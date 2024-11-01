edición general
El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)

El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)  

Un efecto positivo que podemos aprovechar para convertir los parques solares en espacios de regeneración.De como una gran instalación fotovoltaica ha provocado una explosión de naturaleza verde, que a su vez atrajo ganado y fauna. Todos los datos incluidos en el vídeo proceden de publicaciones científicas revisadas por pares. Xia ZL, Li YJ, Zhang W, et al. Solar photovoltaic program helps turn deserts green in China: Evidence from satellite monitoring. Journal of Environmental Management (2022) — documenta con datos satelitales que en los...

NinjaBoig
Si hicieran esto en la España vaciada, sería una potencia energética, y encima daría trabajo local, pararía/frenaría la desertificación y fomentaría la ganadería...
Por tanto no se hará. :shit:
Asimismov
Cuando las cosas se hacen bien, bien de verdad, nos benefician a todos.
cocolisto
Lo que más me ha, sorprendido es la cantidad de agua por rocío nocturno sobre las placas solares que irrigan el terreno y favorecen el desarrollo de plantas, así como la menor evaporación y la disminución de la velocidad del viento a la mitad. En los Monegros sería muy indicado por ejemplo.
