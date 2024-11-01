·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8255
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
4791
clics
Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
4004
clics
Un tuitero ultraliberal culpa del precio de los huevos al "socialismo" y le cae la del pulpo: "Mira hijo, el mercado regulándose solo"
4121
clics
VERDADERO: «El 83% de los detenidos por robos con violencia y el 91% por hurtos en Barcelona son extranjeros»
3755
clics
Cayetano Rivera se estampa en una rotonda, Ana Rosa Quintana se pregunta si estaba bien señalizada y se desata el cachondeo: "Al final procesan a la palmera"
más votadas
557
ERC propone el pago de un impuesto progresivo del 4% a partir de la tercera vivienda para penalizar la acumulación de inmuebles
521
Encuentran toneladas de donaciones por la Dana en un solar de Algemesí (Val)
462
El Gobierno de Ayuso no ha facilitado aún las memorias de Madrid Network a pesar de que el Supremo le obligó a entregarlas hace un mes
488
VERDADERO: «El 83% de los detenidos por robos con violencia y el 91% por hurtos en Barcelona son extranjeros»
312
PP y Vox niegan la entrada a las víctimas de la DANA en la sala donde comparecerá Mazón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
37
meneos
170
clics
La unión Europea critica las fábricas de las marcas chinas en España y Hungría: "No es aceptable"
El comisario europeo de Industria Stéphane Sejourné critica las fábricas chinas en Europa por su cerrazón a trabajar con plantillas y proveedores autóctonos.
|
etiquetas
:
china
,
coches
,
comisario
,
ue
27
10
1
K
394
actualidad
34 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
27
10
1
K
394
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Alegremensajero
Es el mercado que tanto os gusta, amigos.
24
K
224
#2
tul
#1
ya no les gusta, desde que no son capaces de vender una escoba se estan volviendo de un proteccionista que da asco
6
K
78
#7
Drazul
#1
#2
yo creo que el problema es que han escogido países "pobres". Si hubiese sido en Alemania nadie se quejaría, igual que no se quejan de las fábricas de Tesla y otras empresas no europeas
17
K
146
#21
mecheroconluz
#7
El problema es que han elegido España y Hungría en vez de Francia y Alemania.
9
K
84
#31
Mutiko30
#2
Bueno, pa proteccionista china con su mercado. No me parece mal usar las mismas reglas.
0
K
7
#13
Grahml
*
#1
No creo que sea conveniente acudir al chascarrillo de turno que te puedes encontrar en un hilo de Meneame, sin un mínimo de contextualización.
Si atendemos a lo que indica del artículo:
"
hay fabricantes en Europa que ensamblan coches
chinos
con
componentes chinos y
plantilla china
: sucede en España y en Hungría".
...
"la fábrica de baterías que la china CATL está construyendo en Figueruelas (Zaragoza) junto a la planta de Stellantis prometía
…
» ver todo el comentario
5
K
65
#26
anamabel
#13
Las
reglas de juego de la UE
son:
-Si puedo privatizar servicios públicos en España, Grecia o Italia, estupendo.
-Si puedo deslocalizar al sur, al este o el lejano oriente, estupendo
-Si no puedo competir, el libre mercado será el que tengo aquí colgado.
Y por eso es conveniente encargar la
"pieza que viene de Alemania"
, pero la que viene de China va a necesitar unos aranceles muy guapos
1
K
13
#30
Pixmac
#13
La fábrica de CATL aún está en sus inicios. La ingeniería de construcción y montaje de maquinaria la realizan los chinos al estar acostumbrados, replicando lo que hacen en otros lugares. Cuando comiencen a fabricar las baterías es cuando deberían llegar los trabajadores españoles.
En la fábrica de EBRO veo normal que fabriquen "de aquella manera", que fabrican pocas unidades. Si el número de unidades a fabricar aumenta entonces no les quedará otra que trabajar con mayor número de…
» ver todo el comentario
2
K
38
#32
Barriales
#13
por eso estan en Zaragoza. Los políticos de turno, pepe, firmo vender su alma al diablo con tal de poner la fábrica en su comunidad.
Ese es el problema.
0
K
8
#14
Artillero
#1
habrá que usar las mismas armas que los chinos, no?
Y por mi, su código penal también me gusta.
Y el servicio militar obligatorio, como allí.
Copiemos a los chinos. Sus horarios laborales, sus condiciones laborales, todo. Y por supuesto, bajo un gran líder!
0
K
10
#27
anamabel
#14
Su particular forma de perseguir la corrupción no me desagrada en absoluto
Su pasión por tener cada vez más infraestructuras modernas, tampoco
Su gusto por electrificar el transporte público, me parece estupendo
Su inclinación a no lamerle los webos al amo yanki, excelente
Su preocupación por sacar de la pobreza a cada vez más gente, muy apropiada.
Su rechazo a que la religión se inmiscuya en asuntos públicos, muy conveniente.
Su persistencia en tener un sistema educativo exigente y público, maravilloso.
Cosas que se pueden copiar de los chinos antes que las condiciones laborales o su gusto por los grandes líderes.
Te lo dice alguien que vio pasar 16 años de Angela Merkel mandando en toda Europa
2
K
24
#4
Verdaderofalso
*
En qué quedó la deslocalización industrial y globalización que nos vendían los capitalistas y liberales porque abarataba costes??
10
K
126
#9
Garminger2.0
*
#4
en que ya no nos beneficia como antes, así que ahora es malo. Es la hipocresía de los mal llamados "liberales", gente que nos coló como bueno lo que solo era bueno para SUS bolsillos.
Nada nuevo por otra parte. Yo cuando veo alguien que se hace llamar liberal, desconfío por sistema porque ya sé por dónde va. Estan contra el estado y los impuestos, pero no se pierden una subveción los cabrones!!
4
K
47
#10
Abril_2025
*
#4
Eso nunca ha existido en la UE, con centroeuropa al mando, siempre ha sido muy proteccionista y ha invertido enorme cantidad de dinero en que las empresas industriales trabajen con proveedores y personal local.
Lo que están pidiendo tiene sentido, si alguien monta una gran factoría gracias a ayudas públicas que luego contrate a gente local y permita que salgan empresas de servicios locales como han hecho las grandes firmas occidentales toda la vida.
Por ejemplo a la Ford en la provincia de…
» ver todo el comentario
3
K
52
#15
CosaCosa
#4
en que solo funciona para los capitalistas de occidente.
Solp servia para que ellos ganaran mas pasta
0
K
7
#23
anv
#4
que nos vendían los capitalistas y liberales porque abarataba costes
Quedó en que cuando abarataban costes para ellos les venía bien porque menos costes e igual precio de venta les daba más ganancia.
Ahora que los chinos traspasan ese abaratamiento directamente al consumidor ya no les gusta tanto.
2
K
27
#28
anamabel
#4
Nah, eso quedaba guay cuando lo hacía Alemania.
1
K
21
#3
manzitor
Desde la ignorancia, que seguro que todo es mucho más complejo... igual que ellos ponen condiciones, y nosotros hemos ido a producir allí porque la mano de obra es más barata, ellos juegan con las mismas cartas. Eso sí, la legislación y la protección al trabajador nones igual. Si han venido a currar es porque pueden.
7
K
83
#5
PerritaPiloto
#3
Pero es que no forman a personal local ni de nutren del ecosistema de fábricantes locales. Seguramente reciban subvenciones y no tengan ninguna influencia positiva en la región.
1
K
20
#6
yarkyark
*
#3
Nos guste o no, algo de razón tiene. De la noticia:
Anunciada a finales de 2024, la fábrica de baterías que la china CATL está construyendo en Figueruelas (Zaragoza) junto a la planta de Stellantis prometía la generación de unos 3.000 puestos de trabajo que, previsiblemente, beneficiarían a las poblaciones de la zona. Sin embargo,
a día de hoy los únicos que trabajan en su construcción y puesta en marcha son los casi 2.000 operarios traídos expresamente de China por el gigante
…
» ver todo el comentario
4
K
57
#11
CosaCosa
#6
lo que no van a darte es el know-how.
Luego ya lo operaran los locales. Siempre despues de unos año de tener a unos chinos enseñando y supervisando todo.
Piensa que tienen que enseñarnos a hacer esas cosas
0
K
7
#12
Scutarius
#6
pues si, es negativo para los trabajadores de aquí, y el beneficio se lo llevan ellos
0
K
6
#29
frg
#12
Entonces como las fabricas de coches actuales. El beneficio a algún paraíso fiscal.
0
K
12
#16
Cuchifrito
#6
Pues no, si es por eso solamente no tienen razón. Una cosa es la construcción y puesta en marcha y otra la operación. Si para construirla usan personal y material chino pues vale. Otra cosa es que luego para los coches sigan siendo operarios chinos y traigan las piezas de china y solo las ensamblen, eso sería un fraude y no debería hacer que esquiven los aranceles, pero la noticia de momento no dice nada de eso.
2
K
26
#17
plutanasio
#6
eso pasó hace poco en México donde montaron una fabrica para saltarse los aranceles de ee. Uu. y no daban trabajo a los mexicanos, eran todos chinos y los locales se quejaron ya que hay una ley que dice que el 90% de los trabajadores de un negocio tienen que ser nacionales y se habían hecho un porro con esa ley los chinos
0
K
12
#19
Nadieenespecial
*
#3
La diferencia gorda es que las empresas chinas en general hacen todo ellos, es decir no dependen de una serie de proveedores en los que la fabrica en si apenas es una planta de ensamblaje, y esto casa muy mal con la visión neoliberal de subcontratar todo lo subcontratable y el tejido empresarial de la UE
#6
que la fabrica sea construida por la gente del país de la marca es lo normal, nosotros hacemos lo mismo cuando las ponemos en otro país
Y la unión europea tiene mil veces mas política industrial que américa en conjunto, no me jodas.
5
K
53
#8
tul
#5
ahora pretendes en señales a llevar una planta?
0
K
13
#20
PerritaPiloto
#8
La justificación por la que dan subvenciones a empresas extranjeras para que se aseinten siempre son "los empleos directos e indirectos generados".
Por supuesto no pretendo enseñar a los chinos a llevar una planta. De hecho he visitado fábricas en China, y no creo que tengan nada que aprender de nosotros. De hecho además de traerse los trabajadores seguro que se traen sus herramientas, sus EPI, y su comida.
Si montan aquí la fabrica casi seguro que es por evitar los aranceles y ya está.
0
K
9
#25
dsj
Ahora es cuando les recordamos a Alemania la reconversión industrial de los 80 que cerraron toda la industria pesada española...
Por qué parece que el karma les está devolviendo una buena lección
2
K
19
#18
chocoleches
Esas plantas que comenta todavía no han empezado a funcionar. Ni Chery en Barcelona, ni BYD en Hungría.
No han sacado un sólo coche, no es un poco pronto para desbarrar?
0
K
11
#22
kastanedowski
Igual que con el tema de la migracion no cualificada... no hay que ser genio para ver como acabara todo esto
0
K
10
#24
Yonny
Si las fábricas chinas en Europa funcionan, o van a funcionar así, es precisamente porque las leyes europeas lo permiten. Así que la crítica que la dirijan a los legisladores.
0
K
10
#33
tommyx
No, pero hacer dumping fiscal es bonito, no?
0
K
8
#34
Mutiko30
Alucinante. Todos los que defendeis a China haga lo que haga, os preguntais si se puede montar una fabrica de colchones en china, con capital íntegramente de fuera de china y trayendo trabajadores cualificados y no cualificados de fuera de china? la respuesta es NO.
Bastante cansado de que todo lo europeo sea malo pero si lo hace china, es logico, inteligente y maravilloso.
0
K
7
Ver toda la conversación (
34
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si atendemos a lo que indica del artículo:
"hay fabricantes en Europa que ensamblan coches chinos con componentes chinos y plantilla china: sucede en España y en Hungría".
...
"la fábrica de baterías que la china CATL está construyendo en Figueruelas (Zaragoza) junto a la planta de Stellantis prometía
… » ver todo el comentario
-Si puedo privatizar servicios públicos en España, Grecia o Italia, estupendo.
-Si puedo deslocalizar al sur, al este o el lejano oriente, estupendo
-Si no puedo competir, el libre mercado será el que tengo aquí colgado.
Y por eso es conveniente encargar la "pieza que viene de Alemania", pero la que viene de China va a necesitar unos aranceles muy guapos
En la fábrica de EBRO veo normal que fabriquen "de aquella manera", que fabrican pocas unidades. Si el número de unidades a fabricar aumenta entonces no les quedará otra que trabajar con mayor número de… » ver todo el comentario
Ese es el problema.
Y por mi, su código penal también me gusta.
Y el servicio militar obligatorio, como allí.
Copiemos a los chinos. Sus horarios laborales, sus condiciones laborales, todo. Y por supuesto, bajo un gran líder!
Su pasión por tener cada vez más infraestructuras modernas, tampoco
Su gusto por electrificar el transporte público, me parece estupendo
Su inclinación a no lamerle los webos al amo yanki, excelente
Su preocupación por sacar de la pobreza a cada vez más gente, muy apropiada.
Su rechazo a que la religión se inmiscuya en asuntos públicos, muy conveniente.
Su persistencia en tener un sistema educativo exigente y público, maravilloso.
Cosas que se pueden copiar de los chinos antes que las condiciones laborales o su gusto por los grandes líderes.
Te lo dice alguien que vio pasar 16 años de Angela Merkel mandando en toda Europa
Nada nuevo por otra parte. Yo cuando veo alguien que se hace llamar liberal, desconfío por sistema porque ya sé por dónde va. Estan contra el estado y los impuestos, pero no se pierden una subveción los cabrones!!
Lo que están pidiendo tiene sentido, si alguien monta una gran factoría gracias a ayudas públicas que luego contrate a gente local y permita que salgan empresas de servicios locales como han hecho las grandes firmas occidentales toda la vida.
Por ejemplo a la Ford en la provincia de… » ver todo el comentario
Solp servia para que ellos ganaran mas pasta
Quedó en que cuando abarataban costes para ellos les venía bien porque menos costes e igual precio de venta les daba más ganancia.
Ahora que los chinos traspasan ese abaratamiento directamente al consumidor ya no les gusta tanto.
Anunciada a finales de 2024, la fábrica de baterías que la china CATL está construyendo en Figueruelas (Zaragoza) junto a la planta de Stellantis prometía la generación de unos 3.000 puestos de trabajo que, previsiblemente, beneficiarían a las poblaciones de la zona. Sin embargo, a día de hoy los únicos que trabajan en su construcción y puesta en marcha son los casi 2.000 operarios traídos expresamente de China por el gigante
… » ver todo el comentario
Luego ya lo operaran los locales. Siempre despues de unos año de tener a unos chinos enseñando y supervisando todo.
Piensa que tienen que enseñarnos a hacer esas cosas
#6 que la fabrica sea construida por la gente del país de la marca es lo normal, nosotros hacemos lo mismo cuando las ponemos en otro país
Y la unión europea tiene mil veces mas política industrial que américa en conjunto, no me jodas.
Por supuesto no pretendo enseñar a los chinos a llevar una planta. De hecho he visitado fábricas en China, y no creo que tengan nada que aprender de nosotros. De hecho además de traerse los trabajadores seguro que se traen sus herramientas, sus EPI, y su comida.
Si montan aquí la fabrica casi seguro que es por evitar los aranceles y ya está.
Por qué parece que el karma les está devolviendo una buena lección
No han sacado un sólo coche, no es un poco pronto para desbarrar?
Bastante cansado de que todo lo europeo sea malo pero si lo hace china, es logico, inteligente y maravilloso.