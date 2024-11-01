edición general
Moeve se ve obligado a poner "antes Cepsa" en sus carteles porque se hunden: "Es el peor rebranding de la historia"

El cambio de imagen de Cepsa a Moeve está generando una oleada de críticas en redes, en foros sectoriales y entre analistas de marca. La compañía, que atraviesa pérdidas, ha tenido que incorporar por todas partes la coletilla “antes Cepsa”, un síntoma que muchos interpretan como la prueba de que la transición está lejos de haber sido exitosa.

#1 Hay que ser imbécil, cargarse de un día para otro una marca con casi 100 años de historia, solo puede ser idea de un directivo cuyo mayor mérito es ser hijo de.. :palm:
#1
Hay que ser imbécil, cargarse de un día para otro una marca con casi 100 años de historia, solo puede ser idea de un directivo cuyo mayor mérito es ser hijo de.. :palm:
34
#3
#1 Lo pregunto por que no tengo ni idea. De quien hay hijos ahí? Sé que está Soraya Saenz de Santamaría pero no me suena nadie más.
2
#5
#3 yo tampoco tengo ni idea, lo que tengo claro es que los directivos no son hijos de un carpintero ni están ahí por méritos propios
10
#30
#5 Dices que no tienes ni idea y que lo tienes claro al mismo tiempo. Curioso ...
2
#36
#30 No tengo pruebas pero tampoco dudas :troll:
0
#37
#30 no tiene pruebas, pero seguro que tiene el pelo blanco :troll:
2
#40
#5 yo tampoco tengo ni idea
Hasta aquí hay que leer
0
#39
#3 mirando la directiva se ve que todos vienen de buena familia. No hay uno sin apellido rimbombante.
0
#46
#39 La meritocracia de salir de las gónadas adecuadas.
0
#9
#1
En aleman Möwe es Gaviota, y tb se puede escribir Moewe.
Al principio, no me he dado cuenta de la diferencia entre w y v y mi cerebro lo ha traducido como gaviota. xD
Seguro que es un guiño implicito a los herederos del capital español que anidan sus gaviotillas en Génova.
12
#22
#9 Me ha pasado lo mismo xD
1
#10
#1 a esa clase de directivos la imagen y la historia se la tiene sin cuidado, incluso cargarse la compañía se la traerá al pairo si ha cobrado su bonus millonario y ha repartido todo el dinero del rebranding entre su red de contactos. Es posible que hayan intentado imitar el "exitoso" movimiento de uno de los ídolos de cualquier aspirante a multimillonario como es Elon Musk, cuando cambió Twitter por X. Lo normal en todo caso es que todo sea incompetencia pura y dura.
7
#26
#10 A mi el cambio de twitter a X me parece igual de malo.
1
#33
#1 #10 #23 Leyendo la noticia se ve que Cepsa ya iba con pérdidas.

Un rebranding suele ser una salida frecuente para tratar de lavar imagen. Spoiler: no suele funcionar ni aunque se plantee bien. Y si se hace mal, pues encima hay mofa y cachondeo en las redes sociales.
0
#14
#1 Para que luego nos quejemos de las empresas públicas, las privadas son mucho peor.
Y el que me venga diciendo "lo pagan ellos si la cagan" cuando se pueden perder miles de empleos...
Es que, hace falta ser cortito.
3
#16
#1 Yo cuando voy a repostar me fijo en el precio, no en la marca, que me da absolutamente igual. De todas maneras..., se llame Moeve o se llame Cepsa tienen unos precios carísimos. Es más, yo creo que se hunden no por la marca, si no por los precios.
1
#27
#16 Yo reposo en ellas porque son de las pocas en las que aun tienen gente que te pone la gasolina. Además, en la de mi zona hornean un pan riquísimo (yo creo que venden más pan que combustible ){cheesy}
0
#23
#1 Yo no lo he entendido desde el primer día. De hecho es que pensé que era una broma. Para cambiar una marca tan asentada hay que planificarlo y hacerlo muy bien. Una marca así vale mucho, y el riesgo es muy alto.
1
#25
#1 Seguramente no habrá sido cosa de un directivo si no de alguna consultora tipo McKinsey
0
#28
#1 De Segundamano a Vibbo. Yo estaba trabajando allí justo cuando se les ocurrió ese rebranding, cuando Wallapop estaba empezando a hacer daño.

Al genio que se le ocurrió contraatacar eliminando una marca conocida y cambiándola por otra que no conocía ni el Tato, le recompensaron con la patada. Bien merecida.

De vez en cuando se ven movimientos así, rarunos. Algún listo tiene una idea genial, pretende colgarse una medalla, y el fail es épico. Casi todos los de esta especie son muy fáciles de ver venir con algo de cabeza.
4
#38
#28 Jojojo, y además, "segunda mano", con lo bueno que es ese nombre para salir arriba en Google cuando alguien busca "lo que sea segunda mano".

En fin, lo de siempre, alguien que piensa que un nombre abstracto o en inglés te da imagen de empresa dinámica, moderna y eh chicos que tal todo.
1
#47
#35 #17 #6 #1 ya vimos algo peor con Jaguar
0
#49
#1 Seguro que lo ha ideado un equipo de marketing con tropecientos masters y unos sueldazos del copón.
0
#50
#1 Ademas hay que sr idiota perdido de tener el precio bastante mas caro que la otra gasolinera low cost a 50 metros, ademas estas tienen también aditivos en sus productos y todos mas baratos.
0
#52
#1 También es culpa de aquellos departamentos que necesitan estar permanentemente cambiando los diseños de logos asentados para poder justificar su trabajo. Te aparecen un día con estas ideas de bombero y no tienen la mínima precaución de comprobarlo antes con una empresa de estudios de mercado.

Si no recuerdo mal Campsa pasó a ser Repsol en parte porque Repsol era la marca de un producto muy popular que vendían.
0
#4
En un momento en que salen nuevas empresas de suministro de combustible como setas, va y cambian el nombre, manteniendo el precio :palm:
26
#7
#4 moeve suena a start up cutre.
19 K 160
#13
Una manera ridícula de tirar por el WC una marca histórica. Buena o mala, pero la gente la recordaba. Moeve suena a gasolinera marca blanca.
4
#8
Creo que intentaban desligar la fama anterior de combustibles fósiles contaminantes, a su supuesta nueva etapa todo ecologico y demas (aunque sea mentira), pensando que la gente ahora mas concienciada pues le gustaria mas, pero claro si desligas toda tu marca, al final es como si empezaras de nuevo, aunque si hicieron algunos anuncios, pero esta claro que no suficientes.

Deberian haberle dado una vuelta antes.
5
#12
#8 "aunque sea mentira"

me recuerda a otra empresa que se llamaba Gas Natural, ahora Naturgy, con nombre de ONG que lucha contra el cambio climático. O el logo de Iberdrola, que da la impresión de que se dedican a plantar árboles para evitar la desforestación del planeta en lugar de contaminar.
10 K 90
#21
#8 la verdad es que tengo un par cerca de casa, he ido viendo los cambios y ha sido un movimiento que no se entendía para nada.

Ha sido cargarse una marca de forma muy torpe.
1
#29
#8 Eran los anuncios en que acariciaban dinosaurios. :troll:  media
0
#6
Algún maquina ha regado una reunión con cocaína sin límites para que llegaran a aprobar semejante mierda jajajaja puto monstruo del marketing devorándose a sí mismo.
3
#45
#6 la vida en un departamento de marketing es muy aburrida, tenemos que inventarnos drama!
0
#17
La mayoría de los cambios de nombre se realizan de forma más pausada, con nombres intermedios que juntan el anterior nombre con el nuevo, pero quisieron hacerlo todo de forma más rápida y salió como era de esperar. No sé si será que han entrado nuevos dueños pero lo habitual es que casos así se den cuando hay un nuevo dueño que quiere que la empresa sea como él desea y no piensa que cambiar el nombre asentado por otro totalmente distinto pueda ser perjudicial.
1
#48
Yo deje de echar cuando le cambiaron el nombre, además ya de española le queda poco. Anda y se la coman los saudíes y los yankies.


Gobierno de Abu Dabi Mubadala Investment Company 63 %

The Carlyle Group The Carlyle Group 37 %
1
#42
Dos meses llevo esquivando estas gasolineras por la autovía. Creía que eran Lowcost
1
#34
Han pasado de una imagen de empresa clásica, de esas que la gente en su cabeza piensan "son algo más caras, pero bueno, son mejores" a una imagen de gasolinera low cost.

Y claro, pues si viras a una imagen que es la contraria de la que busca tu perfil de cliente, pues muy mala idea.
1
#18
La gente lo asoció a Ballenoil y se paso a REPSOL.
1
#15
Pedazo campaña montaron con los dinosaurios para nada. En la sede de Cepsa se montaron una reunión para los empleados de esas lacrimógenas con épica empresarial, la peña emocionada como si viniera el mesías con el cambio de nombre y todo para esto.
0
#53
En fin, quizás la comunicación no ha fallado y se está planteando una devaluación para una posterior venta. De todas formas, esta compañía, de española, solo tiene la historia: "el fondo de inversión soberano de Abu Dabi, Mubadala Investment Company, y el fondo de capital riesgo estadounidense The Carlyle Group". O eso, o les da igual, que también puede ser.
0
#32
Cepsa es un viejo elefante lleno de cargos intermedios que quieren seguir chupando de la teta y ni por un momento se les pasó lo de competir por el precio.
0
#2
Son fascistas, que eche allí Negre Inda y su pm
0
#11
Qué se jodan :peineta:
0
#51
un plan sin fisuras
0
#24
Es que si no cambias nada mas que el nombre y el color qué esperas que la gente aprecie del cambio? no lo entiendo. Puedo entender si de repente todas sus gasolineras se pasan a lo electrico 50% o si las tiendas de las estaciones se vuelven "ecológicas" o si tu en el cambio sabes que ahora cuando vas a una moeve te regalan el pan...yo que se, algo que vaya mas allá de los colorichis
0
#44
Yo tardé bastante en saber que era cepsa. Pensaba que era otra gasolinera lowcost cutre del montón pero con el precio inflado porque sí.
Me parece un nombre bastante meh... el anterior no era gran cosa pero al menos se asociaba con algo con cierta seriedad y trayectoria. Aunque ni antes ni ahora las frecuentaré.
0
#19
Justo lo pensé con el cambio. Por un lado, a quien cojones se le habrá ocurrido tamaño despropósito y por otro lado el gasto y la ingente cantidad de basura que habrá generado el cambio de cartelería por toda España.
0
#20
Yo no lo veo un mal 'rebranding', me parece bastante estético, comparado con la ruinosa imagen corporativa anterior....simplemente, que somos bastante cazurros, un poco, Martínez Soria con la maleta atada al cinturón...
0
#31
#20 ¿Qué tenía de ruinosa la imagen corporativa anterior? CEPSA tenía imagen de "empresa de toda la vida", lo cual es un valor muy fuerte.
2
#35
#20 cepsa es una marca legendaria en españa ¿Te imaginas a general motors o a volkswaggen cambiando semejante logo por uno que no llega a trabajo final de grado en marketing?
1
#43
#20 Los hechos te avalan, sí...

Otro con españolitis.
0
#41
Mucha gente como yo pensó que una empresa extranjera había comprado CEPSA y no volvimos a echar gasolina allí. Para eso voy a una gasolinera Low cost.
0

