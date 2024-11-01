Moeve se ve obligado a poner "antes Cepsa" en sus carteles porque se hunden: "Es el peor rebranding de la historia"

El cambio de imagen de Cepsa a Moeve está generando una oleada de críticas en redes, en foros sectoriales y entre analistas de marca. La compañía, que atraviesa pérdidas, ha tenido que incorporar por todas partes la coletilla “antes Cepsa”, un síntoma que muchos interpretan como la prueba de que la transición está lejos de haber sido exitosa.