Un biólogo estalla contra Dabiz Muñoz: 'Quiero creer que es pura ignorancia, que no es maldad'

El biólogo conocido en TikTok como Mario el de Wonderfulworld ha sido rotundo contra el cocinero Dabiz Muñoz a cuenta de unas controvertidas imágenes de su documental de Netflix, publicado a principios de año. El prestigioso cocinero madrileño es una referencia dentro del sector. En 2006 inauguró DiverXO, un restaurante de cocina fusión que revolucionó la gastronomía de Madrid y por el que recibió en 2012 una segunda estrella Michelin. Todo esto le ha hecho ser elegido mejor chef del mundo por The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023.
"¿Cuánto gasto yo a la semana?", quiere saber Muñoz. Y el otro responde: "Cinco o seis kilos". "Pero cómo no lo tenéis previsto eso. Se lo habéis vendido a alguien. Si no, es imposible", lamenta el chef.
"No Dabiz, no es imposible. Se trata de una especie que está en peligro crítico de extinción. Es decir, cada vez va a haber menos."
A mi desde luego me da la sensación de que es bastante más estúpido que malo.