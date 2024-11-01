El día cero en Teherán: cómo la megacapital de Irán se está quedando sin agua y electricidad para sus 10 millones de habitantes

Tras cinco años consecutivos de sequía y un calor récord, Teherán se encuentra al borde de quedarse sin agua. Los niveles de agua de los embalses están en mínimos históricos, los apagones son habituales y los ánimos están caldeados. Las autoridades advierten que en cuestión de semanas algunas zonas de la capital podrían enfrentarse al "día cero": el momento en que se cierren los grifos de los hogares y el agua se distribuya mediante fuentes o camiones cisterna.La escasez de agua ha provocado también una crisis energética.