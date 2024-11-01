edición general
Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'

El biólogo conocido en TikTok como Mario el de Wonderfulworld ha sido rotundo contra el cocinero Dabiz Muñoz a cuenta de unas controvertidas imágenes de su documental de Netflix, publicado a principios de año. El prestigioso cocinero madrileño es una referencia dentro del sector. En 2006 inauguró DiverXO, un restaurante de cocina fusión que revolucionó la gastronomía de Madrid y por el que recibió en 2012 una segunda estrella Michelin. Todo esto le ha hecho ser elegido mejor chef del mundo por The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023.

#1 Suleiman
""Estoy viendo el documental de Dabiz Muñoz y en los primeros quince minutos pasa esto", dice el experto antes de dar paso lal momento en que un proveedor le comunica al cocinero que se han quedado sin angulas porque se han agotado.

"¿Cuánto gasto yo a la semana?", quiere saber Muñoz. Y el otro responde: "Cinco o seis kilos". "Pero cómo no lo tenéis previsto eso. Se lo habéis vendido a alguien. Si no, es imposible", lamenta el chef.

"No Dabiz, no es imposible. Se trata de una especie que está en peligro crítico de extinción. Es decir, cada vez va a haber menos."
Lupus #2 Lupus
Viendo la cara de listo que tiene el chaval y la dificultad que le supone hasta escribir bien su nombre, es muy probable que sea pura ignorancia.

A mi desde luego me da la sensación de que es bastante más estúpido que malo.
#3 Popsandbangs
Ahora coger un TikTok, transcribirlo y poner una introducción genérica chatgepetiana cualifica como artículo?
themarquesito #4 themarquesito
#3 Es el Huffington, no le pidas más
