún particular se va a meter en esas movidas por barato que sea el piso.
1
K
20
#14
davidvsgoliat
O sea, que el 80% tiene una carga de legitimidad. Pues que se jodan. A especular a otro lado, y no con vienes básicos.
1
K
22
#4
thekeeper
A ver, para mi son varios problemas
La ocupacion no esta bien, ya sea de un gran tenedor o alguien normal, es un problema y en muchas situaciones genera malestar entre los vecinos (incivismo, no pagan la comunidad, etc) y generan inseguridad a la hora de alquilar, etc.
Pero claro, tenemos un problema de la vivienda donde no hay oferta y los precios estan como locos. Ademas de que NO se deberia permitir la compra masiva de pisos por grandes empresas bueno por nadie, porque manipulan el mercado con un bien necesario.
1
K
16
#15
Waves
#4
El problema persistirá hasta que se ponga una ley para que los pisos sean para vivir, no para invertir.
0
K
7
#1
Barney_77
¿Y? ¿Deja de ser un problema?
0
K
12
#2
JuanCarVen
*
#1
Tienen el 36% de los alquileres y sufren el 80% de las ocupaciones. Esto nos deja que para los casero normales el problema de la ocupación es un orden de magnitud inferior. Tratan de que sus problemas sean los de la sociedad pero ignoran los problemas de los demás. Egoísmo con marketing.
3
K
42
#3
lonnegan
#1
Es un problema de ricos, tú no lo eres así que preocúpate de TUS problemas
6
K
76
#8
jdmf
#3
¿Crees que los ricos tienen problemas de ese tipo, acaso son ellos los okupas? Me da que es un problema que los ricos han generado y lo pagamos los pobres
0
K
11
#9
thekeeper
#3
si es un problema para nosotros la gente de a pie, pensar lo contrario es de ignorancia pura y dura.
Nadie quiere un piso de ocupas de vecino por norma general, complica el mercado inmobiliario para los demas, etc
0
K
9
#18
Banshee2x
#3
Cuando los tienes de "vecinos" pasa a ser un problema del pobre que vive en el mismo edificio.
0
K
9
#6
jdmf
#1
¿A qué problema te refieres? ¿Al de la especulación de los grandes tenedores?
0
K
11
#7
Aeren
#1
El problema lo tienen los grandes tenedores por ser unos hijos de puta y especular con recursos básicos. Están empobreciendo a los españoles y además lloriquean constantemente por los medios diciendo que compres alarmas y que los malvados ocupas van a robarte tu cuarto piso sin ascensor construido en los años 70.
3
K
41
#19
Juantxi
Puede tener menor gravedad por ser de grandes propietarios, ya que a ellos se es perjudica menos relativamente, pero a los vecinos se les perjudica en extremo, normalmente las ocupaciones originan problemas e inseguridad. Son los vecinos los que urgen los desalojos, más que los propietarios, en esos casos.
0
K
11
#5
bronco1890
Lógico, es mucho más difícil que te desahucien si el propietario es un banco o un gran tenedor que un pequeño propietario, son delincuentes, no idiotas, si eres tan tonto de meterte en la vivienda habitual de alguien el desalojo es cuestión de horas.
Otro artículo que mezcla allanamientos con usurpaciones y ni siquiera hace referencia a los impagos de alquileres, que son el gran problema ahora mismo.
0
K
11
#17
elgranpilaf
Como puede un tenedor comprar una casa si es un objeto de metal?
0
K
10
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
