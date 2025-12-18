China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU

El Gobierno chino transmitió este jueves su «apoyo a la petición de Venezuela de una reunión con carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)» tras el bloqueo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el país sudamericano. El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que «se opone a toda intimidación unilateral y apoya a todos los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional».