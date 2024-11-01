·
21
meneos
105
clics
Fran Rivera asegura que "tiene miedo de salir a la calle" por las amenazas que recibe tras su vídeo sobre la detención de Maduro
El extorero ha señalado que 'el mundo está lleno de locos' y 'hay muchísimo odio'.
|
etiquetas
:
fran
,
rivera
,
miedo
,
calle
,
amenazas
,
maduro
17
4
2
K
177
actualidad
31 comentarios
#1
cenutrios_unidos
El extorero ha señalado que 'el mundo está lleno de locos' y 'hay muchísimo odio'.
Efectivamente, solo hay que escucharte...imbécil.
22
K
242
#8
skaworld
Su unico pecado fue pedir un golpe de estado... ¿Es acaso eso un crimen?
14
K
165
#12
omega7767
#8
¿quien no ha pedido un golpe de estado alguna vez?
2
K
32
#14
skaworld
#12
Tipico de regimenes totalitaristas el impedir que un ciudadano ejerza su derecho a pedir que se establezca un estado totalitario
6
K
102
#18
ansiet
#8
Quien no ha sido extorero alguna vez?
1
K
25
#23
skaworld
#18
Pobre... ademas siendo juzgado por sus declaraciones como si fuese un adulto...
0
K
13
#4
comadrejo
El odioso caso del odiadior odiado.
7
K
87
#3
Leclercia_adecarboxylata
Tiene razón, debería salir a la calle con un estoque y acompañado de un jinete con banderillas. El mundo está muy loco.
5
K
71
#7
tul
facho lloron al que le gusta ir amenazando pero cuando le dicen cuatro cosas corre a llorar por todos los platos
4
K
60
#25
pirat
#7
Un valiente como el hermano escaqueándose después de embestir mamao una rotonda.
2
K
33
#6
makinavaja
*
El es la viva muestra de que el mundo está lleno de locos...
2
K
41
#24
Marisadoro
Un tipo con muchas luces, pero solo en el traje.
1
K
27
#5
molybdate
Quizás es una locura publicar un video como el suyo en redes sociales. Se puede pensar que muestra mucho odio.
2
K
25
#15
ansiet
A la mierda oiga!!!!!!!!
1
K
22
#11
kreepie
Lo sacan de maltratar animales y solamente dice gilipolleces desubicadas llenas de odio.
1
K
21
#9
Spirito
A mí me parece que lo que diga ésta ameba fascistoide es irrelevante.
1
K
19
#27
angar300
No temas, hombre. Si ya todo el mundo sabe que eres tonto, tonto, tonto...
1
K
17
#13
OTANASIA
Es la táctica "ayusista": atacar o soltar cualquier barbaridad y pasar a hacerse la víctima.
1
K
17
#16
Kuruñes3.0
Menudo llorica.
1
K
17
#17
cKr1
Subnormal Cum Laude
1
K
17
#26
Andreham
Para empezar, nadie por la calle le va a reconocer porque es un mindundi.
Por otro lado, DEBE sentir miedo, porque la policía debería de tenerle en búsqueda y captura para enchironarle por pedir un golpe de estado y una invasión.
1
K
17
#20
txutxo
¿Este es el hermano tonto?
1
K
17
#30
thorpedo
#20
el otro es igual con el bonus de empinar el codo al volante.
0
K
10
#2
PeroKeKoñoLePasaAlMundo
*
Me despollo con este tio...
1
K
16
#19
A_Ramos
¿Cómo era aquello de… si no se le insulta se extingue?
1
K
16
#28
Dene
Si te dedicas a soltar salvajadas e incitar a cometer delitos y tu mismo cometes un delito de traición, lo mínimo es esperar un ligero enfado del personal
0
K
12
#22
traviesvs_maximvs
Pena que no haya más
Avispados
sueltos.
0
K
10
#21
alfinal
"Solo me siento cómodo en la calle cuando San Fermines"
ha apostillado.
0
K
10
#31
thorpedo
Un caso clásico de cuñado de bar metido a tuitero... Cuando le escuchaban sus compinches todo eran risas, pero claro ahora sí eres un gañán y lo muestras en redes te arriesgas a que alguno te retrate ...
Pero me hubiera gustado saber que íbamos este infraser cuando los esbirros de la extrema derecha hostigan a políticos y periodistas progresistas .. esa polarización si que le molaba no?
0
K
10
#29
Galton
0
K
9
#10
FlautaDeCaña
Vaya, su espejo le delata
0
K
6
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
Efectivamente, solo hay que escucharte...imbécil.
Por otro lado, DEBE sentir miedo, porque la policía debería de tenerle en búsqueda y captura para enchironarle por pedir un golpe de estado y una invasión.
Pero me hubiera gustado saber que íbamos este infraser cuando los esbirros de la extrema derecha hostigan a políticos y periodistas progresistas .. esa polarización si que le molaba no?