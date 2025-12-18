Cuatro meses para recibir una ecografía abdominal: condenan a la Comunidad de Madrid a pagar 15.000 euros a la familia de una mujer fallecida de cáncer de páncreas

El TSJ de Madrid ha reconocido la responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Madrid y de la aseguradora Relyens Mutual Insurance por el retraso en la realización de una ecografía abdominal a una mujer que falleció a causa de un cáncer de páncreas. El TSJ de Madrid aplica la doctrina de la pérdida de oportunidad, subrayando que el daño indemnizable no es el fallecimiento en sí mismo, sino la incertidumbre generada por no haber podido conocer qué habría ocurrido de haberse actuado con mayor diligencia en los tiempos diagnósticos.
| etiquetas: ecografía , cáncer , madrid , páncreas
La resolución ordena el pago de 15.000 euros en concepto de indemnización a la familia de la paciente, aunque destaca que habría sido difícil evitar la muerte incluso con un diagnóstico más temprano.
Entre sus hijoputeces está el que, como en este caso, cuesta diagnosticar, no sé por qué pero es así.
Eso sí, el retraso en las pruebas no es aceptable.
15.000€ le sale rentable pagar al fallecido.
Como es cuestión de números. lo tenemos jodido.
Pero para que eso ocurra habría que pasar antes por una revolución en el país para acabar con esta democracia plena, porque los que están arriba van a seguir llenándose los bolsillos a costa de nuestra salud, nuestra seguridad y nuestras vidas.
Votar al PP puede matar a tus familiares, amigos o a ti mismo.
Recomiendo mucho al quien quiera ver de vez en cuando la info de "@CiudadanO_O" en twitter
x.com/CiudadanO_O?s=20
(aquí somos tan puros que tenemos capados ciertas plataformas)
O lo de que cierran agendas para que la lista de espera no sea enorme, que es justo lo que parece que ha ocurrido en este caso.