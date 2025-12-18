edición general
Cuatro meses para recibir una ecografía abdominal: condenan a la Comunidad de Madrid a pagar 15.000 euros a la familia de una mujer fallecida de cáncer de páncreas

Cuatro meses para recibir una ecografía abdominal: condenan a la Comunidad de Madrid a pagar 15.000 euros a la familia de una mujer fallecida de cáncer de páncreas

El TSJ de Madrid ha reconocido la responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid y de la aseguradora Relyens Mutual Insurance por el retraso en la realización de una ecografía abdominal a una mujer que falleció a causa de un cáncer de páncreas. El TSJ de Madrid aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad, subrayando que el daño indemnizable no es el fallecimiento en sí mismo, sino la incertidumbre generada por no haber podido conocer qué habría ocurrido de haberse actuado con mayor diligencia en los tiempos diagnósticos.

Supercinexin
15.000 euros por tu familiar muerto. No te llega ni para comprar un coche y si lo metes en la hipoteca no amortizas una puta mierda. Y los responsables, de rositas y en sus puestos funcionariales clave.
celyo
#1 realmente les dan dinero por la incertidumbre generada, ya que, según la sentencia, aunque se hubiera informado a tiempo, la enfermedad era dificil de curar, que no incurable.

La resolución ordena el pago de 15.000 euros en concepto de indemnización a la familia de la paciente, aunque destaca que habría sido difícil evitar la muerte incluso con un diagnóstico más temprano.
Tensk
#5 Si le quedó tan poco tiempo de vida está claro que incluso aunque se lo hubiesen detectado ya habría sido tarde para hacer nada. El cáncer de páncreas es de los más hijoputas que hay, y no es que haya ninguno que no lo sea.

Entre sus hijoputeces está el que, como en este caso, cuesta diagnosticar, no sé por qué pero es así.

Eso sí, el retraso en las pruebas no es aceptable.
Edheo
#5 De nuevo Jueces... seres de luz... supongo que el apellido de la afectada, no era un ilustre apellido nacional.
Jesucripto
#1 Literalmente le han pagado el entierro.
DaniTC
#1 es porque se iba a morir igual, no se iba a salvar en ningún sitio.
Rogue
El tratamiento puede rondar los 150-200 mil euros por paciente.
15.000€ le sale rentable pagar al fallecido.
Como es cuestión de números. lo tenemos jodido.
OCLuis
#3 Una solución sería que el juez del caso ponga una indemnización igual al tratamiento más caro que se le podría haber dado a ese paciente y esa solución sería más justa si el dinero saliese del bolsillo del responsable político.
Pero para que eso ocurra habría que pasar antes por una revolución en el país para acabar con esta democracia plena, porque los que están arriba van a seguir llenándose los bolsillos a costa de nuestra salud, nuestra seguridad y nuestras vidas.

Votar al PP puede matar a tus familiares, amigos o a ti mismo.
Robus
#8 no, la indemnización debería ser el tratamiento más caro x 2, sino les daría igual y pensarían que igual no les denuncian y si lo hacen, y ganan, no pierden dinero.
autonomator
Los áticos de lujo en Madrid no se pagan solos. Se pagan con tu salud.
Recomiendo mucho al quien quiera ver de vez en cuando la info de "@CiudadanO_O" en twitter
x.com/CiudadanO_O?s=20

(aquí somos tan puros que tenemos capados ciertas plataformas)
Pablosky
Por favor, que pasen a comentar por aquí todos los que dicen que la sanidad en Madrid va de coña, que la lista de espera de cirugía es la más corta de España, que no pasa nada por darle miles de millones a Quirón y que es un mito eso de que pides cita con el médico de cabecera y la mitad de las veces te la dan para dentro de dos semanas.

O lo de que cierran agendas para que la lista de espera no sea enorme, que es justo lo que parece que ha ocurrido en este caso.
Bravok1
Las manos de Ayuso seguirán manchandose de sangre de madrileños durante mucho tiempo, esto es lo que pasa cuando votas la "libertad" de la derecha....
XtrMnIO
Ya pero Perro Sanxe ETA Venezuela puticlus ciudadano particular
Herrerii
Otro muerto mas para la mochila de la psicópata de Ayuso
meroespectador
Una puñetera ecografía que te la pueden hacer hasta en las clínicas de veterinaria.
Cehona
#9 Y para colmo te mandan un SMS para que acudas a las 3 y media de la madrugada en una clínica concertada, si vives en el Boalo, que me digan como acudes.
