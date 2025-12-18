edición general
Muere un hombre de 82 años tras esperar 40 horas en Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona

Los sindicatos denuncian el colapso del hospital de Barcelona y llevan a los juzgados la muerte de un paciente atrapado durante casi dos días en Urgencias ...

#2 cybermon
Si nos gastamos el dinero de los impuestos en colocar parásitos, no habrá dinero para cosas importantes
Veelicus #1 Veelicus
Total, se iba a morir igual...
P.D: Esto es lo que la HDLGP dijo sobre miles de ancianos que murieron en madrid bajo su responsabilidad.
YeahYa #5 YeahYa *
#1 Gastamos mucho tiempo en las guerras de banderitas mientras nos roban en todo el territorio nacional

EDIT: Viene un poco relacionado también con el comentario de #3
Nos quedamos en el 'y tú más' y así los que roban lo tienen más fácil. Nos tienen cabreados entre nosotros mientras ellos se enriquecen.
Andreham #7 Andreham
Si llevar al juzgado esto sirviera para que cambiasen los protocolos y aumentasen las asignaciones para que no pasase aún.

Pero lo único que va a servir es para que entre todos le paguemos una indemnización a la familia y los políticos se vayan de rositas.
#3 Klamp
No hombre tiene que ser en Madrid y esta equivocado el titular si en Barcelona gobierna el psoe que defiende y protege desde siempre siempre siempre la sanidad pública!!!
#6 Suleiman
En Cataluña lleva décadas el tema concertado/privado más adelantado que el resto de España. Herencia de CIU.
MaRRaldo_1 #4 MaRRaldo_1
Junta esto con el despilfarro de dinero público de los últimos gobiernos de la Generalitat y entenderás por qué suben los partidos de extrema necesidad.
