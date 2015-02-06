edición general
225 meneos
240 clics
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela

El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela

La Sala Civil del Tribunal Supremo estima en parte una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor presentada por Pablo Iglesias contra Eduardo Inda y su editora, Dos Mil Palabras SL, por varias noticias publicadas en mayo de 2016 en el digital OKdiario relativas a un inexistente pago por el Gobierno de Venezuela a través de un banco radicado en un paraíso fiscal, en concreto en Granadinas.

| etiquetas: pablo iglesias , ok diario , eduardo inda , tribunal supremo
123 102 0 K 392 actualidad
89 comentarios
123 102 0 K 392 actualidad
Comentarios destacados:                    
#1 Influir con metiras las elecciones para que salgan unos corruptos: 18000 euros. El precio de tu democracia.
vvjacobo #1 vvjacobo *
Influir con metiras las elecciones para que salgan unos corruptos: 18000 euros. El precio de tu democracia.
65 K 497
#8 uvi
#1 Y todo super rápido, tan solo han tardado 9 años.
46 K 356
Dovlado #29 Dovlado
#8 Igualito que la condena al Fiscal General vulnerando su presunción de inocencia. :roll:
14 K 131
#14 Piscardo_Morao
#1 Me parece a mí que solo Inda yendo a las tertulias pagadas para difundir bulos, ya cobró más que eso.

La multa debería ser TODO el dinero que ganaron durante el tiempo que mantuvieron el bulo, así se les quitarían las ganas de verdad, porque 18.000€ de multa no van a hacer que no lo repitan cuando saben que ganarán 10 veces más y solo si les meten en un juicio y muchos años después pagarán una multa de risa.
29 K 262
Mala #21 Mala *
#14 Pues eso iba decir yo, que... poco me parece.
6 K 82
Elrosquasard #75 Elrosquasard
#14 Como si ese dinero fuese a salir de su bolsillo. Eso lo paga Okdiario y si no llega, cierra. Otro abrirá.
0 K 7
#87 Piscardo_Morao
#75 En realidad lo vamos a pagar todos con el dinero de nuestros impuestos que le regala el PP en publicidad institucional.

El día en el que por ley para dar la publicidad institucional sea obligatorio tener en cuenta cuanta gente lee el medio subvencionado y que la cuantía sea proporcional, quiebran OK Cagarro y muchos más.
0 K 6
Battlestar #22 Battlestar
#1 A ver, con todas las condenas que suman PP y PSOE y son primero y segundo respectivamente dudo mucho que unas acusaciones de corrupción simplemente basten para hundir a un partido en unas elecciones.

"No, es que no votan a Podemos porque los medios dicen que son corruptos siendo mentira... por eso votan en masa a estos otros dos partidos que todos los medios dicen que son 70 veces mas corruptos todavía y además confirmado con condenas" es un argumento que no se sostiene por ninguna parte.
2 K 12
ewok #40 ewok
#22 El problema es que una de las bazas electorales de Podemos, o del BNG, de ERC, etc. es su honradez y que no tienen casos de corrupción, incluso después de gobernar o cogobernar instituciones durante muchos años. Si atacas eso, pierden votos que se van a la abstención.
5 K 47
Battlestar #46 Battlestar
#43 #40 Evidentemente siempre va a afectar algo, simplemente digo que tiene que haber existido muchos más factores más allá de "es que los medios me tienen manía"
0 K 10
#47 rantamplan81
#40 O directamente no los pierde el PSOE, porque total si todos son iguales... Eso es lo que le ha hecho daño, el "todos son iguales" y magnificar contradicciones que tienen los otros partidos x10.
2 K 28
par #43 par *
#22 Un partido nuevo, que promete cambiar las cosas y que pretende ilusionar, yo creo que si que les puede afectar mas. Ademas, la matraca con este tema fue continua.

Y no digo que ellos no hayan metido la pata, que creo que tambien. Pero lo que les hicieron clama al cielo. Y la multa es ridicula.
2 K 28
JackNorte #56 JackNorte
#43 Incluso cuando se condena a quienes mintieron acabamos diciendo que la victima metio la pata xD Nos merecemos todo lo que venga.
0 K 12
Ludovicio #45 Ludovicio
#22 Con la cantidad de gente que usa el "todos son iguales" como único argumento político, lo que dices no tiene mucho sentido.
1 K 23
#67 egon_
#22 Discrepo, la gente de izquierdas desde que algo no les gusta, se quedan en casa (y no me refiero a los votantes del PSOE, que ya sabemos que de izquierda, tiene poco).
0 K 5
Dovlado #28 Dovlado
#1 Venía con esa misma reflexión. Luego se ponen a correr en círculos cuando Pablo Iglesias dice que en España no hay una democracia plena.

Yo voy más allá y digo como decía el 15M que lo llaman democracia y no lo es.

Hay que reactivar el 15M.
6 K 66
ewok #35 ewok
#1 Vaya, qué rabia, 18000 euros más de subvención que le va a tener que dar Ayuso. Marditos comunistas saqueando el erario.
5 K 40
#37 Scutarius
#1 Así que la democracia española vale menos que un Dacia
2 K 16
Cabre13 #72 Cabre13
#1 Por dar perspectiva.
Tenemos en portada la noticia de que a una señora que podría pagar 10.000 euros de multa por matar a dos gatos.
0 K 11
Dene #2 Dene
Pues como decía CaraPo ...  media
15 K 172
themarquesito #15 themarquesito
#2 Magnífico meme para el caso
2 K 42
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Pues vaya mierda de indemnización, se nota a quien le toca pagarla y quien la pone.
12 K 141
sotillo #31 sotillo
#5 Todo a imagen del caudillo, que es lo que están buscando
2 K 40
#6 JanSolo
Es una multa irrisoria porque lo que han ganado en publicidad y el riego de dinero publico de administraciones controladas por la derecha a cambio de ello les compensa con mucho. Resultado, mentir y difamar sale rentable.

spanishrevolution.net/345-000-e-dinero-publico-contratos-de-gobiernos-
12 K 109
jdmf #3 jdmf
Qué barato sale la manipulación!!!
9 K 83
vviccio #16 vviccio *
18.000€ por adulterar elecciones democráticas y por pervertir el oficio del periodismo. Si dividimos 18000€ entre cada votante la indemnización es una mierda porque aquí los verdaderos afectados es el electorado.
8 K 72
LaInsistencia #4 LaInsistencia
Esta obligado OK Diario a publicar una rectificacion? No verdad? Que cosas pregunto...
8 K 65
#7 Leon_Bocanegra
Chicos, ya podemos quitar el baneo a OK Diario en menéame. Después de esta multaza tan gorda dudo que vuelvan a mentir
7 K 58
ewok #42 ewok
#7 Harán un crowdfunding, pobriños.
1 K 22
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Jueces fascistas controlados por el PP
6 K 56
#19 luckyy
Y Ferreras todavía presentando la bazofia de programa que dió pábulo a la noticia durante meses.
6 K 56
sieteymedio #36 sieteymedio
#19 Fue toda la cadena, no solo un programa. Recuerda La Sexta Noche.
4 K 37
El_pofesional #48 El_pofesional
#27 Es increíble que sólo aportes enlaces de los medios del regimen que propiciaron la caída de Podemos con bulos y medios del estado espiando.

www.publico.es/politica/agencia-tributaria-filtra-prensa-detalles-insp

Los técnicos de Hacienda fueron "claros desde un principio" al decir que era "evidente que no había ninguna intención de ocultar información" al fisco. "Pero en cualquiera de los casos Juan Carlos ha querido

…   » ver todo el comentario
3 K 51
pedrario #54 pedrario
#48 El buscador de Google es el régimen. Las soplapolleces que hay que soportar.

Y encima cogiendo como fuente fidedigna en su lugar PÚBLICO, con dos cojones.

Nada de lo que pones desmiente que cometiera fraude, de hecho, son declaraciones de PODEMOS sobre el caso, más sesgo imposible, pero igualmente, lo cometió, lo pagó, y ya no hay responsabilidad penal, correcto.
1 K 1
El_pofesional #57 El_pofesional *
#54 Yo no tengo que demostrar que no cometiera fraude, lumbreras. Tú tienes que demostrar que lo cometió. Me vale con cualquier sentencia condenatoria, que es como se suelen demostrar estas cosas.

Venga, te espero.

Pero te aviso, si en tu siguiente mensaje no hay una prueba de que efectivamente cometió fraude, pasarás a mi larga lista de ignorados.
1 K 18
pedrario #58 pedrario
#57 Como ya he dicho, la prueba es la complementaria. Fin.

Lo dejo aquí, ya has hecho bastante el patético con la morralla de acusar a todos los medios de sesgados y poniendo como VERDAD lo que dice PÚBLICO, cogiendo las palabras de PODEMOS.

Patético no, lo siguiente. Como coger la declaración del PP para excusar a sus corruptos.

Agur.
2 K -7
Bapho #69 Bapho
#58 La.complementaria no prueba nada de nada. Mi asesor mismo me dijo que tendría que hacer una si al final me daban unas ayudas a placas solares que estaban en trámite y no había resolución aun del expediente. Al final la resolución salio a los DOS años.

Estas inventando agarrándote al clavo ardiendo de la complementaria.
0 K 10
pedrario #71 pedrario *
#69 Suponiendo que no es un invento de comentario de internet.

Tras la resolución, te habrán devuelto lo correspondiente, o habrás podido reclamarlo.

A Monedero, no, no hay nada que reclamar, le faltaba por pagar. Sencillo de entender.

edit: aunque en el ejemplo de ayudas imagino que la reclamación vendría si no te las hubieran dado.
0 K 11
Bapho #78 Bapho *
#71 No, a mi me dieron unas ayudas el gobierno central y estaba pendiente si me daban otras de la ccaa. Si me daban las de la ccaa, tendría que presentar una complementaria por mas ingresos y por que las del central estaban limitadas en cantidad si me daban las de la ccaa.
Al final no me las dieron por un defecto en la presentación.
A monedero podría faltarle pagar por mil cosas como esta. No significa PARA NADA que fuera un delito.
0 K 10
pedrario #85 pedrario
#78 Si presentaste una declaración de unas ayudas que al final no te dieron, eso es reclamable y te devolverían pasta por haber declarado de más.

El caso de Monedero es que declaró como empresa algo que debería haber declarado por IRPF para pagar mucho menos. Luego hizo una complementaria para corregirlo y pagar lo correspondiente.

Delito habría sido no hacerlo, y que como la cantidad superaba la cantidad para delito, que creo que era 150.000€, o lo que fuera, habría sido delito por eso, no mera sanción.
0 K 11
#26 sportz_yugoslavs
Never forget: Pedro Sánchez corrigiendo a Iglesias y diciendo con la boca llena que ESPAÑA ES UNA DEMOCRACIA PLENA
2 K 29
Mathrim #51 Mathrim
Cero simpatía hacia podemos, pero es curioso como todo cargo que se les asocia, acaba diluyendose en la nada.

Son culpables exactamente de nada, y están desapareciendo, los dos partidos que llevan 40 años con corruptelas, a gobernar... En fin...

Que bien nos vendría un poco de filtro informativo, y unos cuantos periodistas de verdad.
1 K 26
JackNorte #63 JackNorte
#51 Cuando mentir es el negocio el periodismo no tiene ninguna oportunidad. No les pagan por buscar la verdad ni por destapar lo oculto.
El dia que se deje de financiar la mentira obvia con dinero publico, igual solo habra que lidiar con el privado , y aun asi sera dificil.
0 K 12
sieteymedio #32 sieteymedio *
Con lo barato que les sale esta democracia de pandereta, raro es que no hayan metido a todos los de Podemos en la hoguera y echado sal a sus sedes para que no se le ocurra a nadie volver a inmiscuirse en el SistemaTM
2 K 24
mekolokox #49 mekolokox
Soy el único en meneame y en el entorno social que piensa que los bulos, noticias falsas y las mentiras deberían tener constituir un delito mucho más grave?
1- Medios de comunicación y RRSS: Si es un medio de comunicación (oficial, no oficial...) multazo de 6 cifras y para arriba, apercibimiento para la primera vez, con obligación de desmentir al mismo nivel que la noticia falsa y si reincide, cierre del medio y penas de carcel para los responsables por manipular y desinformar desde una…   » ver todo el comentario
3 K 23
Pablosky #65 Pablosky
#49 me mola la idea, pero hay que ser muy preciso y cuidadoso al definir qué es un bulo o al final los únicos condenados serían diario red y el plural por quitar el acento del nombre de alguien del PP.
0 K 11
#38 Nebuchanezzar *
Mañana la sexta,su cadena de"izquierdas" y cada dia la de más gente, abre titulares con esto, seguro segurisimo,aún así, esperad sentados por si acaso, no os vayáis a cansar
2 K 21
#10 cybermon
Tendrá que demostrar que es falsa...
0 K 20
SMaSeR #33 SMaSeR
#10 jajaja. Y lo gordo es que tienes razón
0 K 7
#66 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Una minucia comparada con lo que recuada de dinero público el periódico. Aunque es para eso para lo que les pagan, aunque después lo vendan como publicidad institucional, debería haber una ley que si te pillan, como en este caso, inventando noticias contra rivales políticos, que no puedas recibir dinero público en unos años.
0 K 19
vicus. #25 vicus. *
Increíble lo del supremo, condena a kakadiaria por un bulo y luego condena al exfiscal del estado por un chisme de un borracho, una veleta tiene mejor criterios.
0 K 16
#76 Samaritan
No había otra foto, ¿no?
1 K 13
angelitoMagno #52 angelitoMagno *
Pues claro que está obligado, es lo habitual en este tipo de casos:

Tanto Inda como su periódico deben publicar su condena en sus redes sociales.
www.eldiario.es/politica/supremo-condena-inda-okdiario-pagar-18-000-eu

Ah, y tendría que ver la sentencia, pero las condenas por información falsas implican publicar la sentencia en el mismo medio y con la misma difusión que la información falsa.

Pd: Esto iba para 4 (LaInsitencia) que me tiene bloqueado porque supongo que estará cansado de que le desmienta sus prejuicios :troll:
0 K 13
#60 rantamplan81 *
#52 Pues como cumplan va a ser el periódico más turras que exista. El número más repetido en todo el periódico va a ser 18000. A alguno le va a dar un aneurisma :troll:
0 K 6
#39 MagnumClarsen
Migajas...
1 K 12
#70 chocoleches *
El dinero es lo de menos, deberían publicar una rectificación en el mismo sitio e igual de grande que la noticia original, si fue portada a media plana pues eso pidiendo disculpas.

Se llama derecho al honor, es el honor lo que se defiende aquí, no es la compensación monetaria por haber sido objeto de una calumnia. Todos recordamos a Urdaci leyendo una rectificación en el telediario (Ce-ce-o-o)
0 K 12
#80 RacsoLeinad
#70 Deberían de dedicar exactamente las mismas HORAS a las que se le ha dado cobertura, pero entonces deberían de estar AÑOS haciendolo sin parar.
2 K 24
pedrario #84 pedrario
#81 Yo lo que soy es persona con memoria y recuerdo el escándalo de los técnicos cagandose en Montoro por sus filtraciones de gilipollas.
0 K 11
pedrario #74 pedrario
#73 Si pagas una complementaria, es porque te faltó por pagar.

Pillado aún no estaba porque cuando se inicia el proceso, ya no puedes hacer la complementaria. Se filtró antes de iniciarlo y por eso pudo hacerla.

Son hechos.
0 K 11
Tanenbaum #81 Tanenbaum
#74 El hecho es que se filtro, el que pagase debido a esa filtración es una hipótesis... ¿O es que eres tú Monedero?
0 K 6
El_pofesional #24 El_pofesional *
#23 Primero, pon enlaces que se puedan leer, y si no son de medios de mierda, mejor.

Segundo: ¿Cómo es esa sanción fiscal de shcrodinger que evitó, si Hacienda nunca le dijo ni mu? Insisto, declaró el dinero como debía. Hizo la complementaria por ir más allá de lo que le correspondía, que podremos debatir si fue acertado o no, pero nunca ha estado en ninguna situación irregular con Hacienda.
0 K 10
pedrario #27 pedrario
#24 ¿Y por qué no empiezas tú poniendo enlaces en vez de contar bulos sin fundamento? Escoge el que te salga de los huevos, es una información básica

>www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=monedero+declaracion+co

Que no cuentes milongas, si hubiera pagado de más, se lo devolverían, no es un héroe, es un tipo que hizo frude y tuvo que regularizar con una complementaria, fin.

Que insistas con ello pese a estar documentado demuestra que no es que te haya equivocado, es que quieres propagar bulo intencionalmente.
2 K -7
OCLuis #50 OCLuis
#24 No discutas con ese usuario: es como el fontanero de un enorme edificio con las cañerías a reventar de mierda y como es consciente de ello solo acude a las averías que conoce y puede solucionar.
0 K 11
El_pofesional #53 El_pofesional
#50 No quiero que alguien le lea y se crea que lo que dice es verdad, pero ya paro.
1 K 21
Pablosky #61 Pablosky
#53 Podemos ha sido el partido más investigado, con muchísima diferencia, y jamás han conseguido condenarles por nada.

Hoy en día el que piense que son corruptos es un ignorante total o un descerebrado que jamás cambiará de opinión.

Aún así está muy bien repetir estas cosas de vez en cuando.
1 K 21
RENACENTISTA #59 RENACENTISTA
Entre todos le están pagando el chalé
0 K 9
Spirito #55 Spirito
Aquí lo jodido es que personajes como Eduardo Inda, que mienten sistemáticamente con descarado desprecio hacia la más mínima verdad, con animo de lucro además porque recibe dinero público a través de la derecha política... no solo no pierdan su licencia para ejercer el periodismo, sino que no se le abra por todo ello causas penales.

Gentuza como ese señor atentan gravemente contra la democracia.
0 K 8
eldragon_jp #11 eldragon_jp *
Venezuela que bello pais
0 K 7
tricionide #83 tricionide
sin problemas paga Ayuso (todos lso madrileños)
0 K 7
#86 arreglenenlacemagico
bueno nunca es un mal momento para que meta esos 18k a su taberna y le devuelva a los crowdfounders! los 18k total ya tiene mas capital
0 K 7
#77 RacsoLeinad
Esto es lo que valen las horas, días, semanas, meses y años de acoso constante sin ninguna prueba gracias al poder de los medios de comunicación. Guerra judicial televisado durante AÑOS.
Los medios de comunicación jamás deben de ser de bancos, fondos buitres, energéticas y demás poderes monstruosos que controlan todo lo que oyes ves y lees.
0 K 6
Lapatianco #82 Lapatianco
36 "chistorras" y aquí no ha pasado nada. Y si este es un caso entre decenas.

En mi profesión por cometer negligencia te quitan la colegiación. ¿Qué tal va esto con los periodistas?
¿Pueden seguir haciendo su trabajo de esta forma claramente negligente y seguir por ahí como si nada?
¿Qué dice la Asociación de la Prensa de Madrid? Ah no, que Podemos acosa a los pobres periodistas www.apmadrid.es/comunicado/comunicado-de-apm-ante-el-acoso-de-podemos-

Si es que este pais te lo inventas y no te sale así de surrealista.
0 K 6
Tanenbaum #64 Tanenbaum
#23 La historia la estás reinventando tú lanzando hipótesis como hechos...
0 K 6
pedrario #68 pedrario
#64 Que regularizó su situación con una complementaria es un hecho, pero ya veo que a muchos os gustan los unicornios, no os puedo quitar esa ilusión.
0 K 11
Tanenbaum #73 Tanenbaum
#68 Es un hecho, no un delito. Tu hipótesis de que la pagó porque "le pillaron" es lo que no es un hecho.
0 K 6
Estronciobarioyradio #88 Estronciobarioyradio
#23 "No reinventemos la historia" jajajajaja que jeta tienes.
0 K 6
pedrario #89 pedrario *
#88 Ya ves, cómo se me ocurre poner elnlaces documentados en vez de confiar en lo que dicen comentarios de internet indocumentados.
0 K 11
#12 odissey *
guay, ya puede devolver las donaciones del garibaldi.
2 K -13
LaInsistencia #41 LaInsistencia
#12 Un mentiroso compulsivo ha manipulado unas elecciones, la broma le sale por menos de lo que vale un coche y a ti te preocupan unas donaciones realizadas con luz y taquigrafos. Ese daño cerebral es por accidente de trafico, o estudiaste ADE en una privada?
2 K 20
Herrerii #79 Herrerii
#12 Mejor no hables de donaciones con la revuelta que tenéis en VOX xD
0 K 7
Chepacoleta #18 Chepacoleta *
No cuentes milongas Lo pillaron con el carrito de los helados y le tocó hacer la complemntaria y admitio dias despues el fraude. Y reportado por insultar @admin
9 K -50
El_pofesional #20 El_pofesional
#18 Tengo como 20 strikes, payaso. Es importante ser tajante con basura como tú.
8 K 84
ewok #44 ewok
#20 Un pofesional de los estrais. xD
1 K 21
#30 Nebuchanezzar
#18 Que te vayas a zurrir mierdas con un látigo, ¿o te han baneado en forocoches?
1 K 13
Pablosky #62 Pablosky
#18 también se puede reportar a la gente por bulo, a ver si el que se va a comer el strike eres tú…
1 K 18
El_pofesional #17 El_pofesional
#13 Eres un payaso, con perdón de los payasos.

Lo declaró como tenía que hacerlo, ya que era dinero para su empresa. Lo que pasa es que los corruptos dais por hecho que cuando se hace esto se usa una empresa pantalla. Pero su empresa es real y el destino de ese dinero también, como se ha podido ver con el tiempo.

Eres la prueba viviente de por qué este tipo de bulos funcionan. El sistema se sostiene por gente como tú. Enhorabuena.
10 K 111
pedrario #23 pedrario
#17 No, no lo hizo como debía y por eso tuvo que hacer una complementaria >elpais.com/politica/2015/02/06/actualidad/1423241975_247178.html

Si no se hubiera filtrado y realizado esa complementaria, lo más seguro es que hubiera sido condenado por fraude fiscal.

No reinventemos historia.
8 K -56
Taras_Bulba #34 Taras_Bulba
#17 No atribuyas a la ignorancia lo que es intención maliciosa de #13
0 K 6

menéame