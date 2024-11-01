Moeve se ve obligado a poner "antes Cepsa" en sus carteles porque se hunden: "Es el peor rebranding de la historia"

El cambio de imagen de Cepsa a Moeve está generando una oleada de críticas en redes, en foros sectoriales y entre analistas de marca. La compañía, que atraviesa pérdidas, ha tenido que incorporar por todas partes la coletilla “antes Cepsa”, un síntoma que muchos interpretan como la prueba de que la transición está lejos de haber sido exitosa.
| etiquetas: moeve , cepsa , gasolina
Hasta aquí hay que leer
En aleman Möwe es Gaviota, y tb se puede escribir Moewe.
Al principio, no me he dado cuenta de la diferencia entre w y v y mi cerebro lo ha traducido como gaviota.
Seguro que es un guiño implicito a los herederos del capital español que anidan sus gaviotillas en Génova.
Un rebranding suele ser una salida frecuente para tratar de lavar imagen. Spoiler: no suele funcionar ni aunque se plantee bien. Y si se hace mal, pues encima hay mofa y cachondeo en las redes sociales.
Y el que me venga diciendo "lo pagan ellos si la cagan" cuando se pueden perder miles de empleos...
Es que, hace falta ser cortito.
Al genio que se le ocurrió contraatacar eliminando una marca conocida y cambiándola por otra que no conocía ni el Tato, le recompensaron con la patada. Bien merecida.
De vez en cuando se ven movimientos así, rarunos. Algún listo tiene una idea genial, pretende colgarse una medalla, y el fail es épico. Casi todos los de esta especie son muy fáciles de ver venir con algo de cabeza.
En fin, lo de siempre, alguien que piensa que un nombre abstracto o en inglés te da imagen de empresa dinámica, moderna y eh chicos que tal todo.
Si no recuerdo mal Campsa pasó a ser Repsol en parte porque Repsol era la marca de un producto muy popular que vendían.
Deberian haberle dado una vuelta antes.
me recuerda a otra empresa que se llamaba Gas Natural, ahora Naturgy, con nombre de ONG que lucha contra el cambio climático. O el logo de Iberdrola, que da la impresión de que se dedican a plantar árboles para evitar la desforestación del planeta en lugar de contaminar.
Ha sido cargarse una marca de forma muy torpe.
Gobierno de Abu Dabi Mubadala Investment Company 63 %
The Carlyle Group The Carlyle Group 37 %
Y claro, pues si viras a una imagen que es la contraria de la que busca tu perfil de cliente, pues muy mala idea.
Me parece un nombre bastante meh... el anterior no era gran cosa pero al menos se asociaba con algo con cierta seriedad y trayectoria. Aunque ni antes ni ahora las frecuentaré.
Otro con españolitis.