La baliza V16 nace con grietas: estos son los numerosos fallos del dispositivo que la DGT impone a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impuesto este dispositivo como el único medio legal para señalizar una avería o accidente, jubilando a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, lo que se vende como un salto tecnológico hacia la seguridad vial nace con graves deficiencias técnicas que muchos expertos y conductores empiezan a denunciar con fuerza. A pesar de que la Guardia Civil ya puede sancionar con 80 euros a quienes no hagan uso de este equipo, la realidad a pie de asfalto es muy distinta a la de los despachos de la..
| etiquetas: baliza , v16 , nace , grietas , fallos , importantes , dispositivo
Yo diría que esa información es falsa.
Lo que está mal es que se haga obligatoria de forma tan masiva de golpe, que es algo que suena a que efectivamente lo hacen con fin de robar, o corruptela de amiguismo o algo así.
Debería haber una norma que eliminara todo impuesto de imposiciones de este tipo, si algo te obliga el gobierno por motivos de seguridad o X, no debería servir para que recaude.
¿Es legal el uso de los triángulos? Si alguien pone triángulos, y nada más, ¿no habrá sanción?
Los triángulos ya no son el medio legal para señalizar, se aceptan como complemento, lo que llevará a su desuso.
edit: se me olvidaba que es un usuario que bloquea a los que corrigen bulos.