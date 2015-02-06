El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela

La Sala Civil del Tribunal Supremo estima en parte una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor presentada por Pablo Iglesias contra Eduardo Inda y su editora, Dos Mil Palabras SL, por varias noticias publicadas en mayo de 2016 en el digital OKdiario relativas a un inexistente pago por el Gobierno de Venezuela a través de un banco radicado en un paraíso fiscal, en concreto en Granadinas.
La multa debería ser TODO el dinero que ganaron durante el tiempo que mantuvieron el bulo, así se les quitarían las ganas de verdad, porque 18.000€ de multa no van a hacer que no lo repitan cuando saben que ganarán 10 veces más y solo si les meten en un juicio y muchos años después pagarán una multa de risa.
El día en el que por ley para dar la publicidad institucional sea obligatorio tener en cuenta cuanta gente lee el medio subvencionado y que la cuantía sea proporcional, quiebran OK Cagarro y muchos más.
"No, es que no votan a Podemos porque los medios dicen que son corruptos siendo mentira... por eso votan en masa a estos otros dos partidos que todos los medios dicen que son 70 veces mas corruptos todavía y además confirmado con condenas" es un argumento que no se sostiene por ninguna parte.
Y no digo que ellos no hayan metido la pata, que creo que tambien. Pero lo que les hicieron clama al cielo. Y la multa es ridicula.
Yo voy más allá y digo como decía el 15M que lo llaman democracia y no lo es.
Hay que reactivar el 15M.
Tenemos en portada la noticia de que a una señora que podría pagar 10.000 euros de multa por matar a dos gatos.
spanishrevolution.net/345-000-e-dinero-publico-contratos-de-gobiernos-
www.publico.es/politica/agencia-tributaria-filtra-prensa-detalles-insp
Los técnicos de Hacienda fueron "claros desde un principio" al decir que era "evidente que no había ninguna intención de ocultar información" al fisco. "Pero en cualquiera de los casos Juan Carlos ha querido
… » ver todo el comentario
Y encima cogiendo como fuente fidedigna en su lugar PÚBLICO, con dos cojones.
Nada de lo que pones desmiente que cometiera fraude, de hecho, son declaraciones de PODEMOS sobre el caso, más sesgo imposible, pero igualmente, lo cometió, lo pagó, y ya no hay responsabilidad penal, correcto.
Venga, te espero.
Pero te aviso, si en tu siguiente mensaje no hay una prueba de que efectivamente cometió fraude, pasarás a mi larga lista de ignorados.
Lo dejo aquí, ya has hecho bastante el patético con la morralla de acusar a todos los medios de sesgados y poniendo como VERDAD lo que dice PÚBLICO, cogiendo las palabras de PODEMOS.
Patético no, lo siguiente. Como coger la declaración del PP para excusar a sus corruptos.
Agur.
Estas inventando agarrándote al clavo ardiendo de la complementaria.
Tras la resolución, te habrán devuelto lo correspondiente, o habrás podido reclamarlo.
A Monedero, no, no hay nada que reclamar, le faltaba por pagar. Sencillo de entender.
edit: aunque en el ejemplo de ayudas imagino que la reclamación vendría si no te las hubieran dado.
Al final no me las dieron por un defecto en la presentación.
A monedero podría faltarle pagar por mil cosas como esta. No significa PARA NADA que fuera un delito.
El caso de Monedero es que declaró como empresa algo que debería haber declarado por IRPF para pagar mucho menos. Luego hizo una complementaria para corregirlo y pagar lo correspondiente.
Delito habría sido no hacerlo, y que como la cantidad superaba la cantidad para delito, que creo que era 150.000€, o lo que fuera, habría sido delito por eso, no mera sanción.
Son culpables exactamente de nada, y están desapareciendo, los dos partidos que llevan 40 años con corruptelas, a gobernar... En fin...
Que bien nos vendría un poco de filtro informativo, y unos cuantos periodistas de verdad.
El dia que se deje de financiar la mentira obvia con dinero publico, igual solo habra que lidiar con el privado , y aun asi sera dificil.
1- Medios de comunicación y RRSS: Si es un medio de comunicación (oficial, no oficial...) multazo de 6 cifras y para arriba, apercibimiento para la primera vez, con obligación de desmentir al mismo nivel que la noticia falsa y si reincide, cierre del medio y penas de carcel para los responsables por manipular y desinformar desde una… » ver todo el comentario
Tanto Inda como su periódico deben publicar su condena en sus redes sociales.
www.eldiario.es/politica/supremo-condena-inda-okdiario-pagar-18-000-eu
Ah, y tendría que ver la sentencia, pero las condenas por información falsas implican publicar la sentencia en el mismo medio y con la misma difusión que la información falsa.
Pd: Esto iba para 4 (LaInsitencia) que me tiene bloqueado porque supongo que estará cansado de que le desmienta sus prejuicios
Se llama derecho al honor, es el honor lo que se defiende aquí, no es la compensación monetaria por haber sido objeto de una calumnia. Todos recordamos a Urdaci leyendo una rectificación en el telediario (Ce-ce-o-o)
Pillado aún no estaba porque cuando se inicia el proceso, ya no puedes hacer la complementaria. Se filtró antes de iniciarlo y por eso pudo hacerla.
Son hechos.
Segundo: ¿Cómo es esa sanción fiscal de shcrodinger que evitó, si Hacienda nunca le dijo ni mu? Insisto, declaró el dinero como debía. Hizo la complementaria por ir más allá de lo que le correspondía, que podremos debatir si fue acertado o no, pero nunca ha estado en ninguna situación irregular con Hacienda.
>www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=monedero+declaracion+co
Que no cuentes milongas, si hubiera pagado de más, se lo devolverían, no es un héroe, es un tipo que hizo frude y tuvo que regularizar con una complementaria, fin.
Que insistas con ello pese a estar documentado demuestra que no es que te haya equivocado, es que quieres propagar bulo intencionalmente.
Hoy en día el que piense que son corruptos es un ignorante total o un descerebrado que jamás cambiará de opinión.
Aún así está muy bien repetir estas cosas de vez en cuando.
Gentuza como ese señor atentan gravemente contra la democracia.
Los medios de comunicación jamás deben de ser de bancos, fondos buitres, energéticas y demás poderes monstruosos que controlan todo lo que oyes ves y lees.
En mi profesión por cometer negligencia te quitan la colegiación. ¿Qué tal va esto con los periodistas?
¿Pueden seguir haciendo su trabajo de esta forma claramente negligente y seguir por ahí como si nada?
¿Qué dice la Asociación de la Prensa de Madrid? Ah no, que Podemos acosa a los pobres periodistas www.apmadrid.es/comunicado/comunicado-de-apm-ante-el-acoso-de-podemos-
Si es que este pais te lo inventas y no te sale así de surrealista.
Lo declaró como tenía que hacerlo, ya que era dinero para su empresa. Lo que pasa es que los corruptos dais por hecho que cuando se hace esto se usa una empresa pantalla. Pero su empresa es real y el destino de ese dinero también, como se ha podido ver con el tiempo.
Eres la prueba viviente de por qué este tipo de bulos funcionan. El sistema se sostiene por gente como tú. Enhorabuena.
Si no se hubiera filtrado y realizado esa complementaria, lo más seguro es que hubiera sido condenado por fraude fiscal.
No reinventemos historia.