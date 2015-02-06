El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela

La Sala Civil del Tribunal Supremo estima en parte una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor presentada por Pablo Iglesias contra Eduardo Inda y su editora, Dos Mil Palabras SL, por varias noticias publicadas en mayo de 2016 en el digital OKdiario relativas a un inexistente pago por el Gobierno de Venezuela a través de un banco radicado en un paraíso fiscal, en concreto en Granadinas.