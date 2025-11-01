El "padrino de la IA" afirma que los gigantes tecnológicos no pueden obtener beneficios de sus astronómicas inversiones a menos que se reemplace la mano de obra humana [EN]

Declaró que la forma de ganar dinero con las inversiones en IA, aparte de cobrar por el uso de chatbots, es sustituir a los trabajadores por algo más barato. “Las grandes empresas apuestan a que la IA provocará una sustitución masiva de puestos de trabajo, porque ahí es donde está el gran negocio”. Cuando se le preguntó si tales inversiones pueden ser rentables sin destruir empleos respondió: “creo que para ganar dinero hay que reemplazar la mano de obra humana”. El problema no se debe a la IA en sí misma, sino a “cómo organizamos la sociedad".