Los salarios no suben por falta de sindicatos: los estudios que desmontan el mito de la productividad

En España se repite un mantra sobre los salarios: “no crecen porque la productividad es demasiado baja”. La evidencia reciente lo cuestiona de raíz. No responde tanto a la productividad como a otro factor más silencioso: la debilidad sindical. En España la productividad creció 30% de 1990 a 2022 los salarios reales sólo 11,5%. Tras 5 años con un CEO con MBA, los sueldos son un 6% más bajos en EE.UU., 3% en Dinamarca. El Economic Policy Institute revela que de 1979 a 2024, los salarios medios crecieron más en estados con mayor densidad sindical.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
No es por falta de sindicatos, es por exceso de padefos.

Con una plantilla comprometida con sus derechos las siglas son irrelevantes.
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Claro que hay sindicatos. Y están a las gambas.
