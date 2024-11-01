edición general
Suecia expulsará a los extranjeros que no alcancen un sueldo de 3.300 euros este verano: el precio de pactar con la ultraderecha

Hay adolescentes que, al alcanzar la mayoría de edad, reciben órdenes de deportación pese a haber vivido años en Suecia.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
La ultraderecha no odia a los pobres .. no, que va. :roll:
Chinchorro #2 Chinchorro
Y otra vez más, queridos niños, una muestra de que en realidad no es racismo, sino aporofobia como bien indica #1
#8 javi618
#2 Tampoco creo que odien a los pobres, simplemente son un mal negocio para un país. ¿Y cuántos extranjeros que no trabajan y que suponen un coste neto para las arcas públicas puede soportar un país? Si ese límite se sobrepasa, empiezan los problemas.
Wolfgang #9 Wolfgang
#8 ¿Que no trabajan? ¿Que suponen un coste neto? :-O ¿Se ha leído usted la noticia? ¿Se ha leído usted el titular siquiera?
#10 javi618
#9 Hablo en general, en este caso concreto el corte en 3300€ me parece excesivo, debería ser suficiente con que trabajasen o al menos no fuesen un gasto neto para el estado.
Supercinexin #3 Supercinexin
Pues menuda sorpresita cumplir dieciocho en Europa tras llevar toda tu vida escolarizado aquí y que te deporten, por poner un ejemplito de nada, a Cisjordania.

Putos fascistas de mierda inhumanos y asesinos de masas.
Sandman #6 Sandman
#3 Cerrando el círculo. Primero te mandan a Cisjordania y después blanquean a Israel para que te maten tranquilamente.
rojelio #5 rojelio
Por lo que leo, esa cifra es el 90% del salario medio: www.jobbatical.com/es/blog/sweden-work-permit-salary-threshold-2026
Cojonudo para aquellos que estén en trabajos mal pagados, o jóvenes buscando su primer trabajo.
Wolfgang #7 Wolfgang
#5 Corrijamos entonces el titular: Suecia expulsará a todos los extranjeros (a excepción de un porcentaje minoritario si cumplen condiciones económicas)
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
menos mal que aqui hay sitio, y tambien hasta para los insoportables suecos, el que tenga la desgracia de tener una de esas colonias vikingas sabe de lo que hablo
suppiluliuma #11 suppiluliuma *
#_2 Efectivamente. Y la distribución de melanina entre los que pasan del umbral y los que no es exactamente la misma.

Igual que cuando los estados sureños de los EEUU tenían pruebas de alfabetización para poder votar. Era porque estaban muy preocupados por el nivel educativo de los votantes, y no porque los negros eran la mayoría de la gente con un nivel educativo bajo.
