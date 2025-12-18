·
Muere un hombre de 82 años tras esperar 40 horas en Urgencias del Hospital del Mar de Barcelona
Los sindicatos denuncian el colapso del hospital de Barcelona y llevan a los juzgados la muerte de un paciente atrapado durante casi dos días en Urgencias ...
#2
cybermon
Si nos gastamos el dinero de los impuestos en colocar parásitos, no habrá dinero para cosas importantes
2
K
50
#1
Veelicus
Total, se iba a morir igual...
P.D: Esto es lo que la HDLGP dijo sobre miles de ancianos que murieron en madrid bajo su responsabilidad.
1
K
28
#5
YeahYa
*
#1
Gastamos mucho tiempo en las guerras de banderitas mientras nos roban en todo el territorio nacional
EDIT: Viene un poco relacionado también con el comentario de
#3
Nos quedamos en el 'y tú más' y así los que roban lo tienen más fácil. Nos tienen cabreados entre nosotros mientras ellos se enriquecen.
2
K
38
#7
Andreham
Si llevar al juzgado esto sirviera para que cambiasen los protocolos y aumentasen las asignaciones para que no pasase aún.
Pero lo único que va a servir es para que entre todos le paguemos una indemnización a la familia y los políticos se vayan de rositas.
1
K
21
#3
Klamp
No hombre tiene que ser en Madrid y esta equivocado el titular si en Barcelona gobierna el psoe que defiende y protege desde siempre siempre siempre la sanidad pública!!!
1
K
21
#6
Suleiman
En Cataluña lleva décadas el tema concertado/privado más adelantado que el resto de España. Herencia de CIU.
0
K
13
#4
MaRRaldo_1
Junta esto con el despilfarro de dinero público de los últimos gobiernos de la Generalitat y entenderás por qué suben los partidos de extrema necesidad.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
