"Si no llueve habrá que evacuar Teherán": la situación límite en Irán por la peor sequía en casi 60 años

Las causas: En el país no ha caído una sola gota de lluvia desde que comenzó el otoño. El cambio climático, la expansión urbana y la sobreexplotación de los recursos hídricos han llevado al límite el suministro de agua. Irán vive su peor sequía de los últimos 57 años. EL país, en el que no ha caído una sola gota en los 40 días que se llevan de otoño, tiene las presas al límite y la principal fuente que suministra a Teherán, la capital, está cerca de agotarse."Solo se puede abastecer a la capital durante dos semanas", ha confirmado Eshan Danes