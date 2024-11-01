edición general
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares

Te traemos una lista con alternativas europeas a los principales servicios online internacionales

8 comentarios
#5 cybermon
Me igual que sean europeas, lo que quiero es que sean abiertas
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 con el navegador no seria un problema. Con el correo si. Tengo cuenta en Proton mail pero no es mala idea hacer copias de seguridad
Torrezzno #1 Torrezzno *
Esta lista esta bien y es muy extensa pero tiene un fallo y es un sesgo europeísta. Al eliminar todo el open source te estas pegando un tiro en el pie. Se tiene que priorizar el Open Source ya que no tiene patria por delante de los nacionalismos. Para servicios como el correo o el buscador tampóco me parece una razón de peso el que sean europeos ya que la deriva anti privacidad de Europa es muy preocupante.

El orden deberia ser:

- OSS
- Empresas que cuidad de la privacidad de tus datos.


Yo por ejemplo pago por el buscador Kagi y los servidores están en EEUU
RoterHahn #3 RoterHahn
#1
Me parece en parte correcto lo que dices, pero fallas en una cosa.
El dia que el tio Sam decida hacernos un Venezuela, te quedas seguramente sin acceso al buscador, y todo lo que te pueda funcionar a traves de eeuu.
Open Source, si.
Europeos, si.

Del resto con cuidado.
mondoxibaro #7 mondoxibaro
#6 no va el enlace
RoterHahn #8 RoterHahn *
Edit
#2 pozz *
Mierda, mierda, y mas mierda.

ünicamente se salva Proton.
