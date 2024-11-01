Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales

Dos mujeres aseguran que Julio Iglesias las agredió sexualmente cuando trabajaban para el cantante en régimen interno en sus mansiones del Caribe. Una empleada del servicio doméstico relata que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Julio Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ella y una compañera fisioterapeuta cuentan que, además de tocamientos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral, en un ambiente de control y acoso continuo.