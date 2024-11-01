El día cero en Teherán: cómo la megacapital de Irán se está quedando sin agua y electricidad para sus 10 millones de habitantes

Tras cinco años consecutivos de sequía y un calor récord, Teherán se encuentra al borde de quedarse sin agua. Los niveles de agua de los embalses están en mínimos históricos, los apagones son habituales y los ánimos están caldeados. Las autoridades advierten que en cuestión de semanas algunas zonas de la capital podrían enfrentarse al "día cero": el momento en que se cierren los grifos de los hogares y el agua se distribuya mediante fuentes o camiones cisterna.La escasez de agua ha provocado también una crisis energética.
| etiquetas: irán , teherán , agua , sequía , electricidad
en 30 años casi doblo su población
- crsis hidrica,
- crisis energética,
- crisis politico/militares
Lleguen a este escenario apocalípticos. Pero bueno recordad que Barcelona se estuvo abasteciendo no hace muchos años, de agua traido en barco desde Francia.
El que este país con grandes reservas de hidrocarburos y con no pocos problemas para explotarlos y comercializarlos (recordad las sanciones por su programa nuclear) detraen muchísimos recursos económicos… » ver todo el comentario