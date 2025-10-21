Intenta matar a su mujer de una cuchillada en el cuello al pillarla en la cama con su compañero de piso

Un hombre de 45 años de edad fue detenido el pasado 4 de octubre de madrugada en Madrid acusado de intentar asesinar a su pareja sentimental, a la que presuntamente asestó una cuchillada en el cuello tras encontrarla en la cama con su compañero de piso manteniendo relaciones sexuales. La víctima, una mujer española de 51 años, fue ingresada en el Hospital 12 de Octubre en estado grave.