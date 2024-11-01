edición general
21 meneos
105 clics
Fran Rivera asegura que "tiene miedo de salir a la calle" por las amenazas que recibe tras su vídeo sobre la detención de Maduro

Fran Rivera asegura que "tiene miedo de salir a la calle" por las amenazas que recibe tras su vídeo sobre la detención de Maduro

El extorero ha señalado que 'el mundo está lleno de locos' y 'hay muchísimo odio'.

| etiquetas: fran , rivera , miedo , calle , amenazas , maduro
17 4 2 K 177 actualidad
31 comentarios
17 4 2 K 177 actualidad
Comentarios destacados:          
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
El extorero ha señalado que 'el mundo está lleno de locos' y 'hay muchísimo odio'.

Efectivamente, solo hay que escucharte...imbécil.
22 K 242
skaworld #8 skaworld
Su unico pecado fue pedir un golpe de estado... ¿Es acaso eso un crimen?
14 K 165
#12 omega7767
#8 ¿quien no ha pedido un golpe de estado alguna vez?
2 K 32
skaworld #14 skaworld
#12 Tipico de regimenes totalitaristas el impedir que un ciudadano ejerza su derecho a pedir que se establezca un estado totalitario
6 K 102
ansiet #18 ansiet
#8 Quien no ha sido extorero alguna vez?
1 K 25
skaworld #23 skaworld
#18 Pobre... ademas siendo juzgado por sus declaraciones como si fuese un adulto...
0 K 13
comadrejo #4 comadrejo
El odioso caso del odiadior odiado.
7 K 87
#3 Leclercia_adecarboxylata
Tiene razón, debería salir a la calle con un estoque y acompañado de un jinete con banderillas. El mundo está muy loco.
5 K 71
tul #7 tul
facho lloron al que le gusta ir amenazando pero cuando le dicen cuatro cosas corre a llorar por todos los platos
4 K 60
#25 pirat
#7 Un valiente como el hermano escaqueándose después de embestir mamao una rotonda.
2 K 33
makinavaja #6 makinavaja *
El es la viva muestra de que el mundo está lleno de locos...
2 K 41
#24 Marisadoro
Un tipo con muchas luces, pero solo en el traje.
1 K 27
#5 molybdate
Quizás es una locura publicar un video como el suyo en redes sociales. Se puede pensar que muestra mucho odio.
2 K 25
ansiet #15 ansiet
A la mierda oiga!!!!!!!!
1 K 22
kreepie #11 kreepie
Lo sacan de maltratar animales y solamente dice gilipolleces desubicadas llenas de odio.
1 K 21
Spirito #9 Spirito
A mí me parece que lo que diga ésta ameba fascistoide es irrelevante.
1 K 19
#27 angar300
No temas, hombre. Si ya todo el mundo sabe que eres tonto, tonto, tonto...
1 K 17
#13 OTANASIA
Es la táctica "ayusista": atacar o soltar cualquier barbaridad y pasar a hacerse la víctima.
1 K 17
#16 Kuruñes3.0
Menudo llorica.
1 K 17
#17 cKr1
Subnormal Cum Laude
1 K 17
Andreham #26 Andreham
Para empezar, nadie por la calle le va a reconocer porque es un mindundi.

Por otro lado, DEBE sentir miedo, porque la policía debería de tenerle en búsqueda y captura para enchironarle por pedir un golpe de estado y una invasión.
1 K 17
txutxo #20 txutxo
¿Este es el hermano tonto?
1 K 17
thorpedo #30 thorpedo
#20 el otro es igual con el bonus de empinar el codo al volante.
0 K 10
#2 PeroKeKoñoLePasaAlMundo *
Me despollo con este tio...
1 K 16
#19 A_Ramos
¿Cómo era aquello de… si no se le insulta se extingue?
1 K 16
Dene #28 Dene
Si te dedicas a soltar salvajadas e incitar a cometer delitos y tu mismo cometes un delito de traición, lo mínimo es esperar un ligero enfado del personal
0 K 12
traviesvs_maximvs #22 traviesvs_maximvs
Pena que no haya más Avispados sueltos.
0 K 10
#21 alfinal
"Solo me siento cómodo en la calle cuando San Fermines" ha apostillado.
0 K 10
thorpedo #31 thorpedo
Un caso clásico de cuñado de bar metido a tuitero... Cuando le escuchaban sus compinches todo eran risas, pero claro ahora sí eres un gañán y lo muestras en redes te arriesgas a que alguno te retrate ...

Pero me hubiera gustado saber que íbamos este infraser cuando los esbirros de la extrema derecha hostigan a políticos y periodistas progresistas .. esa polarización si que le molaba no?
0 K 10
FlautaDeCaña #10 FlautaDeCaña
Vaya, su espejo le delata
0 K 6

menéame