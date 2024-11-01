edición general
"Si no llueve habrá que evacuar Teherán": la situación límite en Irán por la peor sequía en casi 60 años

Las causas: En el país no ha caído una sola gota de lluvia desde que comenzó el otoño. El cambio climático, la expansión urbana y la sobreexplotación de los recursos hídricos han llevado al límite el suministro de agua. Irán vive su peor sequía de los últimos 57 años. EL país, en el que no ha caído una sola gota en los 40 días que se llevan de otoño, tiene las presas al límite y la principal fuente que suministra a Teherán, la capital, está cerca de agotarse."Solo se puede abastecer a la capital durante dos semanas", ha confirmado Eshan Danes

pipe1976 #1 pipe1976
Mirar el rostro del futuro.
9 K 109
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos *
#1 Evacuaciones masivas de capitales ha habido muchos veranos, esto es cíclico, como las bicis sin frenos, que también las hay, muchos ver anos.
2 K 21
Tarod #7 Tarod
#1 sin duda. Pero dependerá de donde. Sur España está jodido.
Madrid pinta bien gracias a la sierra y sistema de embalses.
Dinero que irá a gestionar estos problemas. Pero dejar d emitir gases ya ha decidido que no
0 K 12
#10 MetalAgm *
#7 Madrid pinta mal porque la sequia tambien va a llegar a Madrid, y mas si sigue concentrando la poblacion desmedidamente...
Preguntando a IAs para que proporcionen algo analisis a tu opinion, y ambas coinciden en la misma conclusión, que es ademas lo que la lógica y el sentido común dice:

Gemini:
El usuario de Menéame tiene una perspectiva parcialmente correcta, pero demasiado optimista y simplificada respecto al futuro hídrico de Madrid.

Es cierto que Madrid tiene una ventaja

…   » ver todo el comentario
0 K 12
#4 Suleiman
#2 Aquí vamos al revés con VOX, y en el resto del mundo con Trump....
0 K 12
#5 poxemita
#2 esos no se pelan las barbas.
0 K 11
#9 Barriales
#5 tu memoria tiene unos sesgos políticos, que claro que te juega malas pasadas. Solo hay que ver tu alias.
0 K 8
Sabbath #6 Sabbath
Yo ya no tengo esperanza. En muchos sitios sólo se va a tomar en serio el cambio climático a base de catástrofe tras catástrofe.
Pobres aquellos que van a pagar por culpa de sus dirigentes.
0 K 10
#8 Tecar
Teherán tiene casi 9 millones de habitantes.
No se puede evacuar.
0 K 7

