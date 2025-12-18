edición general
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU

China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU

El Gobierno chino transmitió este jueves su «apoyo a la petición de Venezuela de una reunión con carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)» tras el bloqueo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el país sudamericano. El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que «se opone a toda intimidación unilateral y apoya a todos los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional».

#1 Pitchford
Pues a ver si se reúne y por lo menos que se retraten los países que apoyen este ataque unilateral, inadmisible aunque sea a una dictadura, de las tantas que hay en el mundo.
#5 Barriales *
#3 #1 de momento en la tan cacareada comparecencia presidencial, zanahorio no ha anunciado la guerra Santa por tierra, mar y aire, para salvarnos del doctor infierno y sus redes bolivarianas de narcotrafico.
Los chinitos le han llamado al orden.
smilo #3 smilo
Acuerden lo que acuerden tendrá el veto de estados unidos y sus perritos falderos argentina e israel
powernergia #6 powernergia *
Entiendo que también apoyas la invasión de EEUU a Venezuela.

Es por ir fijando posiciones.

Edit: Esto era para el ignorante del ignore el tal ElenaCoures1 en #_2.

Negativo por perdida de tiempo.
Andreham #4 Andreham
La profesora tiene que estar nadando en dinero, pluriempleada protegiendo y defendiendo las acciones ilegales y atroces de todos los gobiernos malvados del planeta.
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
Faltaba la cibervoluntaria soltando la memez habitual.
Sí pusiéramos a alcama y a ella a cuchar patatas, se acababa el hambre en el mundo con semejantes cosechas que iba a haber
#8 anamabel
Que buena ocasión para recordar todas las dictaduras sin actas que no han sido invadidas por EEUU, o si acaso han sido instaladas por EEUU.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Que buena ocasión para enseñar actas electorales
Porque Winnie the Pooh es un demócrata de toda la vida
