Irán se hunde poco a poco: la subsidencia amenaza vidas, infraestructuras y patrimonio

El suelo se hunde bajo los pies de los iraníes. La subsidencia afecta a 30 de sus 31 provincias, poniendo en riesgo la vida urbana y el patrimonio histórico de la civilización persa. Tras China e Indonesia, Irán es el tercer país más afectado por ese fenómeno, el colapso gradual del terreno por sobreexplotación de acuíferos y décadas de gestión deficiente de recursos hídricos, provocando grietas en suelo y edificios. En 18 provincias supera los 10 cm anuales, en el sur y suroeste de la provincia de Teherán hasta 20 cm, y en Kermán hasta 40 cm.