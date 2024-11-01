Nicolás Maduro acusado de delito grave de posesión de petróleo [EN]  

La comunidad internacional, consternada, al descubrir que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha estado en posesión de grandes cantidades de petróleo durante años. "No nos podíamos creer que tenía literalmente miles de millones de barriles escondidos bajo tierra", declaró un portavoz de la DEA. Maduro, quien enfrenta hasta 500 años de prisión, se defendió argumentando que "el petróleo era para consumo propio" y que "solo lo guardaba a un amigo chino". El juicio comenzará tan pronto como alguien logre explicar exactamente qué ley violó.