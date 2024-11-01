·
10212
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5264
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayusa tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
3973
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
4036
clics
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
2735
clics
Rafael Fontán, estudioso del olivo: "Si plantas un hueso de aceituna no saldrá un olivo. Saldrá un acebuche. La semilla vuelve al origen, al abuelo, la planta silvestre ancestral"
269
China ordena el uso exclusivo de chips de IA nacionales en centros de datos estatales: un giro estratégico que sacude a la industria global de semiconductores
386
Burkina Faso a Trump: África sufre por el imperialismo, no por terrorismo
265
Muere el Trasllambrión, el último glaciar de León
324
Parlamentaria de VOX expulsada de la tribuna por hablar de ETA cuando se debatía sobre fiscalidad
381
Fiscales y magistrados europeos muestran preocupación por juicio al fiscal general español
40
meneos
42
clics
ERC propone el pago de un impuesto progresivo del 4% a partir de la tercera vivienda para penalizar la acumulación de inmuebles
El partido de Rufián pretende favorecer el alquiler social y la vivienda asequible, penalizando a los grandes tenedores y la especulación en el alquiler turístico de temporada.
erc
,
vivienda
33
7
0
K
112
politica
32 comentarios
#3
Mixtape96
ERC tiene más sentido de estado que toda la derecha españolista de este país junta.
Me parece bien la medida.
11
K
136
#5
alcama
#2
#3
Siempre es fácil proponer cosas a un gobierno que no tiene capacidad de sacar leyes adelante.
Populismo del bueno porque cuándo gobernaban en Cataluña no hicieron nada
2
K
26
#17
manzitor
#5
Entonces que se callen y no propongan nada. Diputados como Rufián, cobran por hacer lo que hacen.
0
K
11
#11
Katos
#3
ERC con medidas populistas qué no mejoran nada la situación..
Construir vivienda fin.
Ya llegamos 20 años tarde
0
K
6
#18
manzitor
*
#11
Si construimos vivienda para que sirva al mismo fin de beneficio maximalista que ahora, no servirá de mucho. Hay que construir, vaya que si, pero de cualquier forma.
3
K
43
#14
emmett_brown
#10
Eso se resuelve prohibiendo que una empresa pueda poseer una vivienda. Personas físicas, y ya si tienen que ser residentes en la UE mejor.
4
K
47
#7
EISev
*
Se harán tantas sociedades distintas como pisos tengas /2
En vez de tener la patrimonial Famaztella (familia Aznar Botella) tendrán Famaztella 1, Famaztella 2, Famaztella 3 y así sucesivamente
El impuesto lo pagarán los que no tengan conocimiento o patrimonio suficiente como para esquivarlo
2
K
41
#19
valandildeandunie
*
#7
Otro que se cree que Hacienda es tonta porque como él no sabe ni por dónde le da el aire el resto también le tiene que pasar lo mismo.
Anda, que tenemos en
#8
una cuenta troll de reciente creación que se cree lo mismo. Normal que voten a la derecha con esta ignorancia sobre la ley
www.aedaf.es/Plataforma/Sociedad_Interpuesta.pdf
1
K
24
#27
EISev
#19
puedes insultar directamente, no te cortes
0
K
13
#20
Benzo
*
#7
Bueno pero de primeras aprobemos esta ley. Después tomemos medidas/soluciones contra quienes se la intenten saltar.
0
K
10
#2
Quillotro
No estoy de acuerdo con el tema independentista, pero cada vez me cae mejor este tipo... (Rufián)
2
K
32
#6
Javi_Pina
#2
Claro porque además de ser independentistas son de izquierdas pero de verdad, no de boquilla
0
K
10
#15
alcama
#6
De momento solo de boquilla, porque ... ¿ qué hicieron en Cataluña cuando gobernaban?
1
K
16
#13
Robus
#2
Normal... Rufián ya hace tiempo que es parte de los bien pagados en los madriles y se ha olvidado de la independencia.
0
K
12
#22
Yoryo
#2
¿Rufián Indepe?
0
K
12
#8
Mesopotámico
Un matrimonio pone dos pisos a nombre de la esposa y dos pisos a nombre del marido, y ya esta, si tienes, se los encalomas a los hijos
1
K
22
#24
VFR
#8
lo jodido es el que no tiene vivienda y hereda el 20% de 4 viviendas
0
K
8
#31
srskiner
#24
con que se dedacte la ley medio bien ese tiene 0,8 viviendas.
En cualquier caso llevo tiempo pensando algo similar
Mi idea seria aplicarlo en el ibi, de forma que no haya que implantar y gestionar un nuevo impuesto y hacerlo a partir de un valor catastral total sumando los bienes de uso residencial en lugar de numero de viciendas, me parece mas justo y evita problemas de participaciones.
Algo tipo si tienes entre 1 y 2 millones de euros de valor catastral pagas ibi x 6 y a partir de ahi ibi x8
0
K
10
#29
srskiner
#8
aun asi a partir de un punto pagan y en todo caso el objetivo principal es el fondo de inversión con 100 viviendas mas que la familia con 8
0
K
10
#12
NPCMeneaMePersigue
y cumplir el artículo 47 de la constitucion donde dice los poderes publicos regularán el suelo para impedir la especulación xq nadie dice nada como se hablaba de la constitución cuando los independentistas querían independizarse?
0
K
20
#1
NPCMeneaMePersigue
Esto lo arreglamos nosotros espantando la demanda de vivienda en donde vivimos en redes sociales. ¿Qué tienes que leer para no comprar en un sitio? ¿Calor insoportable? Inundaciones? Se vive mal? salarios bajos? Problemas? Tú eres el mercado
0
K
20
#4
ostiayajoder
*
#1
Esa gente q conpra para alquilar quiere pisos baratos asi q no vale...
El camino es esto q dice Rufian pero mas:
Tercer piso 4%, cuarto 8%, quinto 16%, sexto 32... 64, 128, 256....
Q para esa gente (la q te ñleva 10 pidos) no sea rentable alquilar ni mantenerlo cerrado, esa es la clave.
6
K
79
#9
NPCMeneaMePersigue
#4
para alquilar el qué si el que va a alquilar está espantado porque te tiras medio verano a 40 grados, luego inundaciones...
0
K
20
#10
Y_digo_yo
#4
para una empresa o multinacional es muy sencillo crear un conglomerado de pequeñas empresas y diluir esa figura de gran tenedor de viviendas.
Habría que afinar bien esa legislación.
3
K
43
#23
Almirantecaraculo
#4
si no está acompañada de una limitación de precios de alquiler, nada evitará que sea repercutido sobre él inquilino.
1
K
27
#26
ostiayajoder
*
#23
Tranquilo, que se podrian repercutir 512 IBIS (50-100k al año por piso?) sobre el inquilino pq este no puede pagarlos.
Y como el inquilino no va a poder pagarlos y el dueño va a TENER que pagarlos va a palmar pasta por tenerlo alquilado (no te digo ya si ni lo tiene alquilado) hasta que lo venda, pq cada oportunidad que desperdicie para vender perdera mucho dinero.
Ese es el camino: que les salga mejor vender. Que tengan que sacar su dinero de ese mercado.
0
K
8
#28
ostiayajoder
*
#23
en
#26
queria decir que NO se podria repercutir tanto sobre el inquilino. Por si no fui claro, mi opcion es que, en lugar de poner limites al precio del alquiler (que se pueden saltar incluso pagando en negro) se le ponga a la excesiva tenencia de vivienda unos impuestos tan salvajes que lo conviertan en un negocio ruinoso rapidamente.
una vez es un negocio ruinoso y la gente de mucho dinero sale de ese negocio hay mucho menos dinero en el mercadoi de la vivienda.
Una vez hay mucho menos…
0
K
8
#30
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
Al Gran Wyoming le encanta tu propuesta
0
K
20
#16
Robus
¿Y eso se aplicará a las empresas de alquiler o solo a los pequeños propietarios que no tiene departamentos legales para esquivar la medida?
0
K
12
#21
valandildeandunie
La verdad es que es muy buena medida. Si quieres dedicarte a hacerte rico a base de estafar a la gente con la vivienda en alquiler te creas la sociedad correspondiente y a tributar como corresponde. Que no quieres? Pues a apoquinar como un cerdo descosido o poner la vivienda en venta para que una persona normal pueda tener una vivienda para vivir y no estafar a la gente con ella.
0
K
12
#25
VFR
*
#21
Así podrás deducir cualquier gasto y pagar % efectivos como los bancos en lugar de tu irpf
0
K
8
#32
elsnons
Rufián está muy sobrevalorado , es un mediocre en política ,se presentó en Santa Coloma para la alcaldía y fue más desastre que si hubieran puesto a un desconocido en las listas . Solo conoce la provocación para necios.
0
K
10
