edición general
21 meneos
18 clics
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy

El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy

Sin embargo, este argumento ha caído por su propio peso tras conocerse que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad de Madrid 129.000 millones de euros en siete años, lo que supone 43.000 euros más que con el Gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, lejos de las acusaciones por infrafinanciación con las que suele escudarse la responsable de Sol, el Ejecutivo de Pedro Sánchez -a quien en tantas ocasiones ha acusado de ser un "dictador"- ha otorgado una financiación récord a la región, consolidándose como la mayor financiación

| etiquetas: financiacion , autonomias , madrid , economia
17 4 0 K 193 actualidad
14 comentarios
17 4 0 K 193 actualidad
Kantinero #6 Kantinero
Encima para que te los gastes en Quirones, F1, Zendales, Aticos, Valdebebas, bajes impuestos a costa del gobierno central, manipules TVM y te cargues a los ancianos, una mierda para ti....
3 K 48
Dene #11 Dene
Cualquier calculo de financiación de Madriz no vale para nada si no no incluye los miles y miles y miles de millones que gastamos entre todos en nóminas de funcionarios con plaza en Madriz.
Es una vía de financiación indirecta que contribuye muchisimo al pib de esa comunidad... esas personas viviendo, consumiendo, generando necesidad de bienes y servicios (+ empleos indirectos) etc simplemente por poner ahí miles de puestos de trabajo que muchos podrían estar en otros sitios y ser fuente de redistribución de la riqueza.
1 K 24
#13 concentrado
#2 Y el tablón de las pataletas de PPVOX
0 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Le parecerán pocos millones para ella y su novio corrupto los sobres que la caen, Lady Death es de lo peor que hay en política en España
0 K 19
Kantinero #10 Kantinero
#_9 Alcama estas en MNM cual Cayetano extraviado en la Cañada Real
0 K 15
#14 Daniel2000
#12 Mira que sois adorables ...  media
0 K 13
#1 Daniel2000 *
Alucinante ... ya tiene votos (uno de ellos el mío) sin tener lecturas la noticia.

Así va MNM

Aqui se puede votar, positivo o negativo una noticia, sin leerla.
0 K 13
alcama #2 alcama
#1 Meneame es el tablón de anuncios del PSOE
0 K 6
crob #7 crob
#2 entonces, tu qué eres?
0 K 11
alcama #9 alcama
#7 ¿Te interesa? Porque a mi lo que eres tú me importa un cojón
0 K 6
#5 Leon_Bocanegra
#1 Así que votas la noticia sin leerla?
Pues el tipo del post #3 te está llamando "bot" por hacer eso.
0 K 11
#8 Daniel2000 *
#5 El del post #3 es un cantamañanas ... un parguela ... un quintacolumnista.

Leches, que el del post #1 y #3 soy yo mismo.


Alucinante, los miembros ni se leen la noticia, ni los comentarios.

En fin.
0 K 13
#12 Leon_Bocanegra *
#8 anda que... Te habrás quedado agusto .

Tú crees que soy un chivato que va por ahí diciendo a la gente que no conozco " este te ha insultado"?

O que lo que pretendía con mi comentario era que te dieras cuenta de lo absurdo de llamar bots en el post #3 a los que hacen lo que tú mismo dices estar haciendo en el post #1 ?

Viendo que no has entendido mi comentario, es probable que tampoco te hayas dado cuenta de lo absurdo de tus dos comentarios anteriores.
0 K 11
#3 Daniel2000 *
Pues nada, a los bots a seguir trabajando (poco, que ni leen la noticia)
0 K 13

menéame