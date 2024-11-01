Confirman que Trump figura en la lista de Epstein: “Eran jóvenes y solteros”, dice su jefa de gabinete

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, confirmó que el nombre del presidente Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein. Según declaró a Vanity Fair, el fallecido delincuente sexual y Trump fueron “casanovas” que compartieron círculos sociales durante su juventud. “Si era un activo de la CIA estadounidense, del Mossad, si todos esos hombres ricos y poderosos fueron a esa isla repugnante e hicieron cosas imperdonables a niñas…”, dijo Susie Wiles. “Quiero decir, en cierta forma lo sabía”