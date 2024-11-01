El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy

Sin embargo, este argumento ha caído por su propio peso tras conocerse que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad de Madrid 129.000 millones de euros en siete años, lo que supone 43.000 euros más que con el Gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, lejos de las acusaciones por infrafinanciación con las que suele escudarse la responsable de Sol, el Ejecutivo de Pedro Sánchez -a quien en tantas ocasiones ha acusado de ser un "dictador"- ha otorgado una financiación récord a la región, consolidándose como la mayor financiación