Las causas: En el país no ha caído una sola gota de lluvia desde que comenzó el otoño. El cambio climático, la expansión urbana y la sobreexplotación de los recursos hídricos han llevado al límite el suministro de agua. Irán vive su peor sequía de los últimos 57 años. EL país, en el que no ha caído una sola gota en los 40 días que se llevan de otoño, tiene las presas al límite y la principal fuente que suministra a Teherán, la capital, está cerca de agotarse."Solo se puede abastecer a la capital durante dos semanas", ha confirmado Eshan Danes
| etiquetas: irán , sequía , teherán , situación , límite , peor
Madrid pinta bien gracias a la sierra y sistema de embalses.
Dinero que irá a gestionar estos problemas. Pero dejar d emitir gases ya ha decidido que no
Preguntando a IAs para que proporcionen algo analisis a tu opinion, y ambas coinciden en la misma conclusión, que es ademas lo que la lógica y el sentido común dice:
Gemini:
El usuario de Menéame tiene una perspectiva parcialmente correcta, pero demasiado optimista y simplificada respecto al futuro hídrico de Madrid.
Es cierto que Madrid tiene una ventaja
… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/iran-considera-construir-nueva-capital-ante-inso
www.meneame.net/story/dia-cero-teheran-como-megacapital-iran-esta-qued
www.meneame.net/story/iran-hunde-poco-poco-subsidencia-amenaza-vidas-i
Igual hay que empezar a preocuparse por el cambio climático. Cuando las barbas del vecino veas pelar....
Pobres aquellos que van a pagar por culpa de sus dirigentes.
No se puede evacuar.