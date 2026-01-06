edición general
La baliza V16 nace con grietas: estos son los numerosos fallos del dispositivo que la DGT impone a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impuesto este dispositivo como el único medio legal para señalizar una avería o accidente, jubilando a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, lo que se vende como un salto tecnológico hacia la seguridad vial nace con graves deficiencias técnicas que muchos expertos y conductores empiezan a denunciar con fuerza. A pesar de que la Guardia Civil ya puede sancionar con 80 euros a quienes no hagan uso de este equipo, la realidad a pie de asfalto es muy distinta a la de los despachos de la..

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Parece una broma de mal gusto, pero los datos técnicos no mienten. La baliza V16 no está preparada para afrontar un temporal de lluvia intensa. Según las especificaciones de la propia DGT, estos dispositivos solo deben cumplir con un grado de protección IP54. Para quienes no estén familiarizados con la normativa de estanqueidad, esto significa que el aparato tiene una protección nivel 5 contra el polvo y un escaso nivel 4 contra el agua.
6 K 100
tul #2 tul
#1 lo importante es que cumple la funcion para la que fue creada a la perfeccion, robarnos el dinero tan duramente ganado para llenar los bolsillos a 4 hijosdeputa
2 K 39
andando #4 andando
Ojalá se escudriñara tanto en todas las decisiones públicas y no solo la tontería de las balizas
3 K 32
HeilHynkel #5 HeilHynkel
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impuesto este dispositivo como el único medio legal para señalizar una avería o accidente, jubilando a los tradicionales triángulos de emergencia.

Yo diría que esa información es falsa.
0 K 16
pedrario #6 pedrario
La baliza es una tecnología bastante interesante que está bien que se implante y se vaya probando.

Lo que está mal es que se haga obligatoria de forma tan masiva de golpe, que es algo que suena a que efectivamente lo hacen con fin de robar, o corruptela de amiguismo o algo así.

Debería haber una norma que eliminara todo impuesto de imposiciones de este tipo, si algo te obliga el gobierno por motivos de seguridad o X, no debería servir para que recaude.
0 K 11
pedrario #7 pedrario *
#_5 >el único medio legal para señalizar una avería o accidente

¿Es legal el uso de los triángulos? Si alguien pone triángulos, y nada más, ¿no habrá sanción?

Los triángulos ya no son el medio legal para señalizar, se aceptan como complemento, lo que llevará a su desuso.

edit: se me olvidaba que es un usuario que bloquea a los que corrigen bulos.
0 K 11
#8 Borgiano
Para lo único que sirve es para que no te casquen la multa de rigor.
0 K 8
#3 endy *
Grietas dicen xD. Es el típico pelotazo español
0 K 7

