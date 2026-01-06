La baliza V16 nace con grietas: estos son los numerosos fallos del dispositivo que la DGT impone a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha impuesto este dispositivo como el único medio legal para señalizar una avería o accidente, jubilando a los tradicionales triángulos de emergencia. Sin embargo, lo que se vende como un salto tecnológico hacia la seguridad vial nace con graves deficiencias técnicas que muchos expertos y conductores empiezan a denunciar con fuerza. A pesar de que la Guardia Civil ya puede sancionar con 80 euros a quienes no hagan uso de este equipo, la realidad a pie de asfalto es muy distinta a la de los despachos de la..