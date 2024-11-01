edición general
20 meneos
38 clics
Confirman que Trump figura en la lista de Epstein: “Eran jóvenes y solteros”, dice su jefa de gabinete

Confirman que Trump figura en la lista de Epstein: “Eran jóvenes y solteros”, dice su jefa de gabinete

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, confirmó que el nombre del presidente Donald Trump aparece en los archivos de Jeffrey Epstein. Según declaró a Vanity Fair, el fallecido delincuente sexual y Trump fueron “casanovas” que compartieron círculos sociales durante su juventud. “Si era un activo de la CIA estadounidense, del Mossad, si todos esos hombres ricos y poderosos fueron a esa isla repugnante e hicieron cosas imperdonables a niñas…”, dijo Susie Wiles. “Quiero decir, en cierta forma lo sabía”

| etiquetas: mossad , susie wiles , trump , epstein , pedofilo , lista epstein , pam bondi , eeuu
16 4 0 K 210 actualidad
7 comentarios
16 4 0 K 210 actualidad
#2 Emotivo
Jovenes ricos degenerados.
4 K 78
manbobi #1 manbobi
Jóvenes, solteros y pederastas puteros.
2 K 35
reithor #7 reithor *
Más jóvenes eran ellas. Mucho más. Ilegalmente jóvenes.
0 K 13
#3 Nasser
Jóvenes y basura, pero ahora son criminales y peligrosos.
1 K 10
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
pues ya esta chavales, si sois jovenes y solteros, a violar libremente!
0 K 8
#4 sliana
La señora tiene cara de venir de otra época, una donde la familia significaba algo en política y se proyectaba una imagen de tradicionalidad. Parece que no sabe con quién trabaja.
0 K 7
Mangione #6 Mangione
 media
0 K 6

menéame