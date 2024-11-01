El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique

La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ha protagonizado un momento viral por su inusual reacción al conocer al presidente de Mozambique, Daniel Chapo, que mide más de dos metros de altura. Por comparar, la estatura de la italiana es de alrededor de 160cm. Al aproximársele Chapo, Meloni ha esbozado una expresión facial de asombro, mirándole al rostro (y, por tanto, orientando la cara hacia arriba). Después ha pronunciado unas palabras que no han sido captadas por los micrófonos y, al estrecharle la mano, ha echado a reír.