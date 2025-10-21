edición general
Intenta matar a su mujer de una cuchillada en el cuello al pillarla en la cama con su compañero de piso

Un hombre de 45 años de edad fue detenido el pasado 4 de octubre de madrugada en Madrid acusado de intentar asesinar a su pareja sentimental, a la que presuntamente asestó una cuchillada en el cuello tras encontrarla en la cama con su compañero de piso manteniendo relaciones sexuales. La víctima, una mujer española de 51 años, fue ingresada en el Hospital 12 de Octubre en estado grave.

sorrillo #1 sorrillo
#0 Se ve raruno que en la entradilla hayas puesto la nacionalidad de la mujer y hayas omitido la del hombre.
laveolo #3 laveolo *
#1 sobre todo porque el primer párrafo de la noticia es, textualmente:

Un hombre de nacionalidad peruana de 45 años de edad fue detenido el pasado 4 de octubre de madrugada en Madrid acusado de intentar asesinar a su pareja sentimental, a la que presuntamente asestó una cuchillada en el cuello tras encontrarla en la cama con su compañero de piso manteniendo relaciones sexuales. La víctima, una mujer española de 51 años, fue ingresada en el Hospital 12 de Octubre en estado grave pero estable, según fuentes policiales.
eb0la #6 eb0la
#1 El artículo empieza con "Un hombre de nacionalidad peruana de 45 años de edad..."
Será pura casualidad.
A mitad del artículo también menciona que el compañero de piso es rumano.
#8 EISev
#1 para que no salgan a votarla sensacionalista los que votan sensacionalista cuando el sospechoso es extranjero
hazardum #4 hazardum
Hombre peruano acuchilla a española por ponerle los cuernos con un rumano.

Por suerte, aunque es grave, parece que esta estable.
Chinchorro #2 Chinchorro
Otro pobre hombre aterrorizado porque su pareja le pudiera denunciar en falso.
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
Anfiarao #7 Anfiarao
#5 Cierto, se dan muy pocos casos de hombres agrediendo a mujeres
:troll:
